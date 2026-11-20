Juhovýchod Poľska zasiahla ruská raketa, výbuch zachytila bezpečnostná kamera
Krátko pred incidentom ukrajinské monitorovacie kanály upozornili, že smerom k Poľsku letí ruská riadená strela Ch-101 z Ľvovskej oblasti. Na juhovýchode Poľska dopadol v piatok ráno objekt, ktorý ...
20.11.2026 (SITA.sk) - Krátko pred incidentom ukrajinské monitorovacie kanály upozornili, že smerom k Poľsku letí ruská riadená strela Ch-101 z Ľvovskej oblasti.
Na juhovýchode Poľska dopadol v piatok ráno objekt, ktorý môže súvisieť s rozsiahlym ruským raketovým a dronovým útokom na Ukrajinu. Informoval o tom portál Euromaidan Press s odvolaním sa na poľské úrady.
Krátko pred incidentom ukrajinské monitorovacie kanály upozornili, že smerom k Poľsku letí ruská riadená strela Ch-101 z Ľvovskej oblasti. Poľské Vládne bezpečnostné centrum následne vydalo pre časti Lublinského a Podkarpatského vojvodstva varovanie pred vzdušnou hrozbou.
Ako informuje portál, bezpečnostná kamera na farme v obci Kopki zachytila záblesk na horizonte. Miestne médiá uviedli, že mohlo ísť o výbuch medzi obcami Chmielek a Nowy Lipowiec.
Operačné velenie poľských ozbrojených síl potvrdilo, že preveruje možné narušenie poľského vzdušného priestoru neidentifikovanými lietajúcimi objektmi. Hovorca armády Jacek Goryszewski uviedol, že skúmajú dva možné prípady vrátane oblasti pri Chmielku.
Predstaviteľ krízového manažmentu Lublinského vojvodstva Dariusz Działo televízii TVN24 povedal, že objekt našli v obci Lipowiec v okrese Biłgoraj. „Objekt dopadol na pole pri lese a začal horieť,“ uviedol s tým, že nepredstavoval hrozbu pre obyvateľov ani lesný porast.
Poľský premiér Donald Tusk oznámil, že ho ministri obrany a vnútra informovali o situácii v okrese Biłgoraj „v súvislosti s narušením poľského vzdušného priestoru“. Dodal, že bezprostredná hrozba už pominula a na mieste pracujú záchranné a bezpečnostné zložky.
Námestník ministra zahraničných vecí Marcin Bosacki uviedol, že podľa informácií armády mohol v regióne dopadnúť jeden z ruských objektov použitých pri „dnešnom veľmi, veľmi vážnom útoku na Ukrajinu“.
Poľský minister obrany Władysław Kosiniak-Kamysz neskôr potvrdil, že úrady evidujú tri miesta dopadu. „V Nowom Lipovci už môžeme potvrdiť, že išlo o raketu Ch-101. Na druhom mieste sa takisto hovorí o rakete a v treťom prípade išlo s najväčšou pravdepodobnosťou o prúdový dron,“ povedal. „Nikto neutrpel zranenia a nezaznamenali sme žiadne poškodenie infraštruktúry,“ dodal.
Ukrajinský minister zahraničia ostro odsúdil narušenie poľského vzdušného priestoru. „Ďalšie narušenie poľského (a teda aj aliančného) vzdušného priestoru v dôsledku rozsiahleho ruského útoku na Ukrajinu je dôkazom hrozieb, ktoré ruská agresia predstavuje pre celú Európu,“ napísal Andrij Sybiha na platforme X.
Zdroj: SITA.sk - Juhovýchod Poľska zasiahla ruská raketa, výbuch zachytila bezpečnostná kamera © SITA Všetky práva vyhradené.
Na juhovýchode Poľska dopadol v piatok ráno objekt, ktorý môže súvisieť s rozsiahlym ruským raketovým a dronovým útokom na Ukrajinu. Informoval o tom portál Euromaidan Press s odvolaním sa na poľské úrady.
Krátko pred incidentom ukrajinské monitorovacie kanály upozornili, že smerom k Poľsku letí ruská riadená strela Ch-101 z Ľvovskej oblasti. Poľské Vládne bezpečnostné centrum následne vydalo pre časti Lublinského a Podkarpatského vojvodstva varovanie pred vzdušnou hrozbou.
Výbuch na kamere
Ako informuje portál, bezpečnostná kamera na farme v obci Kopki zachytila záblesk na horizonte. Miestne médiá uviedli, že mohlo ísť o výbuch medzi obcami Chmielek a Nowy Lipowiec.
Operačné velenie poľských ozbrojených síl potvrdilo, že preveruje možné narušenie poľského vzdušného priestoru neidentifikovanými lietajúcimi objektmi. Hovorca armády Jacek Goryszewski uviedol, že skúmajú dva možné prípady vrátane oblasti pri Chmielku.
Predstaviteľ krízového manažmentu Lublinského vojvodstva Dariusz Działo televízii TVN24 povedal, že objekt našli v obci Lipowiec v okrese Biłgoraj. „Objekt dopadol na pole pri lese a začal horieť,“ uviedol s tým, že nepredstavoval hrozbu pre obyvateľov ani lesný porast.
Dve rakety a dron
Poľský premiér Donald Tusk oznámil, že ho ministri obrany a vnútra informovali o situácii v okrese Biłgoraj „v súvislosti s narušením poľského vzdušného priestoru“. Dodal, že bezprostredná hrozba už pominula a na mieste pracujú záchranné a bezpečnostné zložky.
Námestník ministra zahraničných vecí Marcin Bosacki uviedol, že podľa informácií armády mohol v regióne dopadnúť jeden z ruských objektov použitých pri „dnešnom veľmi, veľmi vážnom útoku na Ukrajinu“.
Poľský minister obrany Władysław Kosiniak-Kamysz neskôr potvrdil, že úrady evidujú tri miesta dopadu. „V Nowom Lipovci už môžeme potvrdiť, že išlo o raketu Ch-101. Na druhom mieste sa takisto hovorí o rakete a v treťom prípade išlo s najväčšou pravdepodobnosťou o prúdový dron,“ povedal. „Nikto neutrpel zranenia a nezaznamenali sme žiadne poškodenie infraštruktúry,“ dodal.
Ukrajinský minister zahraničia ostro odsúdil narušenie poľského vzdušného priestoru. „Ďalšie narušenie poľského (a teda aj aliančného) vzdušného priestoru v dôsledku rozsiahleho ruského útoku na Ukrajinu je dôkazom hrozieb, ktoré ruská agresia predstavuje pre celú Európu,“ napísal Andrij Sybiha na platforme X.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Zdroj: SITA.sk - Juhovýchod Poľska zasiahla ruská raketa, výbuch zachytila bezpečnostná kamera © SITA Všetky práva vyhradené.
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