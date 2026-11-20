Fico v banke, Blanár pod tlakom a koniec voľby poštou? Sledujte ďalší Výcuc týždňa 47!
Výcuc týždňa prináša prehľad kľúčových udalostí, ktoré hýbali Slovenskom. Opäť sme pre vás odšťavili tie najbizarnejšie politické a ekonomické udalosti posledných dní.
20.11.2026 (SITA.sk) - Výcuc týždňa prináša prehľad kľúčových udalostí, ktoré hýbali Slovenskom. Opäť sme pre vás odšťavili tie najbizarnejšie politické a ekonomické udalosti posledných dní.
Zdroj: SITA.sk - Fico v banke, Blanár pod tlakom a koniec voľby poštou? Sledujte ďalší Výcuc týždňa 47! © SITA Všetky práva vyhradené.
V najnovšom Výcuce týždňa rozoberáme, ako sa na Slovensku spomínalo na 17. november, zámer vládnej koalície zrušiť voľbu poštou zo zahraničia, bankové patálie syna premiéra Roberta Fica a snahu opozície odvolať ministra Juraja Blanára. Pozrieme sa tiež na hrozbu straty miliónov z Plánu obnovy a blížiacu sa predvianočnú drahotu.
Ak si chcete udržať prehľad o slovenskej politike bez zbytočného čakania, Výcuc týždňa je pripravený práve pre vás. Poďte lisovať s nami.
Zdroj: SITA.sk - Fico v banke, Blanár pod tlakom a koniec voľby poštou? Sledujte ďalší Výcuc týždňa 47! © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
- Nemec skóroval v NHL, Černák asistoval. Lantošimu nestačili dva body na víťazstvo
- Nemec strelil ďalší gól v NHL, hoci krátko predtým nemal ani hokejku. Tréner chválil rýchlu reakciu – VIDEO
- Shelton postúpil do semifinále Turnaja majstrov, Zverev zostáva bez straty setu. Alcaraza trápi zranenie
- Mjanmarsko sa dopustilo genocídy Rohingov, rozhodol súd OSN. Utečenci majú právo na bezpečný návrat
- Putin plní sľub. V odvete za Krymský most Rusko v noci bombardovalo mosty v Kyjeve, zahynuli traja vodári