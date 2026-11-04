Nový James Bond má horúceho favorita. Prezradili ho martini a stávkové kurzy?
Britský herec Callum Turner vedie súboj o legendárnu úlohu agenta 007. Podporil ho aj bývalý Bond Pierce Brosnan, zatiaľ čo fanúšikovia netrpezlivo čakajú na oficiálne rozhodnutie.
Pátranie po novom Jamesovi Bondovi sa možno blíži ku koncu. Desať dní po záverečných kamerových skúškach sa favoritom na najslávnejšieho filmového špióna stal 36-ročný britský herec Callum Turner.
Stávkové kancelárie výrazne znížili kurz na jeho obsadenie a špekulácie priživilo aj niekoľko pozoruhodných náhod, informoval denník The Guardian.
Stávková kancelária William Hill znížila kurz na Turnerovo obsadenie z 3 : 1 na 8 : 13. Jeho najvážnejším konkurentom zostáva Jack Lowden s kurzom 2 : 1, nasledovaný Joshom O'Connorom (9 : 2).
Silný spojenec
Rozruch vyvolalo Turnerovo odstúpenie z vedenia produkčnej spoločnosti Twentytwo Films, ktorú vlani založil so svojou manželkou, speváčkou Duou Lipou.
Dvojica navyše zverejnila halloweenske fotografie, na ktorých popíja martini – obľúbený nápoj legendárneho agenta.
Turner získal aj významného spojenca. Bývalý predstaviteľ Bonda Pierce Brosnan, ktorý s ním účinkoval vo filme The Only Living Boy in New York, jeho schopnosti otvorene pochválil.
„S Callumom som pracoval a je to mimoriadne dobrý herec,“ povedal Brosnan magazínu Vanity Fair.
Lichotivé špekulácie
Ostatní kandidáti zostávajú opatrní. Lowden označil špekulácie za lichotivé, ale odmietol ich ďalej rozvíjať.
O'Connor priznal, že už samotné spojenie jeho mena s Bondom je pre neho výnimočným zážitkom.
Turner sa presadil vo filmoch Fantastické zvery: Grindelwaldove zločiny a Fantastické zvery: Dumbledorove tajomstvá.
Zahral si aj v športovej dráme Chlapci v člne režiséra Georgea Clooneyho a romantickej komédii Navždy s tebou?. Účinkuje tiež v pripravovanom seriáli Neuromancer.
Všetko je vo hviezdach
O novom predstaviteľovi agenta 007 by sa podľa producentky Amy Pascalovej malo rozhodnúť do konca roka.
Pripravovanú 26. bondovku bude režírovať Denis Villeneuve, známy filmami Duna. Scenár píše Steven Knight, tvorca seriálu Gangy z Birminghamu. „Chcem vytvoriť niečo, čo bude rovnaké, ale zároveň iné. Lepšie, silnejšie a odvážnejšie,“ naznačil Knight.
Nový film, plánovaný na rok 2028, bude prvým pod tvorivou taktovkou Amazon MGM Studios, ktoré ju prevzalo od rodiny Broccoliovcov v roku 2025.
Nový agent 007 nahradí Daniela Craiga, ktorý sa s úlohou rozlúčil v roku 2021 filmom Nie je čas zomrieť.
A hoci stávkové kurzy aj martini ukazujú na Turnera, definitívne rozhodnutie ešte nepadlo. Vo svete Jamesa Bonda totiž ani zdanlivo jasná stopa nemusí viesť k správnemu mužovi.
Zdroj: SITA.sk - Nový James Bond má horúceho favorita. Prezradili ho martini a stávkové kurzy? © SITA Všetky práva vyhradené.
Súvisiace články
Skvelý Ivan Jakeš atakuje na Dakare stupne víťazov
Slovenský motocyklový pretekár Ivan Jakeš obsadil v 10. etape prestížnych pretekov Rely Dakar 2013 vedúcej z argentínskej Córdoby do strediska La Rioja 6. miesto. Tridsaťdeväťročný ...
Koncert Jamesa Blunta aj na Slovensku!!
Britský spevák James Blunt sa predstaví po prvýkrát i slovenským fanúšikom a 26. 10. 2008 odohrá svoj koncert v bratislavskej Incheba Expo Aréne!
Daniel Craig nevie šoférovať bondovské auto
Nový predstaviteľ Jamesa Bonda šokoval producentov filmu Casino Royale skutočnosťou, že nedokáže šoférovať slávne bondovské auto značky Aston Martin.
Clive Owen vraj úlohu Jamesa Bonda od začiatku odmietal
Britský herec Clive Owen údajne odmietol úlohu neohrozeného agenta 007 Jamesa Bonda, pretože sa obával, že by nebol dôstojným nasledovníkom Sira Seana Conneryho. Tento 41-ročný herec bol horúcim ...
James Bond sa sťahuje do Prahy
Je rozhodnuté. Agent Jej Veličenstva číslo 007 sa od januára budúceho roka presťahuje až do leta do Prahy.
Prečítajte si tiež
- Výsledok amerických volieb je podľa Európskeho parlamentu jasným signálom nespokojnosti s Trumpovou politikou
- Kybernetický útok zasiahol krvné banky vo Francúzsku, útočníci sa pokúsili zvýšiť teplotu skladovanej plazmy
- Kto by mal získať titul v Niké lige? Superpočítač vypočítal, že to Slovan Bratislava nebude – VIDEO
- Pellegrini prezradil, čo je najväčším bohatstvom krajín V4. Ropa ani plyn to nie sú
- Zomrel najväčší režisér talianskej erotickej kinematografie Tinto Brass, dožil sa 93 rokov