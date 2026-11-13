Milujem Slovensko privíta hudobné hviezdy aj známe tváre podcastov, tímy tradične povedú Adela a Sajfa – FOTO
V piatkovej epizóde zabojujú okrem iných Miro Jaroš, Lukáš Adamec, Lenka Šóošová a Richard Mažonas, relácia sa začína o 20:40 na TV JOJ. V najnovšej epizóde
13.11.2026 (SITA.sk) - V piatkovej epizóde zabojujú okrem iných Miro Jaroš, Lukáš Adamec, Lenka Šóošová a Richard Mažonas, relácia sa začína o 20:40 na TV JOJ.
V najnovšej epizóde Milujem Slovensko sa proti sebe postavia výrazné osobnosti slovenskej hudobnej scény a známe tváre podcastov a mediálneho prostredia. Obľúbenú šou odvysiela TV JOJ už v piatok o 20:40. Večerom bude už tradične sprevádzať moderátor Martin Nikodým a kapitánske tímy povedú Adela Vinczeová a Matej „Sajfa“ Cifra.
V tíme Adely sa predstaví transrodová modelka a aktivistka za práva LGBTI komunity Liberty Blake Simon, autor a moderátor true crime podcastu Vražedné psyché Richard Mažonas, a tiež dlhoročná televízna moderátorka Lenka Šóošová, ktorá sa dnes venuje aj vlastným podcastovým a osvetovým projektom. Proti nim nastúpi Sajfov tím, ktorý bude tvoriť hudobný producent, DJ a skladateľ Mark Dann, spevák Miro Jaroš a spevák Lukáš Adamec.
Zdroj: SITA.sk - Milujem Slovensko privíta hudobné hviezdy aj známe tváre podcastov, tímy tradične povedú Adela a Sajfa – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
V najnovšej epizóde Milujem Slovensko sa proti sebe postavia výrazné osobnosti slovenskej hudobnej scény a známe tváre podcastov a mediálneho prostredia. Obľúbenú šou odvysiela TV JOJ už v piatok o 20:40. Večerom bude už tradične sprevádzať moderátor Martin Nikodým a kapitánske tímy povedú Adela Vinczeová a Matej „Sajfa“ Cifra.
V tíme Adely sa predstaví transrodová modelka a aktivistka za práva LGBTI komunity Liberty Blake Simon, autor a moderátor true crime podcastu Vražedné psyché Richard Mažonas, a tiež dlhoročná televízna moderátorka Lenka Šóošová, ktorá sa dnes venuje aj vlastným podcastovým a osvetovým projektom. Proti nim nastúpi Sajfov tím, ktorý bude tvoriť hudobný producent, DJ a skladateľ Mark Dann, spevák Miro Jaroš a spevák Lukáš Adamec.
Zdroj: SITA.sk - Milujem Slovensko privíta hudobné hviezdy aj známe tváre podcastov, tímy tradične povedú Adela a Sajfa – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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