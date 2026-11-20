Kyjev pri útoku na Krymský most obišiel Starlink, nasadil vlastnú sieť lietajúcich modemov
Ukrajinské jednotky využili bezpilotné retranslačné stanice, ktoré umožnili navádzať rakety na stovky kilometrov. Podobné systémy vyvíja aj Rusko.
20.11.2026 (SITA.sk) - Ukrajinské jednotky využili bezpilotné retranslačné stanice, ktoré umožnili navádzať rakety na stovky kilometrov. Podobné systémy vyvíja aj Rusko.
Ukrajinské jednotky zámerne nepoužili vojenskú verziu Starlinku nazývanú Starshield.
Jej prevádzka bola podľa jedného z vojakov viac ako týždeň obmedzená pri rýchlostiach presahujúcich 161 kilometrov za hodinu, čo potrebám operácie nevyhovovalo.
Namiesto toho nasadili sieť bezpilotných lietadiel vybavených komunikačnými zariadeniami. Tie fungovali ako vzdušné retranslačné stanice, ktoré zabezpečovali spojenie medzi operátormi a útočiacimi dronmi či raketami na vzdialenosť stoviek kilometrov.
Operátori tak mohli prijímať obraz v reálnom čase, upravovať trajektórie letu a navádzať zbrane na ciele napriek ruskej protivzdušnej obrane a elektronickému rušeniu.
Podľa ukrajinskej tajnej služby SBU pozostávala operácia zo siedmich etáp. Pred samotným útokom ukrajinské jednotky niekoľko týždňov systematicky oslabovali ruskú protivzdušnú obranu.
Pri rozhodujúcich úderoch v noci na 17. novembra použili viaceré domáce zbraňové systémy vrátane rakiet Neptun, bezpilotných prostriedkov Ruta a Paľanycia či striel Flamingo.
Podľa ukrajinských informácií sa zrútila časť cestného oblúka mosta a poškodená bola aj železničná časť.
Financial Times upozornil, že podobné komunikačné siete rozvíja aj Rusko. Jeho útočné drony Geraň a Gerbera čoraz častejšie využívajú prepojené retranslačné zariadenia, pričom významnú časť technológie podľa ukrajinských analytikov dodávajú čínske spoločnosti.
Krymský most, ktorý spája Rusko s okupovaným Krymom, bol už predtým terčom ukrajinských útokov v októbri 2022, júli 2023 a júni 2025.
Zdroj: SITA.sk - Kyjev pri útoku na Krymský most obišiel Starlink, nasadil vlastnú sieť lietajúcich modemov © SITA Všetky práva vyhradené.
Ukrajinskí vojaci pri rozsiahlej operácii proti Krymskému mostu využili vlastnú sieť takzvaných lietajúcich modemov, ktorá im umožnila koordinovať útoky rakiet a dronov napriek obmedzeniam amerického satelitného systému Starlink.
Jej prevádzka bola podľa jedného z vojakov viac ako týždeň obmedzená pri rýchlostiach presahujúcich 161 kilometrov za hodinu, čo potrebám operácie nevyhovovalo.
Komunikujúce drony
Namiesto toho nasadili sieť bezpilotných lietadiel vybavených komunikačnými zariadeniami. Tie fungovali ako vzdušné retranslačné stanice, ktoré zabezpečovali spojenie medzi operátormi a útočiacimi dronmi či raketami na vzdialenosť stoviek kilometrov.
Operátori tak mohli prijímať obraz v reálnom čase, upravovať trajektórie letu a navádzať zbrane na ciele napriek ruskej protivzdušnej obrane a elektronickému rušeniu.
Sedem etáp
Podľa ukrajinskej tajnej služby SBU pozostávala operácia zo siedmich etáp. Pred samotným útokom ukrajinské jednotky niekoľko týždňov systematicky oslabovali ruskú protivzdušnú obranu.
Pri rozhodujúcich úderoch v noci na 17. novembra použili viaceré domáce zbraňové systémy vrátane rakiet Neptun, bezpilotných prostriedkov Ruta a Paľanycia či striel Flamingo.
Podľa ukrajinských informácií sa zrútila časť cestného oblúka mosta a poškodená bola aj železničná časť.
Rusi chcú mať vlastnú sieť
Financial Times upozornil, že podobné komunikačné siete rozvíja aj Rusko. Jeho útočné drony Geraň a Gerbera čoraz častejšie využívajú prepojené retranslačné zariadenia, pričom významnú časť technológie podľa ukrajinských analytikov dodávajú čínske spoločnosti.
Krymský most, ktorý spája Rusko s okupovaným Krymom, bol už predtým terčom ukrajinských útokov v októbri 2022, júli 2023 a júni 2025.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Zdroj: SITA.sk - Kyjev pri útoku na Krymský most obišiel Starlink, nasadil vlastnú sieť lietajúcich modemov © SITA Všetky práva vyhradené.
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