Robotický urýchľovač CyberKnife v Univerzitnej nemocnici Bory ošetril už vyše 1000 pacientov. Možnosti jeho využitia sa rozširujú
Na prvom a jedinom pracovisku kybernetického noža na Slovensku, ktoré spustili do prevádzky pred troma rokmi, už ošetrili vyše 1000 prevažne onkologických ...
20.11.2026 (SITA.sk) - Na prvom a jedinom pracovisku kybernetického noža na Slovensku, ktoré spustili do prevádzky pred troma rokmi, už ošetrili vyše 1000 prevažne onkologických pacienthttps://www.topky.sk/cl/1000991/9559871/Vianocne-upratovanie-s-pokojom-a-eleganciouov.
Robotický stereotaktický ožarovací prístroj CyberKnife neustále rozširuje spektrum diagnóz, pri ktorých dokážu lekári túto modernú a vysoko presnú metódu liečby využiť.
"Počet pacientov ošetrených pomocou robotického urýchľovača CyberKnife neustále stúpa. Súvisí to predovšetkým s tým, že sa rozširuje spektrum diagnóz, ktoré dokážeme touto technológiou liečiť. Vďaka mimoriadnej presnosti prístroja vieme cielene zasiahnuť aj veľmi malé metastázy a pritom maximálne šetriť okolité zdravé tkanivá. V určitých prípadoch tak dokážeme pacientovi ponúknuť lokálnu liečbu, ktorá je šetrnejšou a presnejšou alternatívou k systémovej liečbe alebo jej vhodným doplnením. O konkrétnom postupe vždy rozhodujeme individuálne, podľa diagnózy a celkového zdravotného stavu pacienta," hovorí MUDr. Margita Pobijáková, PhD., MPH, primárka radiačnej onkológie Univerzitnej nemocnice Bory.
CyberKnife je prvý robotický stereotaktický ožarovací prístroj na Slovensku. Funguje podobne ako gama nôž, jeho liečebné možnosti sú však širšie. Na rozdiel od klasických operačných zákrokov umožňuje neinvazívne, bezbolestné ošetrenie nádorových a nenádorových ložísk vysokou dávkou žiarenia s mimoriadnou presnosťou. V závislosti od diagnózy, veľkosti a umiestnenia ložiska môže ísť o jednorazové ožiarenie alebo liečbu rozdelenú do viacerých aplikácií. Na pracovisku ich dosiaľ zrealizovali vyše 4500.
Jednou z najväčších výhod prístroja CyberKnife je schopnosť priebežne sledovať polohu ožarovaného ložiska a reagovať na pohyby pacienta, napríklad spôsobené dýchaním. Robotické rameno prístroja sa pohybuje okolo pacienta a smeruje žiarenie presne do určeného miesta. Minimalizuje sa tak zásah okolitého zdravého tkaniva, čo umožňuje liečiť aj malé ložiská v blízkosti citlivých a životne dôležitých štruktúr.
Technológia sa využíva pri liečbe rôznych zhubných aj nezhubných nádorov. Medzi ne patria napríklad nádory mozgu, pľúc, oka, prostaty či obličiek, ale aj metastázy v mozgu, pečeni, pľúcach, kostiach alebo lymfatických uzlinách.
Robotický urýchľovač CyberKnife je však vhodný aj na ožarovanie niektorých nenádorových ochorení. Príkladom je neuralgia trigeminu, teda ochorenie trojklaného nervu, ktoré sa prejavuje intenzívnymi záchvatmi bolesti tváre. U pacientov, u ktorých nezaberá farmakologická liečba, môže stereotaktické ožarovanie predstavovať účinnú alternatívu.
Otvorením pracoviska v lete 2023 sa Nemocnica Bory stala prvým poskytovateľom na Slovensku, ktorý pacientom sprístupnil liečbu pomocou robotického stereotaktického ožarovacieho systému CyberKnife. Dovtedy museli pacienti za touto špecializovanou metódou cestovať najmä do zahraničia, napríklad do Českej republiky alebo Maďarska, čo pre nich predstavovalo dodatočnú časovú, logistickú aj fyzickú záťaž. Cezhraničná zdravotná starostlivosť je zároveň spojená s vyššími nákladmi na liečbu, transport a administratívu v porovnaní s úhradou výkonu na špecializovanom pracovisku na Slovensku.
Pracovisko radiačnej onkológie disponuje najnovším modelom CyberKnife S7, moderným lineárnym urýchľovačom Elekta Harmony Pro a prístrojom na brachyterapiu Elekta Flexitron. Súčasťou pracoviska je tím radiačných onkológov, rádiologických technikov, klinických fyzikov a sestier, ktorí zabezpečujú komplexnú starostlivosť o pacientov. Oddelenie má ešte priestor na navýšenie výkonov.
Každému ožarovaniu predchádza odborné konziliárne vyšetrenie, počas ktorého lekári posudzujú diagnózu, rozsah ochorenia, celkový zdravotný stav a predchádzajúcu liečbu pacienta. O vhodnosti liečby pomocou CyberKnife rozhoduje radiačný onkológ, v prípade potreby aj v spolupráci s ďalšími odborníkmi v multidisciplinárnom tíme.
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Zdroj: SITA.sk - Robotický urýchľovač CyberKnife v Univerzitnej nemocnici Bory ošetril už vyše 1000 pacientov. Možnosti jeho využitia sa rozširujú © SITA Všetky práva vyhradené.
Robotický stereotaktický ožarovací prístroj CyberKnife neustále rozširuje spektrum diagnóz, pri ktorých dokážu lekári túto modernú a vysoko presnú metódu liečby využiť.
"Počet pacientov ošetrených pomocou robotického urýchľovača CyberKnife neustále stúpa. Súvisí to predovšetkým s tým, že sa rozširuje spektrum diagnóz, ktoré dokážeme touto technológiou liečiť. Vďaka mimoriadnej presnosti prístroja vieme cielene zasiahnuť aj veľmi malé metastázy a pritom maximálne šetriť okolité zdravé tkanivá. V určitých prípadoch tak dokážeme pacientovi ponúknuť lokálnu liečbu, ktorá je šetrnejšou a presnejšou alternatívou k systémovej liečbe alebo jej vhodným doplnením. O konkrétnom postupe vždy rozhodujeme individuálne, podľa diagnózy a celkového zdravotného stavu pacienta," hovorí MUDr. Margita Pobijáková, PhD., MPH, primárka radiačnej onkológie Univerzitnej nemocnice Bory.
Viac než 4500 liečení
CyberKnife je prvý robotický stereotaktický ožarovací prístroj na Slovensku. Funguje podobne ako gama nôž, jeho liečebné možnosti sú však širšie. Na rozdiel od klasických operačných zákrokov umožňuje neinvazívne, bezbolestné ošetrenie nádorových a nenádorových ložísk vysokou dávkou žiarenia s mimoriadnou presnosťou. V závislosti od diagnózy, veľkosti a umiestnenia ložiska môže ísť o jednorazové ožiarenie alebo liečbu rozdelenú do viacerých aplikácií. Na pracovisku ich dosiaľ zrealizovali vyše 4500.
Jednou z najväčších výhod prístroja CyberKnife je schopnosť priebežne sledovať polohu ožarovaného ložiska a reagovať na pohyby pacienta, napríklad spôsobené dýchaním. Robotické rameno prístroja sa pohybuje okolo pacienta a smeruje žiarenie presne do určeného miesta. Minimalizuje sa tak zásah okolitého zdravého tkaniva, čo umožňuje liečiť aj malé ložiská v blízkosti citlivých a životne dôležitých štruktúr.
Aj nenádorové ochorenia
Technológia sa využíva pri liečbe rôznych zhubných aj nezhubných nádorov. Medzi ne patria napríklad nádory mozgu, pľúc, oka, prostaty či obličiek, ale aj metastázy v mozgu, pečeni, pľúcach, kostiach alebo lymfatických uzlinách.
Robotický urýchľovač CyberKnife je však vhodný aj na ožarovanie niektorých nenádorových ochorení. Príkladom je neuralgia trigeminu, teda ochorenie trojklaného nervu, ktoré sa prejavuje intenzívnymi záchvatmi bolesti tváre. U pacientov, u ktorých nezaberá farmakologická liečba, môže stereotaktické ožarovanie predstavovať účinnú alternatívu.
Špecializovaná liečba dostupná na Slovensku
Otvorením pracoviska v lete 2023 sa Nemocnica Bory stala prvým poskytovateľom na Slovensku, ktorý pacientom sprístupnil liečbu pomocou robotického stereotaktického ožarovacieho systému CyberKnife. Dovtedy museli pacienti za touto špecializovanou metódou cestovať najmä do zahraničia, napríklad do Českej republiky alebo Maďarska, čo pre nich predstavovalo dodatočnú časovú, logistickú aj fyzickú záťaž. Cezhraničná zdravotná starostlivosť je zároveň spojená s vyššími nákladmi na liečbu, transport a administratívu v porovnaní s úhradou výkonu na špecializovanom pracovisku na Slovensku.
Pracovisko radiačnej onkológie disponuje najnovším modelom CyberKnife S7, moderným lineárnym urýchľovačom Elekta Harmony Pro a prístrojom na brachyterapiu Elekta Flexitron. Súčasťou pracoviska je tím radiačných onkológov, rádiologických technikov, klinických fyzikov a sestier, ktorí zabezpečujú komplexnú starostlivosť o pacientov. Oddelenie má ešte priestor na navýšenie výkonov.
Každému ožarovaniu predchádza odborné konziliárne vyšetrenie, počas ktorého lekári posudzujú diagnózu, rozsah ochorenia, celkový zdravotný stav a predchádzajúcu liečbu pacienta. O vhodnosti liečby pomocou CyberKnife rozhoduje radiačný onkológ, v prípade potreby aj v spolupráci s ďalšími odborníkmi v multidisciplinárnom tíme.
Technologická unikátnosť CyberKnife
- Dynamické sledovanie pohybu v reálnom čase (Real-time Tracking): CyberKnife disponuje robotickým ramenom a röntgenovým navádzaním, ktoré počas ožarovania nepretržite sledujú pohyb tumoru (napr. pri dýchaní).
- Extrémna submilimetrová presnosť: Vďaka neustálej korekcii lúča ožaruje s presnosťou pod 1 mm, čo umožňuje koncentrovať vysokú dávku do liečenej oblasti a minimalizovať zasiahnutie okolitého zdravého tkaniva a kritických orgánov.
- Liečba v malom počte frakcií: Stereotaktická rádiochirurgia (SRS) sa často podáva v jednej frakcii, stereotaktická rádioterapia (SBRT) pri vybraných diagnózach v niekoľkých frakciách/sedeniach. Presný počet závisí od diagnózy a polohy či veľkosti ložiska.
Diagnózy, pri ktorých je dnes prístroj CyberKnife vhodnou metódou voľby
- Inoperabilné a hlboko uložené nádory mozgu: Tumory v blízkosti zrakového nervu, mozgového kmeňa či sluchového aparátu (napr. neurinóm akustiku, meningiómy, vybrané arteriovenózne malformácie).
- Solitárne a oligometastatické postihnutie: Efektívna likvidácia nízkeho počtu metastáz (mozog, pľúca, pečeň, kosti) s cieľom lokálnej kontroly a predĺženia prežívania pacienta.
- Recidívy v už ožiarenom teréne: Vďaka vysokej presnosti možno u niektorých pacientov zvážiť opätovné ožiarenie aj v oblasti, ktorá už bola liečená rádioterapiou. Vhodnosť závisí od predchádzajúcej dávky a ochrany okolitých orgánov.
- Karcinóm prostaty s nízkym/stredným rizikom: Možnosť kompletnej kuratívnej liečby v piatich frakciách s minimálnym rizikom inkontinencie alebo impotencie.
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Zdroj: SITA.sk - Robotický urýchľovač CyberKnife v Univerzitnej nemocnici Bory ošetril už vyše 1000 pacientov. Možnosti jeho využitia sa rozširujú © SITA Všetky práva vyhradené.
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