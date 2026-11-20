Štát mu preplatí liečbu a pridelí psychológa na akýkoľvek dlhý čas. Nádejný športovec prišiel po nehode o ruku
Mohd Hafizuddin v júli v Glasgowe získal zlatú medailu na Hrách Commonwealthu v kategórii do 88 kg. Psychologické zotavovanie vzpierača Mohda Hafizuddina Roslina môže trvať roky, uviedol ...
20.11.2026 (SITA.sk) - Mohd Hafizuddin v júli v Glasgowe získal zlatú medailu na Hrách Commonwealthu v kategórii do 88 kg.
Psychologické zotavovanie vzpierača Mohda Hafizuddina Roslina môže trvať roky, uviedol vysokopostavený malajzijský športový predstaviteľ, pričom vláda vyjadrila zranenému športovcovi plnú podporu.
Športovcovi museli po nehode na motocykli, ku ktorej došlo v pondelok (16.11.) večer v jeho rodnej Malajzii, amputovať pravú ruku. Táto udalosť ukončila sľubnú kariéru 21-ročného športovca.
Malajzijský minister športu Taufiq Johari uviedol, že "psychologický tím Národného športového inštitútu mu bude odteraz k dispozícii, pričom všetko bude prebiehať tempom, ktoré mu bude vyhovovať".
"Tento proces môže trvať roky a podpora mu bude poskytovaná tak dlho, ako ju bude potrebovať," povedal Taufiq.
Hafizuddin v júli v Glasgowe získal zlatú medailu na Hrách Commonwealthu v kategórii do 88 kg a patril medzi nádejných kandidátov na účasť na olympijských hrách v Los Angeles v roku 2028.
Podľa správ miestnych médií lekári amputovali Hafizuddinovi ruku nad lakťom. Malajzijská vláda zároveň oznámila, že uhradí všetky náklady spojené s jeho liečbou a zdravotnou starostlivosťou.
Taufiq informoval, že športovec zostáva v stabilizovanom stave v nemocnici v Kuala Lumpur a čaká na súhlas lekárov s návratom domov.
Zdroj: SITA.sk - Štát mu preplatí liečbu a pridelí psychológa na akýkoľvek dlhý čas. Nádejný športovec prišiel po nehode o ruku © SITA Všetky práva vyhradené.
Psychologické zotavovanie vzpierača Mohda Hafizuddina Roslina môže trvať roky, uviedol vysokopostavený malajzijský športový predstaviteľ, pričom vláda vyjadrila zranenému športovcovi plnú podporu.
Športovcovi museli po nehode na motocykli, ku ktorej došlo v pondelok (16.11.) večer v jeho rodnej Malajzii, amputovať pravú ruku. Táto udalosť ukončila sľubnú kariéru 21-ročného športovca.
Malajzijský minister športu Taufiq Johari uviedol, že "psychologický tím Národného športového inštitútu mu bude odteraz k dispozícii, pričom všetko bude prebiehať tempom, ktoré mu bude vyhovovať".
"Tento proces môže trvať roky a podpora mu bude poskytovaná tak dlho, ako ju bude potrebovať," povedal Taufiq.
Hafizuddin v júli v Glasgowe získal zlatú medailu na Hrách Commonwealthu v kategórii do 88 kg a patril medzi nádejných kandidátov na účasť na olympijských hrách v Los Angeles v roku 2028.
Podľa správ miestnych médií lekári amputovali Hafizuddinovi ruku nad lakťom. Malajzijská vláda zároveň oznámila, že uhradí všetky náklady spojené s jeho liečbou a zdravotnou starostlivosťou.
Taufiq informoval, že športovec zostáva v stabilizovanom stave v nemocnici v Kuala Lumpur a čaká na súhlas lekárov s návratom domov.
Zdroj: SITA.sk - Štát mu preplatí liečbu a pridelí psychológa na akýkoľvek dlhý čas. Nádejný športovec prišiel po nehode o ruku © SITA Všetky práva vyhradené.
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