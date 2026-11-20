Paríž žiada mimoriadnu schôdzu BR OSN pre ruské útoky na ukrajinských civilistov. Rakety dopadali aj na Poľsko
Francúzsko patrí medzi krajiny, ktoré v posledných mesiacoch opakovane vyzývajú na zvýšenie medzinárodného tlaku na Rusko pre pokračujúce útoky na ukrajinské mestá a energetickú ...
20.11.2026 (SITA.sk) - Francúzsko patrí medzi krajiny, ktoré v posledných mesiacoch opakovane vyzývajú na zvýšenie medzinárodného tlaku na Rusko pre pokračujúce útoky na ukrajinské mestá a energetickú infraštruktúru.
Paríž požiadal o zvolanie mimoriadneho zasadnutia Bezpečnostnej rady OSN potom, ako Rusko v piatok podniklo jeden z najrozsiahlejších raketových útokov na Ukrajinu od začiatku vojny. Oznámil to francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot.
„Kremeľ opäť zaútočil na Kyjev. Boli zabití civilisti,“ uviedol v piatok Barrot na sociálnej sieti X. „Požiadal som o zasadnutie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov. Rusko sa tam bude musieť zodpovedať za svoje činy,“ dodal.
Podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Moskva pri jednom z najväčších útokov od začiatku invázie v roku 20222 vypálila na Ukrajinu viac ako 110 rakiet. Kremeľ obvinil, že sa snaží kompenzovať neúspechy na bojisku aj v diplomacii útokmi na civilné ciele.
„Rusko sa snaží nahradiť svoju vojenskú a diplomatickú bezmocnosť práve takýmto terorom,“ vyhlásil Zelenskyj. Dodal, že pokus ruského prezidenta Vladimira Putina „prekresliť svet“ na štvrtkovom samite s čínskym vodcom Si Ťin-pchingom a americkým prezidentom Donaldom Trumpom v Číne stroskotal.
Útok vyvolal napätie aj v susednom Poľsku. Varšava oznámila, že počas rozsiahlej ruskej operácie proti Ukrajine najmenej jeden projektil zasiahol poľské územie. Poľský premiér Donald Tusk incident označil za provokáciu. „Táto provokácia mohla súvisieť so skutočnosťou, že na území Poľska práve prebiehajú vojenské cvičenia,“ povedal Tusk na tlačovej konferencii vo Varšave.
Poľské ministerstvo obrany už skôr potvrdilo, že na juhovýchode krajiny dopadli viaceré objekty. Podľa ministra obrany Władysława Kosiniaka-Kamysza bola na jednom mieste identifikovaná ruská riadená strela Ch-101.
Francúzsko patrí medzi krajiny, ktoré v posledných mesiacoch opakovane vyzývajú na zvýšenie medzinárodného tlaku na Rusko pre pokračujúce útoky na ukrajinské mestá a energetickú infraštruktúru.
Zdroj: SITA.sk - Paríž žiada mimoriadnu schôdzu BR OSN pre ruské útoky na ukrajinských civilistov. Rakety dopadali aj na Poľsko © SITA Všetky práva vyhradené.
Paríž požiadal o zvolanie mimoriadneho zasadnutia Bezpečnostnej rady OSN potom, ako Rusko v piatok podniklo jeden z najrozsiahlejších raketových útokov na Ukrajinu od začiatku vojny. Oznámil to francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot.
„Kremeľ opäť zaútočil na Kyjev. Boli zabití civilisti,“ uviedol v piatok Barrot na sociálnej sieti X. „Požiadal som o zasadnutie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov. Rusko sa tam bude musieť zodpovedať za svoje činy,“ dodal.
Kompenzácia neschopnosti
Podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Moskva pri jednom z najväčších útokov od začiatku invázie v roku 20222 vypálila na Ukrajinu viac ako 110 rakiet. Kremeľ obvinil, že sa snaží kompenzovať neúspechy na bojisku aj v diplomacii útokmi na civilné ciele.
„Rusko sa snaží nahradiť svoju vojenskú a diplomatickú bezmocnosť práve takýmto terorom,“ vyhlásil Zelenskyj. Dodal, že pokus ruského prezidenta Vladimira Putina „prekresliť svet“ na štvrtkovom samite s čínskym vodcom Si Ťin-pchingom a americkým prezidentom Donaldom Trumpom v Číne stroskotal.
Provokácia v Poľsku
Útok vyvolal napätie aj v susednom Poľsku. Varšava oznámila, že počas rozsiahlej ruskej operácie proti Ukrajine najmenej jeden projektil zasiahol poľské územie. Poľský premiér Donald Tusk incident označil za provokáciu. „Táto provokácia mohla súvisieť so skutočnosťou, že na území Poľska práve prebiehajú vojenské cvičenia,“ povedal Tusk na tlačovej konferencii vo Varšave.
Poľské ministerstvo obrany už skôr potvrdilo, že na juhovýchode krajiny dopadli viaceré objekty. Podľa ministra obrany Władysława Kosiniaka-Kamysza bola na jednom mieste identifikovaná ruská riadená strela Ch-101.
Francúzsko patrí medzi krajiny, ktoré v posledných mesiacoch opakovane vyzývajú na zvýšenie medzinárodného tlaku na Rusko pre pokračujúce útoky na ukrajinské mestá a energetickú infraštruktúru.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Zdroj: SITA.sk - Paríž žiada mimoriadnu schôdzu BR OSN pre ruské útoky na ukrajinských civilistov. Rakety dopadali aj na Poľsko © SITA Všetky práva vyhradené.
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