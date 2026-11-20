Najvyšší súd trvá na správnosti rozhodnutia dovolacieho senátu v prípade Dušana Kováčika
Najvyšší súd to zdôraznil v reakcii na výrok sudkyne Špecializovaného trestného súdu Pamely Záleskej. Dovolací senát Najvyššieho súdu SR v trestnej ...
20.11.2026 (SITA.sk) - Najvyšší súd to zdôraznil v reakcii na výrok sudkyne Špecializovaného trestného súdu Pamely Záleskej.
Dovolací senát Najvyššieho súdu SR v trestnej veci bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika nerozhodol o vine ani o nevine, ale predošlé rozsudky zrušil pre chyby, ktoré Trestný poriadok definuje ako dôvody
zrušenia. Najvyšší súd to zdôraznil v reakcii na výrok sudkyne Špecializovaného trestného súdu Pamely Záleskej.
Tá totiž v rámci diskusie na festivale Nežná označila rozhodnutie dovolacieho senátu z decembra 2025, ktorým bol zrušený aj jej prvostupňový rozsudok nad Kováčikom za hanebné a uviedla, že súd sa stotožnil s obrannou verziou obžalovaného bez toho, aby ju mal doloženú dôkazmi.
Najvyšší súd v tejto súvislosti pripomenul, že dovolací súd neposudzuje, ktorá skutková verzia je pravdivá, ale posudzuje, či trestné konanie a rozhodnutie súdu zodpovedali zákonu. Zároveň poukázal na to, že sudcov pri verejných vyjadreniach viažu osobitné pravidlá.
Zákon o sudcoch im konkrétne ukladá zdržať sa všetkého, čo by mohlo narušiť vážnosť a dôstojnosť sudcovskej funkcie alebo ohroziť dôveru v nezávislé, nestranné a spravodlivé rozhodovanie súdov.
„Kritika súdnych rozhodnutí je legitímna a súdnictvo ju potrebuje. Musí však vychádzať z toho, čo v rozhodnutí naozaj je. Keď vyšší súd zruší rozhodnutie, systém spravodlivosti robí presne to, na čo bol vytvorený,“ uviedol predseda najvyššieho súdu František Mozner.
Poukázal pritom na štandardy Poradnej rady európskych sudcov (CCJE) pri Rade Európy. Podľa nich sa má sudca vyhýbať vyjadreniam, ktoré sú impulzívne alebo urážlivé. Zároveň sudca, ktorého rozhodnutie vyšší súd zrušil, môže mať odlišný právny názor, profesionalita mu však velí výsledok preskúmania rešpektovať a k vlastnej veci sa verejne nevyjadrovať, ani keď čelí kritike.
Tieto pravidlá podľa rady platia pre všetkých sudcov rovnako, bez ohľadu na súd či postavenie. Záleská, ktorá v Kováčikovom prípade vyniesla prvostupňový verdikt, v rámci debaty vyhlásila, že v dovolacom rozsudku hľadala, z čoho by sa mohla poučiť v budúcnosti pri svojej rozhodovacej činnosti.
„Pre mňa z toho nevyplýva žiadne ponaučenie. Ja by som na svojom rozhodnutí nezmenila vôbec nič," citoval ju Denník N. V prípade bývalého špeciálneho prokurátora dovolací senát Najvyššieho súdu SR vyslovil, že rozsudkom z 24. mája 2022, ktorým bol Dušan Kováčik uznaný za vinného, bol porušený zákon v neprospech obvineného a predmetný rozsudok na základe dovolania ministra spravodlivosti Borisa Suska ako aj samotného Kováčika zrušil.
Rovnako dovolací súd zrušil aj skorší rozsudok Špecializovaného trestného súdu z 20. septembra 2021. Špecializovanému trestnému súdu zároveň najvyšší súd prikázal, aby vec v potrebnom rozsahu znovu prerokoval a rozhodol.
Najvyšší súd uznal 24. mája 2022 Dušana Kováčika za vinného z toho, že prijal úplatok 50-tisíc eur za to, že Úrad špeciálnej prokuratúry v roku 2017 nepodal sťažnosť proti prepusteniu šéfa zločineckej skupiny takáčovci Ľubomíra Kudličku z väzby.
Jeho vinu odvolací súd tiež uznal v prípade prečinu ohrozenia dôvernej skutočnosti a vyhradenej skutočnosti, keď neoprávnene poskytol spisy k trestným veciam bývalému šéfovi daňových kriminalistov Ľudovítovi Makóovi. Za to mu uložil trest osem rokov väzenia a peňažný trest 100-tisíc eur.
Špecializovaný trestný súd pôvodne uznal Kováčika za vinného aj zo založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a zneužívania právomoci verejného činiteľa. Za to mu uložil trest 14 rokov väzenia aj trest prepadnutia majetku. NS SR však verdikt v tejto časti zrušil, keďže predmetné skutky podľa odvolacieho senátu neboli preukázané.
Zdroj: SITA.sk - Najvyšší súd trvá na správnosti rozhodnutia dovolacieho senátu v prípade Dušana Kováčika © SITA Všetky práva vyhradené.
Dovolací senát Najvyššieho súdu SR v trestnej veci bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika nerozhodol o vine ani o nevine, ale predošlé rozsudky zrušil pre chyby, ktoré Trestný poriadok definuje ako dôvody
Sudcov viažu osobitné pravidlá
Tá totiž v rámci diskusie na festivale Nežná označila rozhodnutie dovolacieho senátu z decembra 2025, ktorým bol zrušený aj jej prvostupňový rozsudok nad Kováčikom za hanebné a uviedla, že súd sa stotožnil s obrannou verziou obžalovaného bez toho, aby ju mal doloženú dôkazmi.
Najvyšší súd v tejto súvislosti pripomenul, že dovolací súd neposudzuje, ktorá skutková verzia je pravdivá, ale posudzuje, či trestné konanie a rozhodnutie súdu zodpovedali zákonu. Zároveň poukázal na to, že sudcov pri verejných vyjadreniach viažu osobitné pravidlá.
Zákon o sudcoch im konkrétne ukladá zdržať sa všetkého, čo by mohlo narušiť vážnosť a dôstojnosť sudcovskej funkcie alebo ohroziť dôveru v nezávislé, nestranné a spravodlivé rozhodovanie súdov.
Odlišný právny názor
„Kritika súdnych rozhodnutí je legitímna a súdnictvo ju potrebuje. Musí však vychádzať z toho, čo v rozhodnutí naozaj je. Keď vyšší súd zruší rozhodnutie, systém spravodlivosti robí presne to, na čo bol vytvorený,“ uviedol predseda najvyššieho súdu František Mozner.
Poukázal pritom na štandardy Poradnej rady európskych sudcov (CCJE) pri Rade Európy. Podľa nich sa má sudca vyhýbať vyjadreniam, ktoré sú impulzívne alebo urážlivé. Zároveň sudca, ktorého rozhodnutie vyšší súd zrušil, môže mať odlišný právny názor, profesionalita mu však velí výsledok preskúmania rešpektovať a k vlastnej veci sa verejne nevyjadrovať, ani keď čelí kritike.
Tieto pravidlá podľa rady platia pre všetkých sudcov rovnako, bez ohľadu na súd či postavenie. Záleská, ktorá v Kováčikovom prípade vyniesla prvostupňový verdikt, v rámci debaty vyhlásila, že v dovolacom rozsudku hľadala, z čoho by sa mohla poučiť v budúcnosti pri svojej rozhodovacej činnosti.
Opakované prerokovanie a rozhodnutie
„Pre mňa z toho nevyplýva žiadne ponaučenie. Ja by som na svojom rozhodnutí nezmenila vôbec nič," citoval ju Denník N. V prípade bývalého špeciálneho prokurátora dovolací senát Najvyššieho súdu SR vyslovil, že rozsudkom z 24. mája 2022, ktorým bol Dušan Kováčik uznaný za vinného, bol porušený zákon v neprospech obvineného a predmetný rozsudok na základe dovolania ministra spravodlivosti Borisa Suska ako aj samotného Kováčika zrušil.
Rovnako dovolací súd zrušil aj skorší rozsudok Špecializovaného trestného súdu z 20. septembra 2021. Špecializovanému trestnému súdu zároveň najvyšší súd prikázal, aby vec v potrebnom rozsahu znovu prerokoval a rozhodol.
Najvyšší súd uznal 24. mája 2022 Dušana Kováčika za vinného z toho, že prijal úplatok 50-tisíc eur za to, že Úrad špeciálnej prokuratúry v roku 2017 nepodal sťažnosť proti prepusteniu šéfa zločineckej skupiny takáčovci Ľubomíra Kudličku z väzby.
Trest osem rokov a 100-tisíc
Jeho vinu odvolací súd tiež uznal v prípade prečinu ohrozenia dôvernej skutočnosti a vyhradenej skutočnosti, keď neoprávnene poskytol spisy k trestným veciam bývalému šéfovi daňových kriminalistov Ľudovítovi Makóovi. Za to mu uložil trest osem rokov väzenia a peňažný trest 100-tisíc eur.
Špecializovaný trestný súd pôvodne uznal Kováčika za vinného aj zo založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a zneužívania právomoci verejného činiteľa. Za to mu uložil trest 14 rokov väzenia aj trest prepadnutia majetku. NS SR však verdikt v tejto časti zrušil, keďže predmetné skutky podľa odvolacieho senátu neboli preukázané.
Zdroj: SITA.sk - Najvyšší súd trvá na správnosti rozhodnutia dovolacieho senátu v prípade Dušana Kováčika © SITA Všetky práva vyhradené.
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