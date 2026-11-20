Márquez môže vyrovnať rekord v počte titulov majstra sveta v MotoGP. Pokúsi sa o to už tento víkend
Marc Márquez sa v roku 2013 počas svojej debutovej sezóny stal historicky najmladším šampiónom MotoGP. Marc Márquez má tento víkend namierené do histórie. ...
20.11.2026 (SITA.sk) - Marc Márquez sa v roku 2013 počas svojej debutovej sezóny stal historicky najmladším šampiónom MotoGP.
Marc Márquez má tento víkend namierené do histórie. Na Veľkej cene Portugalska môže obhájiť svoj titul v MotoGP a získať tak svoju ôsmu trofej pre majstra sveta v kráľovskej motocyklovej triede, čím by vyrovnal historický rekord – 13 rokov po tom, čo získal svoj premiérový.
Jazdcovi tímu Ducati stačí v posledných dvoch pretekárskych víkendoch, v Portimãu a následne vo Valencii, získať dohromady len 14 bodov, aby sa vyrovnal Giacomovi Agostinimu, ktorý svoje tituly v kategórii do 500 cm³ získal v rokoch 1966 až 1975.
Márquez by mohol o titule rozhodnúť už v sobotu 21. novembra, ak zvíťazí v šprintérskych pretekoch. Vzhľadom na to, že pred svojím najbližším rivalom a krajanom Jorgem Martínom má náskok 60 bodov, musela by nastať úplná "katastrofa", aby na konci budúceho víkendu v Španielsku nestál na celkovom vrchole práve on.
Teoreticky je v hre stále aj Marco Bezzecchi, no keďže na lídra stráca 74 bodov, musel by v Portimãu získať maximálny možný počet bodov a zároveň dúfať, že Márquez nezíska ani jeden, aby si udržal šancu na titul.
"Je pravda, že sme vo veľmi dobrej situácii, ale v MotoGP sa môže stať čokoľvek. Počas pretekárskeho víkendu zažívame množstvo rôznych momentov. Mám v hlave jedno číslo – 14. Ak v nasledujúcich dvoch víkendoch získam toľko bodov, je úplne jedno, čo urobia ostatní," povedal Španiel.
Vďaka svojim výsledkom v šprintoch má Márquez veľkú šancu, že do nedeľných (22.11.) hlavných pretekov už nastúpi ako šampión. V tejto sezóne si v šprintoch pripísal 10 víťazstiev a štyrikrát stál na pódiu.
Pre porovnanie, v hlavných pretekoch zaznamenal sedem triumfov a jedno ďalšie pódiové umiestnenie. V aktuálnej sezóne síce nedominoval tak výrazne ako v minulej, keď si titul, svoj prvý po šiestich rokoch, zabezpečil už päť pretekov pred koncom, no stále si vedie skvele.
Ducati sa pre Márqueza stalo ideálnym prostredím. V posledných dvoch rokoch sa totiž vrátil do špičkovej formy po dlhej rekonvalescencii zo zlomeniny ruky, ktorú utrpel na začiatku sezóny 2020.
Prestúpil tam z tímu Gresini do továrenského tímu a prevzal úlohu hlavného jazdca od dvojnásobného majstra sveta Francesca Bagnaiu – chránenca Valentina Rossiho, ktorý má na konte tiež sedem titulov v MotoGP.
Rozdiel medzi nimi je priepastný - Bagnaia sa v šampionáte jazdcov trápi na deviatom mieste a v budúcom ročníku zamieri k tímu Aprilia, kde bude jeho kolegom Bezzecchi.
Márquez sa v roku 2013 počas svojej debutovej sezóny stal historicky najmladším šampiónom MotoGP. Následne získal titul v piatich zo šiestich nasledujúcich ročníkov. Teraz, keď sa blíži k 34. narodeninám, chce dohnať čas, o ktorý prišiel pre zranenia.
"Športová kariéra je krátka, preto z nej treba vyťažiť maximum. Najrýchlejší Marc bol v roku 2013. Vtedy alebo možno v 2019. No ten najlepší Marc je tu teraz – na sto percent. Kiežby som mal už ako dvadsaťročný takú mentalitu, akú mám v súčasnosti," dodal Španiel.
Zdroj: SITA.sk - Márquez môže vyrovnať rekord v počte titulov majstra sveta v MotoGP. Pokúsi sa o to už tento víkend © SITA Všetky práva vyhradené.
Marc Márquez má tento víkend namierené do histórie. Na Veľkej cene Portugalska môže obhájiť svoj titul v MotoGP a získať tak svoju ôsmu trofej pre majstra sveta v kráľovskej motocyklovej triede, čím by vyrovnal historický rekord – 13 rokov po tom, čo získal svoj premiérový.
Jazdcovi tímu Ducati stačí v posledných dvoch pretekárskych víkendoch, v Portimãu a následne vo Valencii, získať dohromady len 14 bodov, aby sa vyrovnal Giacomovi Agostinimu, ktorý svoje tituly v kategórii do 500 cm³ získal v rokoch 1966 až 1975.
Márquez by mohol o titule rozhodnúť už v sobotu 21. novembra, ak zvíťazí v šprintérskych pretekoch. Vzhľadom na to, že pred svojím najbližším rivalom a krajanom Jorgem Martínom má náskok 60 bodov, musela by nastať úplná "katastrofa", aby na konci budúceho víkendu v Španielsku nestál na celkovom vrchole práve on.
Skvelé výsledky
Teoreticky je v hre stále aj Marco Bezzecchi, no keďže na lídra stráca 74 bodov, musel by v Portimãu získať maximálny možný počet bodov a zároveň dúfať, že Márquez nezíska ani jeden, aby si udržal šancu na titul.
"Je pravda, že sme vo veľmi dobrej situácii, ale v MotoGP sa môže stať čokoľvek. Počas pretekárskeho víkendu zažívame množstvo rôznych momentov. Mám v hlave jedno číslo – 14. Ak v nasledujúcich dvoch víkendoch získam toľko bodov, je úplne jedno, čo urobia ostatní," povedal Španiel.
Vďaka svojim výsledkom v šprintoch má Márquez veľkú šancu, že do nedeľných (22.11.) hlavných pretekov už nastúpi ako šampión. V tejto sezóne si v šprintoch pripísal 10 víťazstiev a štyrikrát stál na pódiu.
Dôležitý prestup
Pre porovnanie, v hlavných pretekoch zaznamenal sedem triumfov a jedno ďalšie pódiové umiestnenie. V aktuálnej sezóne síce nedominoval tak výrazne ako v minulej, keď si titul, svoj prvý po šiestich rokoch, zabezpečil už päť pretekov pred koncom, no stále si vedie skvele.
Ducati sa pre Márqueza stalo ideálnym prostredím. V posledných dvoch rokoch sa totiž vrátil do špičkovej formy po dlhej rekonvalescencii zo zlomeniny ruky, ktorú utrpel na začiatku sezóny 2020.
Prestúpil tam z tímu Gresini do továrenského tímu a prevzal úlohu hlavného jazdca od dvojnásobného majstra sveta Francesca Bagnaiu – chránenca Valentina Rossiho, ktorý má na konte tiež sedem titulov v MotoGP.
Najlepšia verzia samého seba
Rozdiel medzi nimi je priepastný - Bagnaia sa v šampionáte jazdcov trápi na deviatom mieste a v budúcom ročníku zamieri k tímu Aprilia, kde bude jeho kolegom Bezzecchi.
Márquez sa v roku 2013 počas svojej debutovej sezóny stal historicky najmladším šampiónom MotoGP. Následne získal titul v piatich zo šiestich nasledujúcich ročníkov. Teraz, keď sa blíži k 34. narodeninám, chce dohnať čas, o ktorý prišiel pre zranenia.
"Športová kariéra je krátka, preto z nej treba vyťažiť maximum. Najrýchlejší Marc bol v roku 2013. Vtedy alebo možno v 2019. No ten najlepší Marc je tu teraz – na sto percent. Kiežby som mal už ako dvadsaťročný takú mentalitu, akú mám v súčasnosti," dodal Španiel.
Zdroj: SITA.sk - Márquez môže vyrovnať rekord v počte titulov majstra sveta v MotoGP. Pokúsi sa o to už tento víkend © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
- Kyjev pri útoku na Krymský most obišiel Starlink, nasadil vlastnú sieť lietajúcich modemov
- Robotický urýchľovač CyberKnife v Univerzitnej nemocnici Bory ošetril už vyše 1000 pacientov. Možnosti jeho využitia sa rozširujú
- PwC: Ocenenie Najhodnotnejšia značka Slovenska získala Slovenská sporiteľňa
- Paríž žiada mimoriadnu schôdzu BR OSN pre ruské útoky na ukrajinských civilistov. Rakety dopadali aj na Poľsko
- Štát mu preplatí liečbu a pridelí psychológa na akýkoľvek dlhý čas. Nádejný športovec prišiel po nehode o ruku