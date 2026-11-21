Ľudia bez domova potrebujú pred zimou konkrétnu pomoc. Bratislavčania môžu darovať oblečenie, potraviny aj drogériu
Podľa posledného sčítania žije v Bratislave 2 199 ľudí bez domova. Staromestská knižnica v Bratislave spúšťa zbierku pre ľudí bez ...
21.11.2026 (SITA.sk) - Podľa posledného sčítania žije v Bratislave 2 199 ľudí bez domova.
Staromestská knižnica v Bratislave spúšťa zbierku pre ľudí bez domova. Ako informovala, od 23. do 27. novembra môžu Bratislavčania prinášať teplé oblečenie, trvanlivé potraviny a drogériu do Staromestskej knižnice na Blumentálskej 10/a. Všetko poputuje organizácii Depaul Slovensko, ktorá pomáha ľuďom bez domova prežiť zimu. Tento rok podľa organizátorov zbierky najviac chýbajú deky, uteráky, káva a čaj.
Podľa posledného sčítania žije v Bratislave 2 199 ľudí bez domova. Skutočný počet je však vyšší – Depaul Slovensko minulý rok pomohol 2 473 ľuďom. V zime jeho Nocľaháreň sv. Vincenta de Paul využíva každý deň až 220 ľudí a ďalších 50 chorých ľudí bez domova využíva služby dvoch útulkov s nepretržitou starostlivosťou. Staromestská knižnica preto aj tento rok organizuje zbierku, ktorá je už tradičnou súčasťou jej jesenného programu.
„Ľudia na ulici sú počas zimy vystavení extrémnym podmienkam. Mráz, sneh, ale aj dážď, vietor a teploty do 10 stupňov Celzia sú pre ich zdravie a život ohrozujúce. Často strávia celý deň v mokrých topánkach a oblečení, ktoré si nemajú kde usušiť. Preto je pre nás dôležité, aby sme v našich zariadeniach dokázali ponúknuť ľuďom v núdzi suché, teplé a dôstojné oblečenie a obuv počas najzraniteľnejšieho obdobia v roku,“ uvádza hovorkyňa Depaul Slovensko Dominika Uhlárová.
Zdroj: SITA.sk - Ľudia bez domova potrebujú pred zimou konkrétnu pomoc. Bratislavčania môžu darovať oblečenie, potraviny aj drogériu © SITA Všetky práva vyhradené.
Staromestská knižnica v Bratislave spúšťa zbierku pre ľudí bez domova. Ako informovala, od 23. do 27. novembra môžu Bratislavčania prinášať teplé oblečenie, trvanlivé potraviny a drogériu do Staromestskej knižnice na Blumentálskej 10/a. Všetko poputuje organizácii Depaul Slovensko, ktorá pomáha ľuďom bez domova prežiť zimu. Tento rok podľa organizátorov zbierky najviac chýbajú deky, uteráky, káva a čaj.
Podľa posledného sčítania žije v Bratislave 2 199 ľudí bez domova. Skutočný počet je však vyšší – Depaul Slovensko minulý rok pomohol 2 473 ľuďom. V zime jeho Nocľaháreň sv. Vincenta de Paul využíva každý deň až 220 ľudí a ďalších 50 chorých ľudí bez domova využíva služby dvoch útulkov s nepretržitou starostlivosťou. Staromestská knižnica preto aj tento rok organizuje zbierku, ktorá je už tradičnou súčasťou jej jesenného programu.
„Ľudia na ulici sú počas zimy vystavení extrémnym podmienkam. Mráz, sneh, ale aj dážď, vietor a teploty do 10 stupňov Celzia sú pre ich zdravie a život ohrozujúce. Často strávia celý deň v mokrých topánkach a oblečení, ktoré si nemajú kde usušiť. Preto je pre nás dôležité, aby sme v našich zariadeniach dokázali ponúknuť ľuďom v núdzi suché, teplé a dôstojné oblečenie a obuv počas najzraniteľnejšieho obdobia v roku,“ uvádza hovorkyňa Depaul Slovensko Dominika Uhlárová.
Zdroj: SITA.sk - Ľudia bez domova potrebujú pred zimou konkrétnu pomoc. Bratislavčania môžu darovať oblečenie, potraviny aj drogériu © SITA Všetky práva vyhradené.
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