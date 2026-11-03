Majstrovstvá sveta v hokeji sú bez Rusov menej kvalitné. Růžička odmietol byť kapitánom, aby neslúžil komunistom
Z hokejového hľadiska to síce víta, ale podľa neho nejde šport oddeliť od politiky. Verdikt Športového arbitrážneho súdu (CAS) ohromil ...
3.11.2026 (SITA.sk) - Z hokejového hľadiska to síce víta, ale podľa neho nejde šport oddeliť od politiky.
Verdikt Športového arbitrážneho súdu (CAS) ohromil nielen Medzinárodnú hokejovú federáciu (IIHF) a niektorých jej členov, ale aj jednotlivcov. Medzi nimi aj bývalý československý reprezentant Vladimír Růžička.
O návrate Rusov na svetovú scéne nevedel, až kým nezdvihol telefón od redaktora webu isport.cz. Bývalý tréner a kapitán olympijských šampiónov z Nagana tomu najskôr neveril.
Z hokejového hľadiska to síce víta, ale podľa neho nejde šport oddeliť od politiky. "Ja som nechcel byť kapitánom, aby som neslúžil komunistom. Tiež som protestoval. A našťastie vtedy nebola žiadna vojna," uviedol.
"Na Ukrajine sa stále bojuje! Čo je hrozné. Umierajú ľudia, s čím sa nedá súhlasiť. Celkovo je to divné. Niektorí Rusi reprezentujú, iní nie. V tenise hrajú, v NHL tiež. A prečo inde nie? Človek sa v tom nevyzná," prezradil ďalej.
Růžička však chcel byť úprimný a podľa neho sú majstrovstvá sveta v hokeji bez Ruska kvalitatívne horšie.
"To je, ako keby sme tam neboli my, Kanada, Amerika alebo Švédsko. Úroveň tým skrátka trpí, nahrádza sa to tímami, ktoré hokejovo nie sú dobré. To predsa každý vidí. Niekedy mi príde, že je šampionát o ničom, keď pozerám nejaké duely. Tým však nechcem povedať, že s tým súhlasím!" upozornil 63-ročný rodák z mesta Most.
Ako sa budú cítiť českí hráči, ktorí by mohli nastúpiť proti Rusom, čo tamojšia federácia dôrazne odmieta? "Neviem. Vždy boli zápasy proti nim vypäté, zvlášť po roku 1968. V ľuďoch to bolo stále," uvažoval bývalý tréner.
"Dnes už je iná doba, ale bojuje sa na Ukrajine, čo je hrôza. Ja som nesúhlasil s komunistami, nechcel som ani byť kapitán v určitých rokoch. Jednoducho to je zložité. Neviem čo k tomu povedať. Rozhodne však nesúhlasím, aby sa vrátili, keď stále bojujú," dodal Růžička.
Zdroj: SITA.sk - Majstrovstvá sveta v hokeji sú bez Rusov menej kvalitné. Růžička odmietol byť kapitánom, aby neslúžil komunistom © SITA Všetky práva vyhradené.
Verdikt Športového arbitrážneho súdu (CAS) ohromil nielen Medzinárodnú hokejovú federáciu (IIHF) a niektorých jej členov, ale aj jednotlivcov. Medzi nimi aj bývalý československý reprezentant Vladimír Růžička.
O návrate Rusov na svetovú scéne nevedel, až kým nezdvihol telefón od redaktora webu isport.cz. Bývalý tréner a kapitán olympijských šampiónov z Nagana tomu najskôr neveril.
Z hokejového hľadiska to síce víta, ale podľa neho nejde šport oddeliť od politiky. "Ja som nechcel byť kapitánom, aby som neslúžil komunistom. Tiež som protestoval. A našťastie vtedy nebola žiadna vojna," uviedol.
Nudné súboje na MS
"Na Ukrajine sa stále bojuje! Čo je hrozné. Umierajú ľudia, s čím sa nedá súhlasiť. Celkovo je to divné. Niektorí Rusi reprezentujú, iní nie. V tenise hrajú, v NHL tiež. A prečo inde nie? Človek sa v tom nevyzná," prezradil ďalej.
Růžička však chcel byť úprimný a podľa neho sú majstrovstvá sveta v hokeji bez Ruska kvalitatívne horšie.
"To je, ako keby sme tam neboli my, Kanada, Amerika alebo Švédsko. Úroveň tým skrátka trpí, nahrádza sa to tímami, ktoré hokejovo nie sú dobré. To predsa každý vidí. Niekedy mi príde, že je šampionát o ničom, keď pozerám nejaké duely. Tým však nechcem povedať, že s tým súhlasím!" upozornil 63-ročný rodák z mesta Most.
Ako sa budú cítiť českí hráči, ktorí by mohli nastúpiť proti Rusom, čo tamojšia federácia dôrazne odmieta? "Neviem. Vždy boli zápasy proti nim vypäté, zvlášť po roku 1968. V ľuďoch to bolo stále," uvažoval bývalý tréner.
"Dnes už je iná doba, ale bojuje sa na Ukrajine, čo je hrôza. Ja som nesúhlasil s komunistami, nechcel som ani byť kapitán v určitých rokoch. Jednoducho to je zložité. Neviem čo k tomu povedať. Rozhodne však nesúhlasím, aby sa vrátili, keď stále bojujú," dodal Růžička.
Zdroj: SITA.sk - Majstrovstvá sveta v hokeji sú bez Rusov menej kvalitné. Růžička odmietol byť kapitánom, aby neslúžil komunistom © SITA Všetky práva vyhradené.
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