Ukrajinská tenistka Olijnykovová otvorene kritizuje návrat Ruska do športu a označuje ho za víťazstvo propagandy
Ukrajinská tenistka Oleksandra Olijnykovová varuje pred oslabovaním postojov voči Rusku v športe. Ukrajinská tenistka Oleksandra Olijnykovová označila návrat ruských športovcov do ...
3.11.2026 (SITA.sk) - Ukrajinská tenistka Oleksandra Olijnykovová varuje pred oslabovaním postojov voči Rusku v športe.
Ukrajinská tenistka Oleksandra Olijnykovová označila návrat ruských športovcov do medzinárodných súťaží za "víťazstvo propagandy" pre Moskvu a odsúdila túto krajinu za pokračujúce útoky na Ukrajinu. Dvadsaťpäťročná Kyjevčanka počas aktuálneho týždňa štartovala na turnaji WTA v Hongkongu a vyjadrila veľké osobné bolestné pocity z ruskej invázie, keďže jej otec a priateľ slúžia v ukrajinských ozbrojených silách.
"Keď vidím správy, mám veľa empatie, pre mňa je to veľmi bolestivé. Keď prídem domov, žijem počas útokov, vidím zničené budovy," uviedla s hlasom plným emócií a pokračovala: "Niekedy som nielen v Kyjeve, ale aj v mestách blízko frontu, ktoré trpia veľmi, veľmi veľa."
Popísala aj ťažké dennodenné podmienky: "Prebúdzate sa a počujete zvuk výbuchov, byt sa trasie. Po tréningu nie je elektrina, musíte ísť po schodoch na 20. poschodie, chcete si oddýchnuť, no ani si nemôžete dať sprchu a prichádza zima."
Napriek pretrvávajúcej vojne športová komunita zmierňuje svoje postoje voči Rusku. Napríklad ruské mužské a ženské hokejové tímy budú môcť znovu súťažiť na majstrovstvách sveta po päťročnej prestávke, v roku 2030 usporiada Rusko majstrovstvá sveta vo vzpieraní.
Medzinárodný olympijský výbor (MOV) tiež uvoľnil pravidlá a umožnil ruským športovcom kvalifikovať sa na olympijské hry do Los Angeles 2028.
Olijnykovová však trvá na tom, že takéto kroky predstavujú "víťazstvo ruskej propagandy". "Prijali ste ľudí a symboly krajiny, ktorá každý deň zabíja ľudí. Prijali ste ľudí, ktorí podporujú tieto hrozné veci," zdôraznila.
Na záver apelovala na amerického prezidenta Donalda Trumpa s výzvou na poskytnutie obranných rakiet pre Ukrajinu. "Potrebujeme rakety Patriot na obranu našich miest, na získanie protileteckej obrany a záchranu životov. Rusi nás terorizujú, terorizujú Kyjev. Je viac útokov než kedykoľvek predtým, zomiera veľa civilistov," poznamenala s naliehavosťou.
Olijnykovová bola v doterajšej kariére najvyššie na 41. priečke singlového rebríčka WTA a je aktuálne jednou z najvýraznejších ukrajinských športových osobností, ktorá otvorene hovorí o dopadoch vojny na Ukrajinu.
Zdroj: SITA.sk - Ukrajinská tenistka Olijnykovová otvorene kritizuje návrat Ruska do športu a označuje ho za víťazstvo propagandy © SITA Všetky práva vyhradené.
Ukrajinská tenistka Oleksandra Olijnykovová označila návrat ruských športovcov do medzinárodných súťaží za "víťazstvo propagandy" pre Moskvu a odsúdila túto krajinu za pokračujúce útoky na Ukrajinu. Dvadsaťpäťročná Kyjevčanka počas aktuálneho týždňa štartovala na turnaji WTA v Hongkongu a vyjadrila veľké osobné bolestné pocity z ruskej invázie, keďže jej otec a priateľ slúžia v ukrajinských ozbrojených silách.
"Keď vidím správy, mám veľa empatie, pre mňa je to veľmi bolestivé. Keď prídem domov, žijem počas útokov, vidím zničené budovy," uviedla s hlasom plným emócií a pokračovala: "Niekedy som nielen v Kyjeve, ale aj v mestách blízko frontu, ktoré trpia veľmi, veľmi veľa."
Popísala aj ťažké dennodenné podmienky: "Prebúdzate sa a počujete zvuk výbuchov, byt sa trasie. Po tréningu nie je elektrina, musíte ísť po schodoch na 20. poschodie, chcete si oddýchnuť, no ani si nemôžete dať sprchu a prichádza zima."
Napriek pretrvávajúcej vojne športová komunita zmierňuje svoje postoje voči Rusku. Napríklad ruské mužské a ženské hokejové tímy budú môcť znovu súťažiť na majstrovstvách sveta po päťročnej prestávke, v roku 2030 usporiada Rusko majstrovstvá sveta vo vzpieraní.
Medzinárodný olympijský výbor (MOV) tiež uvoľnil pravidlá a umožnil ruským športovcom kvalifikovať sa na olympijské hry do Los Angeles 2028.
Olijnykovová však trvá na tom, že takéto kroky predstavujú "víťazstvo ruskej propagandy". "Prijali ste ľudí a symboly krajiny, ktorá každý deň zabíja ľudí. Prijali ste ľudí, ktorí podporujú tieto hrozné veci," zdôraznila.
Na záver apelovala na amerického prezidenta Donalda Trumpa s výzvou na poskytnutie obranných rakiet pre Ukrajinu. "Potrebujeme rakety Patriot na obranu našich miest, na získanie protileteckej obrany a záchranu životov. Rusi nás terorizujú, terorizujú Kyjev. Je viac útokov než kedykoľvek predtým, zomiera veľa civilistov," poznamenala s naliehavosťou.
Olijnykovová bola v doterajšej kariére najvyššie na 41. priečke singlového rebríčka WTA a je aktuálne jednou z najvýraznejších ukrajinských športových osobností, ktorá otvorene hovorí o dopadoch vojny na Ukrajinu.
Zdroj: SITA.sk - Ukrajinská tenistka Olijnykovová otvorene kritizuje návrat Ruska do športu a označuje ho za víťazstvo propagandy © SITA Všetky práva vyhradené.
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