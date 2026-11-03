DRÁMA V BRATISLAVE: Na Tomášikovej ulici sa strieľalo
Na mieste zasahujú policajné hliadky, ktoré vykonávajú potrebné úkony s cieľom ochrániť život a zdravie občanov.
Bratislava 3. novembra - Na Tomášikovej ulici v bratislavskom Novom Meste došlo v utorok popoludní k streľbe. Na mieste zasahuje polícia. 24hod.sk o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Martina Šemetková. Ubezpečila, že obyvateľom nebezpečenstvo nehrozí.
„V čase krátko po 15.00 h boli privolané hliadky Policajného zboru na Tomášikovu ulicu, kde podľa oznámenia došlo k streľbe z jednej z budov,“ priblížila Šemetková.
Na mieste zasahujú policajné hliadky, ktoré vykonávajú potrebné úkony s cieľom ochrániť život a zdravie občanov. Polícia v tejto súvislosti odporúča obyvateľom vyhnúť sa Tomášikovej ulici, ktorá je v úseku medzi ulicami Trnavská a Vajnorská obojsmerne uzatvorená.
Bližšie informácie polícia k incidentu poskytne, keď jej to situácia umožní.
Na miesto udalosti bola vyslaná aj ambulancia záchrannej zdravotnej služby. „Môžem potvrdiť, že sme na miesto udalosti vyslali ambulanciu záchrannej zdravotnej služby. Aktuálne nemáme informácie o žiadnych zranených osobách. Na mieste poskytuje posádka potrebnú súčinnosť,“ uviedla pre 24hod.sk hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Petra Klimešová.
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