Pellegrini sa obrátil na Ústavný súd ohľadom sporu o vymenovanie Kuffu za ministra životného prostredia
Kuffa je podľa neho veľmi špecifický prípad, ktorý nemožno porovnávať s Rudolfom Huliakom či Samuelom Migaľom. Prezident Peter Pellegrini požiadal
3.11.2026 (SITA.sk) - Kuffa je podľa neho veľmi špecifický prípad, ktorý nemožno porovnávať s Rudolfom Huliakom či Samuelom Migaľom.
Prezident Peter Pellegrini požiadal Ústavný súd SR, aby rozlúskol spor o menovaní štátneho tajomníka envirorezortu Filipa Kuffu za ministra. Povedal to prezident Peter Pellegrini v rozhovore vo vysielaní spravodajskej televízie TA3. Hlava štátu ešte na sklonku októbra vyhlásila, že má dilemu, či Kuffu vymenovať za ministra životného prostredia, a obracia sa preto na Ústavný súd SR. Do rozhodnutia ústavného súdu Pellegrini Kuffu za ministra nevymenuje.
Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) podľa prezidenta za vymenovaním Kuffu za člena vlády naďalej stojí, keďže na tejto nominácii trvá aj Slovenská národná strana (SNS) ako jeden z koaličných partnerov. Pellegrini v TA3 dodal, že počas svojho mandátu vymenoval viacerých ministrov, na ktorých mal svoj názor, no nemohol sa rozhodovať, či niekoho vymenuje podľa toho, čo si myslí.
Kuffa je podľa neho veľmi špecifický prípad, ktorý nemožno porovnávať s Rudolfom Huliakom či Samuelom Migaľom. Poukázal pritom na to, že informácie, o ktoré sa opiera, sa týkajú Kuffovho pôsobenia v jeho terajšej pozícii štátneho tajomníka. Ústavný súd SR by mal podľa neho vyriešiť problém, či priamo volebná hlava štátu má mať aj v prípade ministrov podobné kompetencie ako napríklad v prípade generálneho prokurátora či guvernéra Národnej banky Slovenska, kde už prezidentovi bola ústavným súdom takáto právomoc priznaná.
„Nechcem si posilňovať právomoci. Pre mňa akýkoľvek výsledok ústavného súdu bude dobrý,” uviedol s tým, že ústavný súd môže povedať, že hlava štátu musí vymenovať kohokoľvek, kto jej bude predložený, alebo môže spochybniť nomináciu za určitých podmienok.
Na obavy opozície, či by to nemohlo ovplyvniť aj menovanie budúcej vlády, Pellegrini uviedol, že to vychádza z predpokladu, že prezident by mal byť v opozícii k vláde. Podľa neho prezident nemá stáť na strane vlády, ale ani proti nej. Zdôraznil, že sa k akejkoľvek novej vláde bude správať tak, ako k tejto.
„Svoju pozíciu vo vzťahu k akejkoľvek vláde nebudem zneužívať, ale odmietam, aby niekto hovoril, že ide o vytváranie druhého centra moci v krajine a snahu o posilnenie právomocí,“ zdôraznil. Rozhodnutie ústavného súdu podľa jeho názoru vyčistí právnu neistotu.
V súvislosti s vymenovaním nového ministra životného prostredia pripomenul, že ak mu bude doručený nový návrh, a pôjde o bezproblémového kandidáta, je pripravený vymenovať ho. „Dnes je to rozhodnutie premiéra a on musí odpovedať na otázku, či mu vyhovuje takýto stav, že on rezort vedie a zastupuje ho štátny tajomník,” dodal.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini sa obrátil na Ústavný súd ohľadom sporu o vymenovanie Kuffu za ministra životného prostredia © SITA Všetky práva vyhradené.
Prezident Peter Pellegrini požiadal Ústavný súd SR, aby rozlúskol spor o menovaní štátneho tajomníka envirorezortu Filipa Kuffu za ministra. Povedal to prezident Peter Pellegrini v rozhovore vo vysielaní spravodajskej televízie TA3. Hlava štátu ešte na sklonku októbra vyhlásila, že má dilemu, či Kuffu vymenovať za ministra životného prostredia, a obracia sa preto na Ústavný súd SR. Do rozhodnutia ústavného súdu Pellegrini Kuffu za ministra nevymenuje.
Kuffa je špecifický prípad
Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) podľa prezidenta za vymenovaním Kuffu za člena vlády naďalej stojí, keďže na tejto nominácii trvá aj Slovenská národná strana (SNS) ako jeden z koaličných partnerov. Pellegrini v TA3 dodal, že počas svojho mandátu vymenoval viacerých ministrov, na ktorých mal svoj názor, no nemohol sa rozhodovať, či niekoho vymenuje podľa toho, čo si myslí.
Kuffa je podľa neho veľmi špecifický prípad, ktorý nemožno porovnávať s Rudolfom Huliakom či Samuelom Migaľom. Poukázal pritom na to, že informácie, o ktoré sa opiera, sa týkajú Kuffovho pôsobenia v jeho terajšej pozícii štátneho tajomníka. Ústavný súd SR by mal podľa neho vyriešiť problém, či priamo volebná hlava štátu má mať aj v prípade ministrov podobné kompetencie ako napríklad v prípade generálneho prokurátora či guvernéra Národnej banky Slovenska, kde už prezidentovi bola ústavným súdom takáto právomoc priznaná.
„Nechcem si posilňovať právomoci. Pre mňa akýkoľvek výsledok ústavného súdu bude dobrý,” uviedol s tým, že ústavný súd môže povedať, že hlava štátu musí vymenovať kohokoľvek, kto jej bude predložený, alebo môže spochybniť nomináciu za určitých podmienok.
Svoju pozíciu nebude zneužívať
Na obavy opozície, či by to nemohlo ovplyvniť aj menovanie budúcej vlády, Pellegrini uviedol, že to vychádza z predpokladu, že prezident by mal byť v opozícii k vláde. Podľa neho prezident nemá stáť na strane vlády, ale ani proti nej. Zdôraznil, že sa k akejkoľvek novej vláde bude správať tak, ako k tejto.
„Svoju pozíciu vo vzťahu k akejkoľvek vláde nebudem zneužívať, ale odmietam, aby niekto hovoril, že ide o vytváranie druhého centra moci v krajine a snahu o posilnenie právomocí,“ zdôraznil. Rozhodnutie ústavného súdu podľa jeho názoru vyčistí právnu neistotu.
V súvislosti s vymenovaním nového ministra životného prostredia pripomenul, že ak mu bude doručený nový návrh, a pôjde o bezproblémového kandidáta, je pripravený vymenovať ho. „Dnes je to rozhodnutie premiéra a on musí odpovedať na otázku, či mu vyhovuje takýto stav, že on rezort vedie a zastupuje ho štátny tajomník,” dodal.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini sa obrátil na Ústavný súd ohľadom sporu o vymenovanie Kuffu za ministra životného prostredia © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
- DRÁMA V BRATISLAVE: Na Tomášikovej ulici sa strieľalo
- Vláda stratila väčšinu a KDH prichádza s prvým krokom, podľa Majerského treba zrušiť zbytočné MIRRI – VIDEO
- Majstrovstvá sveta v hokeji sú bez Rusov menej kvalitné. Růžička odmietol byť kapitánom, aby neslúžil komunistom
- Merz nevidí na ruskej strane ochotu rokovať o mieri. Zelenskyj verí, že Abú Zabí otvorí dvere k stretnutiu s Putinom – FOTO
- Washington potvrdil úder na Irán, Trump pohrozil ďalším útokom na jadrové zariadenie