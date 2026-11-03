Washington potvrdil úder na Irán, Trump pohrozil ďalším útokom na jadrové zariadenie
Americké sily zasiahli ostrov Kešm po údajnom iránskom útoku na lietadlo USA. Prezident napriek pokračujúcim bojom tvrdí, že dohoda s Teheránom je blízko. Spojené štáty ...
3.11.2026 (SITA.sk) - Americké sily zasiahli ostrov Kešm po údajnom iránskom útoku na lietadlo USA. Prezident napriek pokračujúcim bojom tvrdí, že dohoda s Teheránom je blízko.
Prezident Donald Trump medzitým v telefonickom rozhovore pre Fox News pripustil ďalšie údery na iránske jadrové zariadenia. „Možno budeme musieť zaútočiť na Pickaxe (Krompáčová hora). Dokážeme to doslova za hodinu, kedykoľvek budeme chcieť,“ vyhlásil Trump v súvislosti s podzemným jadrovým komplexom.
Americký prezident však zároveň bagatelizoval rozsah pokračujúceho konfliktu. „Toto nie je vojna, je to veľmi mierna vojna. Žiadna rozsiahla vojna práve neprebieha,“ povedal. Trump tvrdí, že Irán má veľký záujem o dohodu a Washington uprednostňuje diplomatické riešenie.
Podľa amerických zdrojov útok na Kešm neznamená obnovenie rozsiahlych vojenských operácií. Iránska agentúra IRNA predtým informovala o piatich výbuchoch na ostrove.
Nové údery prichádzajú v čase rokovaní o ukončení osem mesiacov trvajúceho konfliktu a obnovení plavby Hormuzským prielivom.
Zdroj: SITA.sk - Washington potvrdil úder na Irán, Trump pohrozil ďalším útokom na jadrové zariadenie © SITA Všetky práva vyhradené.
Spojené štáty potvrdili pondelkový vojenský útok na iránsky ostrov Kešm v Hormuzskom prielive. Podľa amerických predstaviteľov išlo o obrannú operáciu v reakcii na odpálenie iránskej rakety proti americkému lietadlu, informovala televízia Fox News.
Toto nie je vojna
Prezident Donald Trump medzitým v telefonickom rozhovore pre Fox News pripustil ďalšie údery na iránske jadrové zariadenia. „Možno budeme musieť zaútočiť na Pickaxe (Krompáčová hora). Dokážeme to doslova za hodinu, kedykoľvek budeme chcieť,“ vyhlásil Trump v súvislosti s podzemným jadrovým komplexom.
Americký prezident však zároveň bagatelizoval rozsah pokračujúceho konfliktu. „Toto nie je vojna, je to veľmi mierna vojna. Žiadna rozsiahla vojna práve neprebieha,“ povedal. Trump tvrdí, že Irán má veľký záujem o dohodu a Washington uprednostňuje diplomatické riešenie.
Rokovania pokračujú
Podľa amerických zdrojov útok na Kešm neznamená obnovenie rozsiahlych vojenských operácií. Iránska agentúra IRNA predtým informovala o piatich výbuchoch na ostrove.
Nové údery prichádzajú v čase rokovaní o ukončení osem mesiacov trvajúceho konfliktu a obnovení plavby Hormuzským prielivom.
Zdroj: SITA.sk - Washington potvrdil úder na Irán, Trump pohrozil ďalším útokom na jadrové zariadenie © SITA Všetky práva vyhradené.
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