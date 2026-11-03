Utorok 3. novembra 2026, meniny má Hubert

Bratislava 7 °C

Všetky rubriky

Spravodajstvo

Šport

Kultúra a zábava

Magazín

Služby

Streľba v bratislavskom Koloseu pri Kuchajde má dohru, kukláči zadržali dve osoby a zaistili aj strelnú zbraň – FOTO

Bližšie informácie polícia poskytne, keď to umožní situácia. V obytnom komplexe pri bratislavskej Kuchajde sa malo strieľať, na mieste zasahuje polícia. Ako informoval ...

Zdieľať

441490809_843878464441128_7088731075755926495_n
3.11.2026 (SITA.sk) - Bližšie informácie polícia poskytne, keď to umožní situácia.

V obytnom komplexe pri bratislavskej Kuchajde sa malo strieľať, na mieste zasahuje polícia. Ako informoval portál televízie JOJ noviny.sk, výstrely bolo počuť v obytnom komplexe Koloseo, na zverejnených záberoch je vidieť, že pri komplexe je viacero policajných áut. Podľa informácií, ktoré portál priniesol, sa malo strieľať na 13. poschodí. Na miesto majú smerovať kukláči aj policajní vyjednávači, pričom okolie je uzavreté. Do budovy sa obyvatelia komplexu nedostanú.

Ako krátko po 16:30 informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Martina Šemetková, v utorok krátko po 15:00 boli policajné hliadky privolané na Tomášikovu ulicu. Podľa oznámenia došlo k streľbe z jednej z budov.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


„Na mieste sa nachádzajú hliadky Policajného zboru, ktoré vykonávajú potrebné úkony s cieľom ochrániť život a zdravie občanov. Vzhľadom na vykonávané úkony odporúčame, aby sa občania vyhli ulici Tomášikov v úseku medzi ulicami Trnavská a Vajnorská, nakoľko je v tomto úseku obojsmerne uzavretá, nakoľko je na mieste vykonávaná policajná akcia,” uviedla. Dodala, že v súvislosti so skutkom obyvateľom v súčasnosti nehrozí žiadne nebezpečenstvo. Bližšie informácie polícia poskytne, keď to umožní situácia.

Šemetková krátko po 17:30 informovala, že policajná akcia na Tomášikovej ulici v súvislosti s nahlásenou streľbou prebehla úspešne. Polícia počas služobného zákroku zadržala dve podozrivé osoby a zaistila strelnú zbraň. „Okolnosti prípadu v súčasnosti vyšetrujeme. Následkom skutku a ani počas zákroku nebola zranená žiadna osoba,” doplnila krajská policajná hovorkyňa.


Zdroj: SITA.sk - Streľba v bratislavskom Koloseu pri Kuchajde má dohru, kukláči zadržali dve osoby a zaistili aj strelnú zbraň – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Prečítajte si tiež