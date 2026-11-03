Streľba v bratislavskom Koloseu pri Kuchajde má dohru, kukláči zadržali dve osoby a zaistili aj strelnú zbraň – FOTO
Bližšie informácie polícia poskytne, keď to umožní situácia. V obytnom komplexe pri bratislavskej Kuchajde sa malo strieľať, na mieste zasahuje polícia. Ako informoval ...
3.11.2026 (SITA.sk) - Bližšie informácie polícia poskytne, keď to umožní situácia.
V obytnom komplexe pri bratislavskej Kuchajde sa malo strieľať, na mieste zasahuje polícia. Ako informoval portál televízie JOJ noviny.sk, výstrely bolo počuť v obytnom komplexe Koloseo, na zverejnených záberoch je vidieť, že pri komplexe je viacero policajných áut. Podľa informácií, ktoré portál priniesol, sa malo strieľať na 13. poschodí. Na miesto majú smerovať kukláči aj policajní vyjednávači, pričom okolie je uzavreté. Do budovy sa obyvatelia komplexu nedostanú.
Ako krátko po 16:30 informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Martina Šemetková, v utorok krátko po 15:00 boli policajné hliadky privolané na Tomášikovu ulicu. Podľa oznámenia došlo k streľbe z jednej z budov.
„Na mieste sa nachádzajú hliadky Policajného zboru, ktoré vykonávajú potrebné úkony s cieľom ochrániť život a zdravie občanov. Vzhľadom na vykonávané úkony odporúčame, aby sa občania vyhli ulici Tomášikov v úseku medzi ulicami Trnavská a Vajnorská, nakoľko je v tomto úseku obojsmerne uzavretá, nakoľko je na mieste vykonávaná policajná akcia,” uviedla. Dodala, že v súvislosti so skutkom obyvateľom v súčasnosti nehrozí žiadne nebezpečenstvo. Bližšie informácie polícia poskytne, keď to umožní situácia.
Šemetková krátko po 17:30 informovala, že policajná akcia na Tomášikovej ulici v súvislosti s nahlásenou streľbou prebehla úspešne. Polícia počas služobného zákroku zadržala dve podozrivé osoby a zaistila strelnú zbraň. „Okolnosti prípadu v súčasnosti vyšetrujeme. Následkom skutku a ani počas zákroku nebola zranená žiadna osoba,” doplnila krajská policajná hovorkyňa.
Zdroj: SITA.sk - Streľba v bratislavskom Koloseu pri Kuchajde má dohru, kukláči zadržali dve osoby a zaistili aj strelnú zbraň – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
V obytnom komplexe pri bratislavskej Kuchajde sa malo strieľať, na mieste zasahuje polícia. Ako informoval portál televízie JOJ noviny.sk, výstrely bolo počuť v obytnom komplexe Koloseo, na zverejnených záberoch je vidieť, že pri komplexe je viacero policajných áut. Podľa informácií, ktoré portál priniesol, sa malo strieľať na 13. poschodí. Na miesto majú smerovať kukláči aj policajní vyjednávači, pričom okolie je uzavreté. Do budovy sa obyvatelia komplexu nedostanú.
Ako krátko po 16:30 informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Martina Šemetková, v utorok krátko po 15:00 boli policajné hliadky privolané na Tomášikovu ulicu. Podľa oznámenia došlo k streľbe z jednej z budov.
„Na mieste sa nachádzajú hliadky Policajného zboru, ktoré vykonávajú potrebné úkony s cieľom ochrániť život a zdravie občanov. Vzhľadom na vykonávané úkony odporúčame, aby sa občania vyhli ulici Tomášikov v úseku medzi ulicami Trnavská a Vajnorská, nakoľko je v tomto úseku obojsmerne uzavretá, nakoľko je na mieste vykonávaná policajná akcia,” uviedla. Dodala, že v súvislosti so skutkom obyvateľom v súčasnosti nehrozí žiadne nebezpečenstvo. Bližšie informácie polícia poskytne, keď to umožní situácia.
Šemetková krátko po 17:30 informovala, že policajná akcia na Tomášikovej ulici v súvislosti s nahlásenou streľbou prebehla úspešne. Polícia počas služobného zákroku zadržala dve podozrivé osoby a zaistila strelnú zbraň. „Okolnosti prípadu v súčasnosti vyšetrujeme. Následkom skutku a ani počas zákroku nebola zranená žiadna osoba,” doplnila krajská policajná hovorkyňa.
Zdroj: SITA.sk - Streľba v bratislavskom Koloseu pri Kuchajde má dohru, kukláči zadržali dve osoby a zaistili aj strelnú zbraň – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
- Majstrovstvá sveta v hokeji sú bez Rusov menej kvalitné. Růžička odmietol byť kapitánom, aby neslúžil komunistom
- Merz nevidí na ruskej strane ochotu rokovať o mieri. Zelenskyj verí, že Abú Zabí otvorí dvere k stretnutiu s Putinom – FOTO
- Washington potvrdil úder na Irán, Trump pohrozil ďalším útokom na jadrové zariadenie
- Pellegrini sa obrátil na Ústavný súd ohľadom sporu o vymenovanie Kuffu za ministra životného prostredia
- Vyriešil som infláciu, kontrolujem Hormuz, motivoval Trump v deň kľúčových volieb republikánskych voličov