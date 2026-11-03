Vláda stratila väčšinu a KDH prichádza s prvým krokom, podľa Majerského treba zrušiť zbytočné MIRRI – VIDEO
KDH si to predstavuje tak, že eurofondy, ktoré spravuje ministerstvo investícií, budú rozdelené. Ministerské by išli na jednotlivé ministerstvá a regionálne na samosprávne kraje. Kresťanskí demokrati ...
3.11.2026 (SITA.sk) - KDH si to predstavuje tak, že eurofondy, ktoré spravuje ministerstvo investícií, budú rozdelené. Ministerské by išli na jednotlivé ministerstvá a regionálne na samosprávne kraje.
Kresťanskí demokrati chcú zrušiť Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR. Toto by mal byť podľa nich prvý krok, ktorý spraví opozícia po tom, čo koalícia stratila väčšinu v parlamente. Ministerstvo investícií je totiž podľa Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) zbytočné.
S návrhom na jeho zrušenie podľa predsedu KDH Milana Majerského netreba čakať, kým premiér Robert Fico (Smer-SD) požiada parlament o vyslovenie dôvery, pretože to neurobí, aj keď vidí, že nemá väčšinu. Opozícia tak musí podľa KDH začať pracovať. Hnutie robí prvý krok a začalo zháňať väčšinu pre svoj návrh.
KDH pripomína, že zrušenie ministerstva investícií totiž nespomína iba opozícia. Hovorili o ňom aj vládni politici ako v súčasnosti už bývalý minister životného prostredia Tomáš Taraba či dokonca samotný Samuel Migaľ, ktorý toto ministerstvo vedie. Kresťanskí demokrati si to predstavujú tak, že eurofondy, ktoré spravuje ministerstvo investícií, budú rozdelené. Ministerské by išli na jednotlivé ministerstvá a regionálne na samosprávne kraje.
„Takto Slovensko čerpalo eurofondy aj v minulých obdobiach. Aj ľudia z vlády hovoria, že toto ministerstvo je zbytočné. Teraz môžu za jeho zrušenie zahlasovať. Platíme predražené nájmy, zbytočné kancelárie, limuzíny a štátnych tajomníkov. Toto všetko vieme pokryť cez ministerstvá a kraje. Toto ministerstvo eurofondy nezrýchľuje. Zdržiava ich,“ uviedol Majerský.
Podpredseda KDH a exminister spravodlivosti Viliam Karas doplnil, že na zrušenie ministerstva investícií chcú získať hlasy všetkých opozičných strán, ako aj poslancov, ktorí odišli z koalície. „Nestojíme tu, aby sme ukazovali prstom. Robert Fico sa premiérskej stoličky nevzdá. Preto vyzývame celú opozíciu: poďme pracovať. Tento čas v parlamente nevyužijeme na rozklad, ale na rozhodnutia, ktoré pomôžu štátu. Prvým je zrušenie ministerstva investícií,“ povedal Karas.
Kresťanskí demokrati sa zároveň pridali k zvyšku opozície s kritikou pripravovanej novely o kajúcnikoch. KDH vyhlásilo, že ju nepodporí. Hnutie síce pripúšťa, že v niektorých častiach novela pravidlá zlepšuje, nájomný vrah by však podľa Karasa mohol po zmenách uniknúť trestu. Pripomenul, že inštitút kajúcnikov prinieslo do právneho poriadku práve KDH, a preto im záleží na tom, aby sa nezneužíval a nezmaril.
„Zákon nemôže sudcovi prikázať, koho má omilostiť. A už vôbec nie vraha. Ako sa majú pozostalí pozerať na to, že nájomný vrah odchádza zo súdu bez trestu? To je nemysliteľné. Pozrite sa do krajín, ktorými sa vláda inšpiruje. Vrahovia tam bez trestu neodchádzajú,“ upozornil Karas.
Majerský doplnil, že bez kajúcnikov štát neodhalí vážnu trestnú činnosť. „Vážne korupčné kauzy a zločinecké gangy rozkryjeme len vtedy, keď niekto zvnútra prehovorí. Tento systém nie je dokonalý. Nemôže však jedným vyhovovať a druhých trestať. Spravodlivosť je len jedna. Nesmie ju nahradiť systém našich ľudí,“ povedal Majerský.
Kresťanskí demokrati vyzvali v tejto súvislosti ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD) a koaličných poslancov, aby novelu stiahli, prepracovali ju a zosúladili ju aj s októbrovým nálezom ústavného súdu.
Zdroj: SITA.sk - Vláda stratila väčšinu a KDH prichádza s prvým krokom, podľa Majerského treba zrušiť zbytočné MIRRI – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Kresťanskí demokrati chcú zrušiť Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR. Toto by mal byť podľa nich prvý krok, ktorý spraví opozícia po tom, čo koalícia stratila väčšinu v parlamente. Ministerstvo investícií je totiž podľa Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) zbytočné.
O zrušení hovorili aj vládni politici
S návrhom na jeho zrušenie podľa predsedu KDH Milana Majerského netreba čakať, kým premiér Robert Fico (Smer-SD) požiada parlament o vyslovenie dôvery, pretože to neurobí, aj keď vidí, že nemá väčšinu. Opozícia tak musí podľa KDH začať pracovať. Hnutie robí prvý krok a začalo zháňať väčšinu pre svoj návrh.
KDH pripomína, že zrušenie ministerstva investícií totiž nespomína iba opozícia. Hovorili o ňom aj vládni politici ako v súčasnosti už bývalý minister životného prostredia Tomáš Taraba či dokonca samotný Samuel Migaľ, ktorý toto ministerstvo vedie. Kresťanskí demokrati si to predstavujú tak, že eurofondy, ktoré spravuje ministerstvo investícií, budú rozdelené. Ministerské by išli na jednotlivé ministerstvá a regionálne na samosprávne kraje.
„Takto Slovensko čerpalo eurofondy aj v minulých obdobiach. Aj ľudia z vlády hovoria, že toto ministerstvo je zbytočné. Teraz môžu za jeho zrušenie zahlasovať. Platíme predražené nájmy, zbytočné kancelárie, limuzíny a štátnych tajomníkov. Toto všetko vieme pokryť cez ministerstvá a kraje. Toto ministerstvo eurofondy nezrýchľuje. Zdržiava ich,“ uviedol Majerský.
Podpredseda KDH a exminister spravodlivosti Viliam Karas doplnil, že na zrušenie ministerstva investícií chcú získať hlasy všetkých opozičných strán, ako aj poslancov, ktorí odišli z koalície. „Nestojíme tu, aby sme ukazovali prstom. Robert Fico sa premiérskej stoličky nevzdá. Preto vyzývame celú opozíciu: poďme pracovať. Tento čas v parlamente nevyužijeme na rozklad, ale na rozhodnutia, ktoré pomôžu štátu. Prvým je zrušenie ministerstva investícií,“ povedal Karas.
KDH novelu o kajúcnikoch nepodporí
Kresťanskí demokrati sa zároveň pridali k zvyšku opozície s kritikou pripravovanej novely o kajúcnikoch. KDH vyhlásilo, že ju nepodporí. Hnutie síce pripúšťa, že v niektorých častiach novela pravidlá zlepšuje, nájomný vrah by však podľa Karasa mohol po zmenách uniknúť trestu. Pripomenul, že inštitút kajúcnikov prinieslo do právneho poriadku práve KDH, a preto im záleží na tom, aby sa nezneužíval a nezmaril.
„Zákon nemôže sudcovi prikázať, koho má omilostiť. A už vôbec nie vraha. Ako sa majú pozostalí pozerať na to, že nájomný vrah odchádza zo súdu bez trestu? To je nemysliteľné. Pozrite sa do krajín, ktorými sa vláda inšpiruje. Vrahovia tam bez trestu neodchádzajú,“ upozornil Karas.
Majerský doplnil, že bez kajúcnikov štát neodhalí vážnu trestnú činnosť. „Vážne korupčné kauzy a zločinecké gangy rozkryjeme len vtedy, keď niekto zvnútra prehovorí. Tento systém nie je dokonalý. Nemôže však jedným vyhovovať a druhých trestať. Spravodlivosť je len jedna. Nesmie ju nahradiť systém našich ľudí,“ povedal Majerský.
Kresťanskí demokrati vyzvali v tejto súvislosti ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD) a koaličných poslancov, aby novelu stiahli, prepracovali ju a zosúladili ju aj s októbrovým nálezom ústavného súdu.
Zdroj: SITA.sk - Vláda stratila väčšinu a KDH prichádza s prvým krokom, podľa Majerského treba zrušiť zbytočné MIRRI – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
- Majstrovstvá sveta v hokeji sú bez Rusov menej kvalitné. Růžička odmietol byť kapitánom, aby neslúžil komunistom
- Merz nevidí na ruskej strane ochotu rokovať o mieri. Zelenskyj verí, že Abú Zabí otvorí dvere k stretnutiu s Putinom – FOTO
- Washington potvrdil úder na Irán, Trump pohrozil ďalším útokom na jadrové zariadenie
- Pellegrini sa obrátil na Ústavný súd ohľadom sporu o vymenovanie Kuffu za ministra životného prostredia
- Streľba v bratislavskom Koloseu pri Kuchajde má dohru, kukláči zadržali dve osoby a zaistili aj strelnú zbraň – FOTO