Merz nevidí na ruskej strane ochotu rokovať o mieri. Zelenskyj verí, že Abú Zabí otvorí dvere k stretnutiu s Putinom – FOTO
Nemecký kancelár po stretnutí v Berlíne zároveň vyzval európske krajiny na pokračovanie v podpore Kyjeva. Nemecký kancelár Friedrich ...
3.11.2026 (SITA.sk) - Nemecký kancelár po stretnutí v Berlíne zároveň vyzval európske krajiny na pokračovanie v podpore Kyjeva.
Nemecký kancelár Friedrich Merz v utorok vyhlásil, že zatiaľ nevidí žiadne známky toho, že by Rusko malo vážny záujem rokovať o prímerí a následnej mierovej dohode s Ukrajinou.
„Je dôležité, aby sa Rusko konečne a seriózne zapojilo do rokovaní o prímerí a následnej mierovej dohode. Zatiaľ to nevidím,“ povedal Merz po stretnutí s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským v Berlíne na spoločnej tlačovej konferencii.
Obaja lídri sa vyjadrili aj k rokovaniam medzi Ruskom, Ukrajinou a USA, ktoré sa avizované na 10. a 11. novembra v Abú Zabí. Zelenskyj uviedol, že verí, že stretnutie otvorí cestu k priamym rokovaniam na úrovni prezidentov.
„Počítame s tým, že práca v tomto formáte a naše ďalšie diplomatické kroky otvoria cestu k trojstrannému formátu na úrovni lídrov,“ povedal ukrajinský prezident a naznačil tým možnosť budúceho stretnutia s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.
Zelenskyj zároveň informoval o rastúcom počte obetí pondelňajšieho ruského útoku na centrum humanitárnej pomoci v obci na juhovýchode Ukrajiny. Podľa neho si útok vyžiadal najmenej 33 mŕtvych.
„Jediný útok zabil 33 ľudí. Päť osôb sa podarilo zachrániť a viac než 50 ľudí môže byť stále uväznených pod troskami,“ povedal Zelenskyj a dodal, že záchranné práce na mieste pokračujú. Incident označil za „jedno z najväčších ruských zabíjaní v tejto vojne“.
Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v októbri 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Merz nevidí na ruskej strane ochotu rokovať o mieri. Zelenskyj verí, že Abú Zabí otvorí dvere k stretnutiu s Putinom – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Nemecký kancelár Friedrich Merz v utorok vyhlásil, že zatiaľ nevidí žiadne známky toho, že by Rusko malo vážny záujem rokovať o prímerí a následnej mierovej dohode s Ukrajinou.
Ochotu rokovať nevidno
„Je dôležité, aby sa Rusko konečne a seriózne zapojilo do rokovaní o prímerí a následnej mierovej dohode. Zatiaľ to nevidím,“ povedal Merz po stretnutí s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským v Berlíne na spoločnej tlačovej konferencii.
Obaja lídri sa vyjadrili aj k rokovaniam medzi Ruskom, Ukrajinou a USA, ktoré sa avizované na 10. a 11. novembra v Abú Zabí. Zelenskyj uviedol, že verí, že stretnutie otvorí cestu k priamym rokovaniam na úrovni prezidentov.
„Počítame s tým, že práca v tomto formáte a naše ďalšie diplomatické kroky otvoria cestu k trojstrannému formátu na úrovni lídrov,“ povedal ukrajinský prezident a naznačil tým možnosť budúceho stretnutia s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.
Jeden z najväčších masakrov
Zelenskyj zároveň informoval o rastúcom počte obetí pondelňajšieho ruského útoku na centrum humanitárnej pomoci v obci na juhovýchode Ukrajiny. Podľa neho si útok vyžiadal najmenej 33 mŕtvych.
„Jediný útok zabil 33 ľudí. Päť osôb sa podarilo zachrániť a viac než 50 ľudí môže byť stále uväznených pod troskami,“ povedal Zelenskyj a dodal, že záchranné práce na mieste pokračujú. Incident označil za „jedno z najväčších ruských zabíjaní v tejto vojne“.
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Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v októbri 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Merz nevidí na ruskej strane ochotu rokovať o mieri. Zelenskyj verí, že Abú Zabí otvorí dvere k stretnutiu s Putinom – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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