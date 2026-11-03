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Merz nevidí na ruskej strane ochotu rokovať o mieri. Zelenskyj verí, že Abú Zabí otvorí dvere k stretnutiu s Putinom – FOTO

Nemecký kancelár po stretnutí v Berlíne zároveň vyzval európske krajiny na pokračovanie v podpore Kyjeva. Nemecký kancelár Friedrich ...

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3.11.2026 (SITA.sk) - Nemecký kancelár po stretnutí v Berlíne zároveň vyzval európske krajiny na pokračovanie v podpore Kyjeva.

Nemecký kancelár Friedrich Merz v utorok vyhlásil, že zatiaľ nevidí žiadne známky toho, že by Rusko malo vážny záujem rokovať o prímerí a následnej mierovej dohode s Ukrajinou.

Ochotu rokovať nevidno


Je dôležité, aby sa Rusko konečne a seriózne zapojilo do rokovaní o prímerí a následnej mierovej dohode. Zatiaľ to nevidím,“ povedal Merz po stretnutí s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským v Berlíne na spoločnej tlačovej konferencii.

Obaja lídri sa vyjadrili aj k rokovaniam medzi Ruskom, Ukrajinou a USA, ktoré sa avizované na 10. a 11. novembra v Abú Zabí. Zelenskyj uviedol, že verí, že stretnutie otvorí cestu k priamym rokovaniam na úrovni prezidentov.

Počítame s tým, že práca v tomto formáte a naše ďalšie diplomatické kroky otvoria cestu k trojstrannému formátu na úrovni lídrov,“ povedal ukrajinský prezident a naznačil tým možnosť budúceho stretnutia s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.

Jeden z najväčších masakrov


Zelenskyj zároveň informoval o rastúcom počte obetí pondelňajšieho ruského útoku na centrum humanitárnej pomoci v obci na juhovýchode Ukrajiny. Podľa neho si útok vyžiadal najmenej 33 mŕtvych.

Jediný útok zabil 33 ľudí. Päť osôb sa podarilo zachrániť a viac než 50 ľudí môže byť stále uväznených pod troskami,“ povedal Zelenskyj a dodal, že záchranné práce na mieste pokračujú. Incident označil za „jedno z najväčších ruských zabíjaní v tejto vojne“.

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Zdroj: SITA.sk - Merz nevidí na ruskej strane ochotu rokovať o mieri. Zelenskyj verí, že Abú Zabí otvorí dvere k stretnutiu s Putinom – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

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