Dnes večer sa Slovensko rozsvieti namodro pre deti: Pomôžte tým najzraniteľnejším
Už dnes večer, na Svetový deň detí 20. novembra, sa 31 slovenských dominánt zahalí do modrej farby. Iniciatíva Modré svetlá UNICEF však nie je len pôsobivým svetelným gestom. Je silnou ...
20.11.2026 (SITA.sk) - Už dnes večer, na Svetový deň detí 20. novembra, sa 31 slovenských dominánt zahalí do modrej farby.
Iniciatíva Modré svetlá UNICEF však nie je len pôsobivým svetelným gestom. Je silnou pripomienkou, že milióny detí vo svete dnes nebojujú len s nástrahami digitálneho sveta, ale o obyčajné prežitie.
Modrá farba sa dnes po zotmení rozsvieti naprieč 17 slovenskými mestami – od bratislavského Kamzíka, Prezidentského paláca a Mosta SNP, cez Bojnický či Trenčiansky hrad až po košický Dóm sv. Alžbety. Slovensko sa tak už po štvrtý raz pripája k celosvetovej tradícii, ktorá v minulosti rozsvietila aj Eiffelovu vežu, pyramídy v Gíze či Operu v Sydney.
Dátum 20. november nie je náhodný. Práve v tento deň v roku 1989 prijalo Valné zhromaždenie OSN Dohovor o právach dieťaťa – najratifikovanejšiu zmluvu o ľudských právach na svete. Zároveň si UNICEF tento rok pripomína okrúhlych 80 rokov od svojho vzniku a nepretržitej pomoci deťom v krízach.
"Práva detí nemajú časovú ani geografickú hranicu. Musia byť uplatňované vždy a pre všetky deti – na Slovensku, v Gaze či v Sudáne. 20. november nám pripomína, že ochrana detí je našou povinnosťou a nádejou pre budúcnosť sveta," hovorí Jana Riečanská, riaditeľka UNICEF Slovensko.
Oslavy Svetového dňa detí odštartovali už včera (19. novembra), keď mladí ambasádori UNICEF odovzdali v Prezidentskom paláci prezidentovi SR Petrovi Pellegrinimu stovky stužiek s odkazmi rovesníkov zo slovenských škôl a v bratislavskej Eurovei otvorili odbornú diskusiu o vplyve sociálnych sietí a umelej inteligencie na mladých ľudí.
Zatiaľ čo doma riešime, kto deti počúva, keď zhasnú obrazovky mobilov, milióny detí v krízových oblastiach čelia oveľa základnejšej otázke - či sa v teple a bezpečí dožijú ďalšieho rána. Vojnové konflikty v Gaze, Sudáne či na Ukrajine, extrémna chudoba a prichádzajúca zima berú deťom domov, školu, jedlo aj čistú vodu. Práve preto sa dnešné modré svetlá menia na výzvu konať.
Za každým zachráneným detským životom stojí konkrétny človek, ktorý sa rozhodol nezostať ľahostajný. Vďaka vašej pomoci dokáže UNICEF doručiť terapeutickú výživu podvyživeným bábätkám, zabezpečiť teplé deky do mrazivých nocí alebo vybudovať bezpečné priestory, kde sa deti môžu učiť a hrať aj uprostred krízy.
Ďakujeme, že spolu s nami svietite pre deti – a meníte modré svetlo na skutočnú pomoc.
Kde všade na Slovensku uvidíte dnes večer Modré svetlá UNICEF (20. novembra 2026):
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Dnes večer sa Slovensko rozsvieti namodro pre deti: Pomôžte tým najzraniteľnejším © SITA Všetky práva vyhradené.
Iniciatíva Modré svetlá UNICEF však nie je len pôsobivým svetelným gestom. Je silnou pripomienkou, že milióny detí vo svete dnes nebojujú len s nástrahami digitálneho sveta, ale o obyčajné prežitie.
Modrá farba sa dnes po zotmení rozsvieti naprieč 17 slovenskými mestami – od bratislavského Kamzíka, Prezidentského paláca a Mosta SNP, cez Bojnický či Trenčiansky hrad až po košický Dóm sv. Alžbety. Slovensko sa tak už po štvrtý raz pripája k celosvetovej tradícii, ktorá v minulosti rozsvietila aj Eiffelovu vežu, pyramídy v Gíze či Operu v Sydney.
Dátum 20. november nie je náhodný. Práve v tento deň v roku 1989 prijalo Valné zhromaždenie OSN Dohovor o právach dieťaťa – najratifikovanejšiu zmluvu o ľudských právach na svete. Zároveň si UNICEF tento rok pripomína okrúhlych 80 rokov od svojho vzniku a nepretržitej pomoci deťom v krízach.
"Práva detí nemajú časovú ani geografickú hranicu. Musia byť uplatňované vždy a pre všetky deti – na Slovensku, v Gaze či v Sudáne. 20. november nám pripomína, že ochrana detí je našou povinnosťou a nádejou pre budúcnosť sveta," hovorí Jana Riečanská, riaditeľka UNICEF Slovensko.
Od hlasu detí na Slovensku k záchrane životov vo svete
Oslavy Svetového dňa detí odštartovali už včera (19. novembra), keď mladí ambasádori UNICEF odovzdali v Prezidentskom paláci prezidentovi SR Petrovi Pellegrinimu stovky stužiek s odkazmi rovesníkov zo slovenských škôl a v bratislavskej Eurovei otvorili odbornú diskusiu o vplyve sociálnych sietí a umelej inteligencie na mladých ľudí.
Zatiaľ čo doma riešime, kto deti počúva, keď zhasnú obrazovky mobilov, milióny detí v krízových oblastiach čelia oveľa základnejšej otázke - či sa v teple a bezpečí dožijú ďalšieho rána. Vojnové konflikty v Gaze, Sudáne či na Ukrajine, extrémna chudoba a prichádzajúca zima berú deťom domov, školu, jedlo aj čistú vodu. Práve preto sa dnešné modré svetlá menia na výzvu konať.
Ako môžete rozsvietiť nádej aj vy?
Za každým zachráneným detským životom stojí konkrétny človek, ktorý sa rozhodol nezostať ľahostajný. Vďaka vašej pomoci dokáže UNICEF doručiť terapeutickú výživu podvyživeným bábätkám, zabezpečiť teplé deky do mrazivých nocí alebo vybudovať bezpečné priestory, kde sa deti môžu učiť a hrať aj uprostred krízy.
- Prispejte jednorazovo alebo pravidelne na stránke unicef.sk/modresvetla
- Odfoťte dnes večer modrú dominantu vo svojom meste a zdieľajte ju na sociálnych sieťach s označením @unicefslovensko, aby sa odkaz solidarity dostal k ďalším ľuďom.
Ďakujeme, že spolu s nami svietite pre deti – a meníte modré svetlo na skutočnú pomoc.
Kde všade na Slovensku uvidíte dnes večer Modré svetlá UNICEF (20. novembra 2026):
- Banská Bystrica: Historická radnica
- Bardejov: Bazilika svätého Egídia, Mestská radnica
- Bardejovské Kúpele: Hotel Dukla
- Bojnice: Bojnický zámok
- Bratislava: Most SNP – UFO, Reduta Slovenskej filharmónie, Slovenské národné divadlo, Futbalový štadión ŠK Slovan Bratislava, Symbol Kontaktu mieru, Prezidentský palác, Eurovea, Vetrolamy Tower 115, Kamzík by Towercom nasvietený Kvant Show Production
- Kežmarok: Kežmarský hrad
- Komárno: Monoštorský most, Pevnosť Komárno
- Košice: Dóm sv. Alžbety, Národné divadlo Košice, Historická radnica
- Nitra: Chrenovský most, Divadlo Andreja Bagara
- Považská Bystrica: Diaľničná estakáda
- Prešov: Radnica, Most Vydumanec
- Ružomberok: Liptovské múzeum
- Slovenská Ľupča: Hrad Ľupča (arkier Márie Séči)
- Stará Ľubovňa: Ľubovniansky hrad
- Trenčín: Trenčiansky hrad
- Trnava: Radnica
- Žilina: Budatínsky hrad
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Zdroj: SITA.sk - Dnes večer sa Slovensko rozsvieti namodro pre deti: Pomôžte tým najzraniteľnejším © SITA Všetky práva vyhradené.
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