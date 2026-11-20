Bronz z Dakaru je splnený sen, no džudistka Vadovičová už myslí na veľkú olympiádu. Prezradila, čo všetko musela obetovať
Členka 1. JC Pezinok vybojovala bronz v hmotnostnej kategórii do 52 kilogramov a nadviazala na svoj tretí stupienok z tohtoročných majstrovstiev Európy dorasteniek. Má iba sedemnásť rokov, no už vie, ...
20.11.2026 (SITA.sk) - Členka 1. JC Pezinok vybojovala bronz v hmotnostnej kategórii do 52 kilogramov a nadviazala na svoj tretí stupienok z tohtoročných majstrovstiev Európy dorasteniek.
Má iba sedemnásť rokov, no už vie, aké je to stáť na olympijskom stupni víťazov. Slovenská džudistka Vivien Vadovičová sa začiatkom novembra postarala o jeden z najkrajších momentov slovenskej výpravy na olympijských hrách mládeže v senegalskom Dakare. Členka 1. JC Pezinok vybojovala bronz v hmotnostnej kategórii do 52 kilogramov a nadviazala na svoj tretí stupienok z tohtoročných majstrovstiev Európy dorasteniek.
Cesta k olympijskej medaile však nebola jednoduchá. Po semifinálovej prehre s neskoršou víťazkou Fatimou Supygalijevovou z Kazachstanu musela rýchlo zahodiť sklamanie a pripraviť sa na rozhodujúci súboj s Belgičankou Viktoriou Grigoryanovou. V rozhovore pre agentúru SITA prezradila, ako jej v náročných chvíľach pomáha športový psychológ, čo všetko musela džudu obetovať a prečo bronz z Dakaru nepovažuje za konečnú stanicu. Jej veľkým snom je totiž štartovať aj na olympijských hrách dospelých a opäť sa vrátiť domov s medailou.
SITA: Po semifinálovej prehre ste sa museli veľmi rýchlo pripraviť na rozhodujúci zápas o bronz. Čo sa vám vtedy odohrávalo v hlave a ako sa vám podarilo sklamanie premeniť na motiváciu?
Vivien Vadovičová: Počas svojej športovej kariéry som sa už naučila zvládať svoje emócie po zápasoch, aj keď sa mi nie vždy podarí dosiahnuť želaný výsledok. Aj preto som po semifinálovej prehre zostala pomerne vyrovnaná. Snažila som sa na zápas čo najskôr zabudnúť a sústrediť sa na ten nasledujúci. Povedala som si, že samotný (semifinálový) zápas si ešte neskôr podrobne rozoberiem s trénerom, ale v tej chvíli bolo najdôležitejšie zachovať si koncentráciu, chladnú hlavu a pripraviť sa na boj o bronz.
Keď sa rozhodujúci súboj skončil a bolo jasné, že máte olympijský bronz, aká bola vaša prvá reakcia? Koho ste v tej chvíli hľadali alebo komu ste chceli ako prvému zavolať?
Po skončení zápasu ma, samozrejme, zaplavila obrovská radosť a prvé, čo som urobila, bolo, že som objala svojich najbližších. Hneď ako som zišla zo žinenky, som išla za trénerom a rodičmi, ktorí ma počas celého turnaja podporovali. Potom som zavolala bratovi a neskôr som písala kamarátkam a kamarátom, aby som sa s nimi podelila o túto výnimočnú chvíľu. Bolo pre mňa dôležité, aby túto radosť mohli so mnou zdieľať aj ľudia, ktorí pri mne stoja, ale nemohli byť so mnou v Senegale.
Džudo je šport, v ktorom môže jediný okamih rozhodnúť o celom zápase. Čo je pre vás psychicky náročnejšie – zvládať tlak pred súbojom alebo sa vyrovnávať s prehrami?
Spočiatku bolo pre mňa náročnejšie zvládanie stresu a tlaku pred zápasmi. Samotné prehry som väčšinou vedela zvládať s chladnou hlavou. Väčšou výzvou pre mňa bolo správne sa namotivovať, zostať dostatočne koncentrovaná a udržať si bojové nastavenie počas celého zápasu a turnaja. Na tom som postupne pracovala so športovým psychológom, ktorý mi veľmi pomohol. Vďaka tomu dokážem dnes lepšie pracovať s mojím mentálnym nastavením a udržať si motiváciu a bojovnosť počas celého súťažného dňa.
Čo vám džudo dalo aj mimo športoviska? Zmenilo vás v niečom ako človeka a čo všetko ste mu museli počas dospievania obetovať?
Džudo a šport celkovo ma veľmi zmenili. Určite k lepšiemu. Naučili ma disciplíne, vytrvalosti, sebazapretiu a húževnatosti. Dokážem lepšie zvládať stres, stanovovať si ciele a ísť si za nimi aj vtedy, keď to nie je jednoduché. Šport ma naučil, že keď chcem niečo dosiahnuť, musím byť ochotná a pracovať na tom a nevzdávať sa. Džudo sa postupne stalo veľkou súčasťou môjho života a preto si počas dospievania vyžiadalo aj veľa obetí. Musím si vedieť zladiť školu s tréningmi a súťažami, čo znamená, že mám málo času na osobný život a iné koníčky. Keďže súťažím vo váhovej kategórii, niekedy si musím odoprieť aj niektoré obľúbené jedlá. Napriek tomu by som džudo za nič nevymenila. Všetko, čo mi dalo a čo vďaka nemu môžem zažívať, za tie obete stojí.
Keď si predstavíte svoju športovú budúcnosť, čo by ste chceli dosiahnuť? Beriete bronz z Dakaru ako splnený sen alebo skôr ako prvý krok k ešte väčším úspechom?
Keď som s džudom začínala, nikdy som nemala nejaké veľké očakávania. Vnímala som ho ako šport, ktorému sa budem venovať počas školských rokov a dospievania. Postupne sa však stal neoddeliteľnou súčasťou môjho života a nikdy by mi nenapadlo, že sa dostanem až na takúto vysokú úroveň. Približne pred rokom som sa prvýkrát dozvedela o možnosti zúčastniť sa na mládežníckych olympijských hrách. Keď som zistila, že mám reálnu šancu kvalifikovať sa, rozhodla som sa tomu podriadiť maximum a urobiť všetko pre to, aby sa mi to podarilo. To, že sa mi napokon podarilo získať olympijskú medailu, vnímam ako splnený sen. Nie je to však len o samotnej medaile, ale aj o tom, že som dokázala sama sebe, že na to mám. Zároveň to beriem aj ako začiatok ďalšej etapy mojej športovej kariéry a motiváciu posúvať sa ďalej. Mojím veľkým snom je raz štartovať aj na olympijských hrách pre dospelých a ideálne si odtiaľ odniesť domov ďalší cenný kov.
Zdroj: SITA.sk - Bronz z Dakaru je splnený sen, no džudistka Vadovičová už myslí na veľkú olympiádu. Prezradila, čo všetko musela obetovať © SITA Všetky práva vyhradené.
Má iba sedemnásť rokov, no už vie, aké je to stáť na olympijskom stupni víťazov. Slovenská džudistka Vivien Vadovičová sa začiatkom novembra postarala o jeden z najkrajších momentov slovenskej výpravy na olympijských hrách mládeže v senegalskom Dakare. Členka 1. JC Pezinok vybojovala bronz v hmotnostnej kategórii do 52 kilogramov a nadviazala na svoj tretí stupienok z tohtoročných majstrovstiev Európy dorasteniek.
Cesta k olympijskej medaile však nebola jednoduchá. Po semifinálovej prehre s neskoršou víťazkou Fatimou Supygalijevovou z Kazachstanu musela rýchlo zahodiť sklamanie a pripraviť sa na rozhodujúci súboj s Belgičankou Viktoriou Grigoryanovou. V rozhovore pre agentúru SITA prezradila, ako jej v náročných chvíľach pomáha športový psychológ, čo všetko musela džudu obetovať a prečo bronz z Dakaru nepovažuje za konečnú stanicu. Jej veľkým snom je totiž štartovať aj na olympijských hrách dospelých a opäť sa vrátiť domov s medailou.
SITA: Po semifinálovej prehre ste sa museli veľmi rýchlo pripraviť na rozhodujúci zápas o bronz. Čo sa vám vtedy odohrávalo v hlave a ako sa vám podarilo sklamanie premeniť na motiváciu?
Vivien Vadovičová: Počas svojej športovej kariéry som sa už naučila zvládať svoje emócie po zápasoch, aj keď sa mi nie vždy podarí dosiahnuť želaný výsledok. Aj preto som po semifinálovej prehre zostala pomerne vyrovnaná. Snažila som sa na zápas čo najskôr zabudnúť a sústrediť sa na ten nasledujúci. Povedala som si, že samotný (semifinálový) zápas si ešte neskôr podrobne rozoberiem s trénerom, ale v tej chvíli bolo najdôležitejšie zachovať si koncentráciu, chladnú hlavu a pripraviť sa na boj o bronz.
Keď sa rozhodujúci súboj skončil a bolo jasné, že máte olympijský bronz, aká bola vaša prvá reakcia? Koho ste v tej chvíli hľadali alebo komu ste chceli ako prvému zavolať?
Po skončení zápasu ma, samozrejme, zaplavila obrovská radosť a prvé, čo som urobila, bolo, že som objala svojich najbližších. Hneď ako som zišla zo žinenky, som išla za trénerom a rodičmi, ktorí ma počas celého turnaja podporovali. Potom som zavolala bratovi a neskôr som písala kamarátkam a kamarátom, aby som sa s nimi podelila o túto výnimočnú chvíľu. Bolo pre mňa dôležité, aby túto radosť mohli so mnou zdieľať aj ľudia, ktorí pri mne stoja, ale nemohli byť so mnou v Senegale.
Džudo je šport, v ktorom môže jediný okamih rozhodnúť o celom zápase. Čo je pre vás psychicky náročnejšie – zvládať tlak pred súbojom alebo sa vyrovnávať s prehrami?
Spočiatku bolo pre mňa náročnejšie zvládanie stresu a tlaku pred zápasmi. Samotné prehry som väčšinou vedela zvládať s chladnou hlavou. Väčšou výzvou pre mňa bolo správne sa namotivovať, zostať dostatočne koncentrovaná a udržať si bojové nastavenie počas celého zápasu a turnaja. Na tom som postupne pracovala so športovým psychológom, ktorý mi veľmi pomohol. Vďaka tomu dokážem dnes lepšie pracovať s mojím mentálnym nastavením a udržať si motiváciu a bojovnosť počas celého súťažného dňa.
Čo vám džudo dalo aj mimo športoviska? Zmenilo vás v niečom ako človeka a čo všetko ste mu museli počas dospievania obetovať?
Džudo a šport celkovo ma veľmi zmenili. Určite k lepšiemu. Naučili ma disciplíne, vytrvalosti, sebazapretiu a húževnatosti. Dokážem lepšie zvládať stres, stanovovať si ciele a ísť si za nimi aj vtedy, keď to nie je jednoduché. Šport ma naučil, že keď chcem niečo dosiahnuť, musím byť ochotná a pracovať na tom a nevzdávať sa. Džudo sa postupne stalo veľkou súčasťou môjho života a preto si počas dospievania vyžiadalo aj veľa obetí. Musím si vedieť zladiť školu s tréningmi a súťažami, čo znamená, že mám málo času na osobný život a iné koníčky. Keďže súťažím vo váhovej kategórii, niekedy si musím odoprieť aj niektoré obľúbené jedlá. Napriek tomu by som džudo za nič nevymenila. Všetko, čo mi dalo a čo vďaka nemu môžem zažívať, za tie obete stojí.
Keď si predstavíte svoju športovú budúcnosť, čo by ste chceli dosiahnuť? Beriete bronz z Dakaru ako splnený sen alebo skôr ako prvý krok k ešte väčším úspechom?
Keď som s džudom začínala, nikdy som nemala nejaké veľké očakávania. Vnímala som ho ako šport, ktorému sa budem venovať počas školských rokov a dospievania. Postupne sa však stal neoddeliteľnou súčasťou môjho života a nikdy by mi nenapadlo, že sa dostanem až na takúto vysokú úroveň. Približne pred rokom som sa prvýkrát dozvedela o možnosti zúčastniť sa na mládežníckych olympijských hrách. Keď som zistila, že mám reálnu šancu kvalifikovať sa, rozhodla som sa tomu podriadiť maximum a urobiť všetko pre to, aby sa mi to podarilo. To, že sa mi napokon podarilo získať olympijskú medailu, vnímam ako splnený sen. Nie je to však len o samotnej medaile, ale aj o tom, že som dokázala sama sebe, že na to mám. Zároveň to beriem aj ako začiatok ďalšej etapy mojej športovej kariéry a motiváciu posúvať sa ďalej. Mojím veľkým snom je raz štartovať aj na olympijských hrách pre dospelých a ideálne si odtiaľ odniesť domov ďalší cenný kov.
Zdroj: SITA.sk - Bronz z Dakaru je splnený sen, no džudistka Vadovičová už myslí na veľkú olympiádu. Prezradila, čo všetko musela obetovať © SITA Všetky práva vyhradené.
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