Zelenskyj vidí jednoduchý spôsob, ako zastaviť vojnu na Ukrajine
Ukrajinský líder tiež poukázal na to, že väčšina Američanov podporuje Ukrajinu, aj keď Biely dom tvrdí, že má s Putinom priateľské vzťahy. Ukrajinský prezident
20.11.2026 (SITA.sk) - Ukrajinský líder tiež poukázal na to, že väčšina Američanov podporuje Ukrajinu, aj keď Biely dom tvrdí, že má s Putinom priateľské vzťahy.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok po rokovaniach s európskymi lídrami a americkými vyslancami novinárom povedal, že svetové veľmoci, predovšetkým Spojené štáty a Čína, môžu jednoduchým krokom ukončiť ruskú vojnu. Informuje o tom spravodajský web Kyiv Independent.
„Ak chcete zastaviť vojnu, prestaňte obchodovať s Ruskom,“ povedal.
Zelenskyj na tlačovej konferencii po stretnutí koalície ochotných v Berlíne hovoril s novinármi o tlaku na Moskvu, potrebách Ukrajiny v oblasti protivzdušnej obrany, bezpečnostných zárukách a ďalších otázkach. Partneri Kyjeva sa v Berlíne zišli, aby diskutovali o podpore krajiny počas zimy a koordinovali plány nadchádzajúcich mnohostranných mierových rokovaní.
Stretnutie koalície sa konalo v rovnakom čase ako trojstranné rokovanie v Číne, kde sa prezidenti Donald Trump, Si Ťin-pching a Vladimir Putin zišli na okraji samitu Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce.
Na otázku, či je možné v blízkej budúcnosti dosiahnuť trvalú mierovú dohodu, Zelenskyj odpovedal, že to závisí od viacerých faktorov vrátane intenzity ekonomického tlaku na Rusko.
Existuje „obrovská šanca“, že sa vojna skončí, „ak Spojené štáty skutočne vyvinú tlak na Putina“, vyhlásil ukrajinský líder.
„Ak chcete zastaviť Rusko, ukončite obchod medzi Ruskom a vašou krajinou. Čína to môže urobiť. Spojené štáty to môžu urobiť. A to je všetko,“ pokračoval Zelenskyj.
Čína je už dlho najdôležitejším ekonomickým partnerom Ruska, ktorému poskytuje kľúčovú podporu, odkedy naň Západ uvalil rozsiahle sankcie. Zelenskyj poukázal na to, že väčšina Američanov podporuje Ukrajinu, aj keď Biely dom tvrdí, že má s Putinom priateľské vzťahy.
„Ľudia nechápu, ako môžete rušiť sankcie alebo uzatvárať dohody s agresorom,“ povedal ukrajinský prezident.
Zelenskyj uviedol, že Ukrajinu čaká „ťažká zima“, a zároveň naznačil pravdepodobné zmeny v politike Spojených štátov, keď v januári začne pracovať nový Kongres s demokratickou väčšinou.
„Po zime ale nepríde len jar, príde aj Kongres. Uvidíme teda, v akej situácii budeme,“ dodal prezident.
Zdroj: SITA.sk - Zelenskyj vidí jednoduchý spôsob, ako zastaviť vojnu na Ukrajine © SITA Všetky práva vyhradené.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok po rokovaniach s európskymi lídrami a americkými vyslancami novinárom povedal, že svetové veľmoci, predovšetkým Spojené štáty a Čína, môžu jednoduchým krokom ukončiť ruskú vojnu. Informuje o tom spravodajský web Kyiv Independent.
„Ak chcete zastaviť vojnu, prestaňte obchodovať s Ruskom,“ povedal.
Zelenskyj na tlačovej konferencii po stretnutí koalície ochotných v Berlíne hovoril s novinármi o tlaku na Moskvu, potrebách Ukrajiny v oblasti protivzdušnej obrany, bezpečnostných zárukách a ďalších otázkach. Partneri Kyjeva sa v Berlíne zišli, aby diskutovali o podpore krajiny počas zimy a koordinovali plány nadchádzajúcich mnohostranných mierových rokovaní.
Trojstranné rokovanie
Stretnutie koalície sa konalo v rovnakom čase ako trojstranné rokovanie v Číne, kde sa prezidenti Donald Trump, Si Ťin-pching a Vladimir Putin zišli na okraji samitu Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce.
Na otázku, či je možné v blízkej budúcnosti dosiahnuť trvalú mierovú dohodu, Zelenskyj odpovedal, že to závisí od viacerých faktorov vrátane intenzity ekonomického tlaku na Rusko.
Existuje „obrovská šanca“, že sa vojna skončí, „ak Spojené štáty skutočne vyvinú tlak na Putina“, vyhlásil ukrajinský líder.
„Ak chcete zastaviť Rusko, ukončite obchod medzi Ruskom a vašou krajinou. Čína to môže urobiť. Spojené štáty to môžu urobiť. A to je všetko,“ pokračoval Zelenskyj.
Najdôležitejší ekonomický partner Ruska
Čína je už dlho najdôležitejším ekonomickým partnerom Ruska, ktorému poskytuje kľúčovú podporu, odkedy naň Západ uvalil rozsiahle sankcie. Zelenskyj poukázal na to, že väčšina Američanov podporuje Ukrajinu, aj keď Biely dom tvrdí, že má s Putinom priateľské vzťahy.
„Ľudia nechápu, ako môžete rušiť sankcie alebo uzatvárať dohody s agresorom,“ povedal ukrajinský prezident.
Zelenskyj uviedol, že Ukrajinu čaká „ťažká zima“, a zároveň naznačil pravdepodobné zmeny v politike Spojených štátov, keď v januári začne pracovať nový Kongres s demokratickou väčšinou.
„Po zime ale nepríde len jar, príde aj Kongres. Uvidíme teda, v akej situácii budeme,“ dodal prezident.
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Zdroj: SITA.sk - Zelenskyj vidí jednoduchý spôsob, ako zastaviť vojnu na Ukrajine © SITA Všetky práva vyhradené.
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