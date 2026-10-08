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08. októbra 2026
Nórskej legende sa počas poľovačky zastavilo srdce. Napriek rýchlej pomoci sa ho nepodarilo zachrániť
Eirik Skadsdammen bol klubovou legendou Storhamaru, za ktorý odohral viac ako 900 zápasov v priebehu 18 sezón. Bývalý nórsky hokejista Eirik Skadsdammen zomrel vo veku 45 rokov. Príčinou smrti bola ...
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8.10.2026 (SITA.sk) - Eirik Skadsdammen bol klubovou legendou Storhamaru, za ktorý odohral viac ako 900 zápasov v priebehu 18 sezón.
Bývalý nórsky hokejista Eirik Skadsdammen zomrel vo veku 45 rokov. Príčinou smrti bola zástava srdca počas poľovačky v stredu 7. októbra.
Bol s ním aj jeho brat Trond. Spolu s ďalšími členmi skupiny sa mu snažili pomôcť, no jeho život sa už nepodarilo zachrániť.
"Bol to môj mladší brat a najlepší priateľ. Boli sme aj susedia. Je to obrovský šok – stále čakám, že mi každú chvíľu zavolá. Bol to typ človeka, ktorého by ste chceli mať po boku vo vojne. Vždy ste vedeli, na čom s ním ste," spomínal brat.
Skadsdammen po sebe zanechal partnerku a dve deti. "Istou útechou je pre nás fakt, že zomrel pri činnosti, ktorú miloval – pri poľovačke. Jednoducho skolaboval a v tomto zmysle netrpel. Keby si mohol vybrať, chcel by, aby si ho ľudia pamätali skôr ako dobrého poľovníka než ako dobrého hokejistu," dodal Tront pre portál vg.no.
Skadsdammen bol klubovou legendou Storhamaru, za ktorý odohral viac ako 900 zápasov v priebehu 18 sezón. Strelil 262 gólov a pripísal si 291 asistencií.
"Keď som sa tú správu dozvedel, prebehli mi zimomriavky po celom tele. Nedokážem pochopiť, ako je to možné," prezradil Patrick Thoresen o úmrtí svojho bývalého spoluhráča, s ktorým sa naposledy stretli v apríli.
"Je zvláštne pomyslieť na to, že odišiel taký mladý a fyzicky zdatný muž. Je nesmierne smutné, že už tu nie je. Veľa som čerpal z jeho silných stránok. Bol to fyzicky nesmierne zdatný hráč. Väčší, silnejší a rýchlejší než ja. Inšpiroval ma k tomu, aby som do tréningu vložil množstvo hodín a dodal mi odhodlanie ísť na hranicu svojich možností," priblížil Thoresen.
Spoločná história oboch hráčov siaha takmer tri desaťročia do minulosti. Dňa 2. októbra 1999 spoločne debutovali v drese Storhamaru. Klub na svojej webovej stránke označil tento deň za okamih, keď "sa zrodili dve legendy".
"Správu o Eirikovom úmrtí sme prijali s hlbokým zármutkom. Eirik patrí k najväčším hráčom v histórii Storhamaru a je nesmierne smutné, že nás opustil príliš skoro. Zanechal u nás nezmazateľnú stopu – či už svojimi úspechmi na ľade, alebo tým, aký bol človek. Naše myšlienky smerujú predovšetkým k Eirikovej rodine, priateľom a všetkým jeho blízkym," napísal celok.
Skadsdammen drží rekord v počte odohraných duelov za Storhamar (druhý najvyšší počet v histórii klubu). Tím vyradil z používania číslo dresu 8, ktoré nosil.
Okrem toho odohral 27 zápasov v nórskom národnom tíme. V roku 2008 bol súčasťou mužstva na majstrovstvách sveta v Kanade, ktoré vypadlo vo štvrťfinále s domácimi hokejistami po výsledku 2:8.
Zdroj: SITA.sk - Nórskej legende sa počas poľovačky zastavilo srdce. Napriek rýchlej pomoci sa ho nepodarilo zachrániť © SITA Všetky práva vyhradené.
Bývalý nórsky hokejista Eirik Skadsdammen zomrel vo veku 45 rokov. Príčinou smrti bola zástava srdca počas poľovačky v stredu 7. októbra.
Bol s ním aj jeho brat Trond. Spolu s ďalšími členmi skupiny sa mu snažili pomôcť, no jeho život sa už nepodarilo zachrániť.
"Bol to môj mladší brat a najlepší priateľ. Boli sme aj susedia. Je to obrovský šok – stále čakám, že mi každú chvíľu zavolá. Bol to typ človeka, ktorého by ste chceli mať po boku vo vojne. Vždy ste vedeli, na čom s ním ste," spomínal brat.
Skadsdammen po sebe zanechal partnerku a dve deti. "Istou útechou je pre nás fakt, že zomrel pri činnosti, ktorú miloval – pri poľovačke. Jednoducho skolaboval a v tomto zmysle netrpel. Keby si mohol vybrať, chcel by, aby si ho ľudia pamätali skôr ako dobrého poľovníka než ako dobrého hokejistu," dodal Tront pre portál vg.no.
Skadsdammen bol klubovou legendou Storhamaru, za ktorý odohral viac ako 900 zápasov v priebehu 18 sezón. Strelil 262 gólov a pripísal si 291 asistencií.
Inšpiroval ho
"Keď som sa tú správu dozvedel, prebehli mi zimomriavky po celom tele. Nedokážem pochopiť, ako je to možné," prezradil Patrick Thoresen o úmrtí svojho bývalého spoluhráča, s ktorým sa naposledy stretli v apríli.
"Je zvláštne pomyslieť na to, že odišiel taký mladý a fyzicky zdatný muž. Je nesmierne smutné, že už tu nie je. Veľa som čerpal z jeho silných stránok. Bol to fyzicky nesmierne zdatný hráč. Väčší, silnejší a rýchlejší než ja. Inšpiroval ma k tomu, aby som do tréningu vložil množstvo hodín a dodal mi odhodlanie ísť na hranicu svojich možností," priblížil Thoresen.
Spoločná história oboch hráčov siaha takmer tri desaťročia do minulosti. Dňa 2. októbra 1999 spoločne debutovali v drese Storhamaru. Klub na svojej webovej stránke označil tento deň za okamih, keď "sa zrodili dve legendy".
Vyradili jeho číslo
"Správu o Eirikovom úmrtí sme prijali s hlbokým zármutkom. Eirik patrí k najväčším hráčom v histórii Storhamaru a je nesmierne smutné, že nás opustil príliš skoro. Zanechal u nás nezmazateľnú stopu – či už svojimi úspechmi na ľade, alebo tým, aký bol človek. Naše myšlienky smerujú predovšetkým k Eirikovej rodine, priateľom a všetkým jeho blízkym," napísal celok.
Skadsdammen drží rekord v počte odohraných duelov za Storhamar (druhý najvyšší počet v histórii klubu). Tím vyradil z používania číslo dresu 8, ktoré nosil.
Okrem toho odohral 27 zápasov v nórskom národnom tíme. V roku 2008 bol súčasťou mužstva na majstrovstvách sveta v Kanade, ktoré vypadlo vo štvrťfinále s domácimi hokejistami po výsledku 2:8.
Zdroj: SITA.sk - Nórskej legende sa počas poľovačky zastavilo srdce. Napriek rýchlej pomoci sa ho nepodarilo zachrániť © SITA Všetky práva vyhradené.
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