SaS reaguje na europoslancov Smeru, listom pre tajomníčku OSN podporili návrat ukrajinských detí – VIDEO
Opozičná strana reaguje na štyroch europoslancov Smeru, ktorí v Bruseli hlasovali proti uzneseniu o návrate deportovaných detí. Strana Sloboda a ...
24.11.2026 (SITA.sk) - Opozičná strana reaguje na štyroch europoslancov Smeru, ktorí v Bruseli hlasovali proti uzneseniu o návrate deportovaných detí.
Strana Sloboda a Solidarita (SaS) sa prostredníctvom svojho tímlídra pre zahraničné veci Ivana Novotného obrátila listom na osobitnú predstaviteľku generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov (OSN) pre deti a ozbrojené konflikty Vanessu Frazier, v ktorom ubezpečila, že Slovensko a drvivá väčšina jeho občanov podporujú návrat ukrajinských detí unesených a deportovaných do Ruska a žiada vyvodenie zodpovednosti voči páchateľom z Ruskej federácie.
SaS tak podľa hovorcu strany Michala Goffu reaguje na štyroch europoslancov zo Smeru, ktorí hlasovali proti uzneseniu Európskeho parlamentu aj o návrate unesených ukrajinských detí, ako aj na výroky, ktorými vládni predstavitelia spochybňujú závery OSN.
Podľa listu SaS vláda Slovenskej republiky v danej téme dlhodobo vysiela nejasné signály. Slovensko ako jediná krajina v Európskej únii nepodpísalo komuniké konferencie v Toronte a ku koalícii za návrat unesených detí sa pridalo iba po tlaku opozície. Zároveň SaS pripomína svoju aktivitu v parlamente od roku 2024, aktivity ombudsmana aj občianskej spoločnosti a ponúka spoluprácu a stretnutie s občanmi, ktorí podporujú pomoc.
Hlasovanie v Európskom parlamente, pri ktorom štyria europoslanci Smeru – Ľuboš Blaha, Erik Kaliňák, Katarína Roth Neveďalová a Judita Laššáková – hlasovali proti návratu unesených detí, čo spochybnilo oficiálnu pozíciu Slovenska v tejto medzinárodnej iniciatíve. Spochybnenie ešte zosilnili výroky europoslankyne Roth Neveďalovej, ktorá v nedeľňajšej televíznej diskusnej relácii vyhlásila, že nevie potvrdiť, či Rusko ukrajinské deti unáša, čím spochybnila závery OSN.
Ivan Novotný, tímlíder SaS pre zahraničné vzťahy, vyjadril tvrdo kritický postoj. „Hlasovať proti návratu unesených detí k rodičom je skutočne odporné. Europoslanci Smeru sa postavili na stranu Kremľa proti deťom. Slovensko však nie je Smer,“ dodal. Novotný zdôraznil, že keď vláda vykonáva kroky, ktoré sa interpretujú ako presadzovanie záujmov Ruska, a minister zahraničných vecí Juraj Blanár je podľa neho nekompetentný, opozícia musí siahnuť po neštandardných krokoch, aby plnila úlohu diplomacie, ktorá mlčí.
„Ak slovenská diplomacia mlčí, slovenský postoj vo svete vysvetľujeme my. Robíme to, čo by mala robiť slovenská diplomacia, aby naši partneri vedeli, kde Slovensko naozaj stojí,“ doplnil Novotný s tým, že hlasovanie europoslancov Smeru nevyjadruje postoj Slovenska. „Slovensko, ktoré stojí pri Ukrajine a jej deťoch od prvého dňa, je nepochybne väčšinové, aj keď sa to neodráža v konaní súčasnej vlády,“ skonštatoval Novotný.
SaS pripomína, že osobitná predstaviteľka generálneho tajomníka OSN pre deti a ozbrojené konflikty je kľúčovou obhajkyňou ochrany detí vo vojnách. Medzi závažné porušenia patria aj únosy detí. Vyšetrovacia komisia OSN pre Ukrajinu v marci 2026 konštatovala, že deportácie ukrajinských detí do Ruska predstavujú zločin proti ľudskosti. V súvislosti s týmito deportáciami vydal Medzinárodný trestný súd aj zatykač na ruského prezidenta Vladimira Putina.
Zdroj: SITA.sk - SaS reaguje na europoslancov Smeru, listom pre tajomníčku OSN podporili návrat ukrajinských detí – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Strana Sloboda a Solidarita (SaS) sa prostredníctvom svojho tímlídra pre zahraničné veci Ivana Novotného obrátila listom na osobitnú predstaviteľku generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov (OSN) pre deti a ozbrojené konflikty Vanessu Frazier, v ktorom ubezpečila, že Slovensko a drvivá väčšina jeho občanov podporujú návrat ukrajinských detí unesených a deportovaných do Ruska a žiada vyvodenie zodpovednosti voči páchateľom z Ruskej federácie.
Reakcia na hlasovanie Smeru
SaS tak podľa hovorcu strany Michala Goffu reaguje na štyroch europoslancov zo Smeru, ktorí hlasovali proti uzneseniu Európskeho parlamentu aj o návrate unesených ukrajinských detí, ako aj na výroky, ktorými vládni predstavitelia spochybňujú závery OSN.
Podľa listu SaS vláda Slovenskej republiky v danej téme dlhodobo vysiela nejasné signály. Slovensko ako jediná krajina v Európskej únii nepodpísalo komuniké konferencie v Toronte a ku koalícii za návrat unesených detí sa pridalo iba po tlaku opozície. Zároveň SaS pripomína svoju aktivitu v parlamente od roku 2024, aktivity ombudsmana aj občianskej spoločnosti a ponúka spoluprácu a stretnutie s občanmi, ktorí podporujú pomoc.
Kritika vyjadrení europoslankyne
Hlasovanie v Európskom parlamente, pri ktorom štyria europoslanci Smeru – Ľuboš Blaha, Erik Kaliňák, Katarína Roth Neveďalová a Judita Laššáková – hlasovali proti návratu unesených detí, čo spochybnilo oficiálnu pozíciu Slovenska v tejto medzinárodnej iniciatíve. Spochybnenie ešte zosilnili výroky europoslankyne Roth Neveďalovej, ktorá v nedeľňajšej televíznej diskusnej relácii vyhlásila, že nevie potvrdiť, či Rusko ukrajinské deti unáša, čím spochybnila závery OSN.
Ivan Novotný, tímlíder SaS pre zahraničné vzťahy, vyjadril tvrdo kritický postoj. „Hlasovať proti návratu unesených detí k rodičom je skutočne odporné. Europoslanci Smeru sa postavili na stranu Kremľa proti deťom. Slovensko však nie je Smer,“ dodal. Novotný zdôraznil, že keď vláda vykonáva kroky, ktoré sa interpretujú ako presadzovanie záujmov Ruska, a minister zahraničných vecí Juraj Blanár je podľa neho nekompetentný, opozícia musí siahnuť po neštandardných krokoch, aby plnila úlohu diplomacie, ktorá mlčí.
Robia prácu za slovenskú diplomaciu
„Ak slovenská diplomacia mlčí, slovenský postoj vo svete vysvetľujeme my. Robíme to, čo by mala robiť slovenská diplomacia, aby naši partneri vedeli, kde Slovensko naozaj stojí,“ doplnil Novotný s tým, že hlasovanie europoslancov Smeru nevyjadruje postoj Slovenska. „Slovensko, ktoré stojí pri Ukrajine a jej deťoch od prvého dňa, je nepochybne väčšinové, aj keď sa to neodráža v konaní súčasnej vlády,“ skonštatoval Novotný.
SaS pripomína, že osobitná predstaviteľka generálneho tajomníka OSN pre deti a ozbrojené konflikty je kľúčovou obhajkyňou ochrany detí vo vojnách. Medzi závažné porušenia patria aj únosy detí. Vyšetrovacia komisia OSN pre Ukrajinu v marci 2026 konštatovala, že deportácie ukrajinských detí do Ruska predstavujú zločin proti ľudskosti. V súvislosti s týmito deportáciami vydal Medzinárodný trestný súd aj zatykač na ruského prezidenta Vladimira Putina.
Zdroj: SITA.sk - SaS reaguje na europoslancov Smeru, listom pre tajomníčku OSN podporili návrat ukrajinských detí – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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