Húsíovia opäť zaútočili na finančné centrum saudskoarabského Rijádu, zranili 11 ľudí
Jemenskí povstalci zasiahli výškovú budovu v hlavnom meste. Len pred piatimi dňami poškodili mrakodrap štátneho investičného fondu. Pri utorkovom útoku jemenských
24.11.2026 (SITA.sk) - Jemenskí povstalci zasiahli výškovú budovu v hlavnom meste. Len pred piatimi dňami poškodili mrakodrap štátneho investičného fondu.
„Záchranné zložky zasahovali pri incidente, keď sa jedna z výškových budov vo finančnej štvrti stala terčom teroristického útoku Húsíov,“ uviedol hovorca civilnej ochrany. Úrady bezprostredne neoznámili stav zranených ani rozsah materiálnych škôd.
Finančná štvrť kráľa Abdalláha sa stala terčom útoku aj 19. novembra. Vtedy Húsíovia zasiahli 80-poschodový mrakodrap PIF Tower, v ktorom sídli saudskoarabský štátny investičný fond.
Poškodených bolo niekoľko poschodí aj okolité budovy, zranenia však úrady nehlásili.
Už 8. novembra bol zasiahnutý aj objekt saudskoarabského ropného gigantu Aramco. Húsíovia, ktorých podporuje Irán, ovládajú jemenské hlavné mesto Saná a veľkú časť západného Jemenu.
Ich raketové a dronové útoky proti Saudskej Arábii sa zintenzívnili po obnovení bojov v Jemene v júli tohto roka, ktoré súviseli s vojnou medzi Spojenými štátmi a Iránom.
Zdroj: SITA.sk - Húsíovia opäť zaútočili na finančné centrum saudskoarabského Rijádu, zranili 11 ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.
Pri utorkovom útoku jemenských Húsíov na výškovú budovu vo finančnej štvrti saudskoarabského hlavného mesta Rijád utrpelo zranenia 11 ľudí. Informovala o tom saudskoarabská civilná ochrana.
Stály terč
„Záchranné zložky zasahovali pri incidente, keď sa jedna z výškových budov vo finančnej štvrti stala terčom teroristického útoku Húsíov,“ uviedol hovorca civilnej ochrany. Úrady bezprostredne neoznámili stav zranených ani rozsah materiálnych škôd.
Finančná štvrť kráľa Abdalláha sa stala terčom útoku aj 19. novembra. Vtedy Húsíovia zasiahli 80-poschodový mrakodrap PIF Tower, v ktorom sídli saudskoarabský štátny investičný fond.
Poškodených bolo niekoľko poschodí aj okolité budovy, zranenia však úrady nehlásili.
Vytrvalé útoky
Už 8. novembra bol zasiahnutý aj objekt saudskoarabského ropného gigantu Aramco. Húsíovia, ktorých podporuje Irán, ovládajú jemenské hlavné mesto Saná a veľkú časť západného Jemenu.
Ich raketové a dronové útoky proti Saudskej Arábii sa zintenzívnili po obnovení bojov v Jemene v júli tohto roka, ktoré súviseli s vojnou medzi Spojenými štátmi a Iránom.
Zdroj: SITA.sk - Húsíovia opäť zaútočili na finančné centrum saudskoarabského Rijádu, zranili 11 ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.
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