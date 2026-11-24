SFZ bude naďalej bojovať o takmer 10 miliónov eur, ktoré mu ministerstvo zadržalo: Musia niesť politickú zodpovednosť za dôsledky svojich rozhodnutí
Zväz sa pýta, aký má zmysel poslať klubom viac peňazí, ak sa súčasne naruší systém, ktorý im zabezpečuje súťaže, a podmienky na športovú činnosť.
24.11.2026 (SITA.sk) - Zväz sa pýta, aký má zmysel poslať klubom viac peňazí, ak sa súčasne naruší systém, ktorý im zabezpečuje súťaže, a podmienky na športovú činnosť.
Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR odmietlo vyplatiť Slovenskému futbalovému zväzu (SFZ) 9,3 milióna eur aj vzhľadom na konflikty, ktoré majú medzi sebou šéfovia oboch inšitúcií - Rudolf Huliak a Ján Kováčik.
Zväz sa pokúsil toto rozhodnutie napadnúť na Správnom súde v Bratislave, no návrh na priznanie odkladného účinku sa zamietol.
"Ide však o rozhodnutie predbežnej povahy. O zákonnosti osvedčenia, ktorým ministerstvo pozastavilo spôsobilosť SFZ prijímať verejné prostriedky, súd dosiaľ nerozhodol. Konanie vo veci samej pokračuje," uviedol SFZ na svojom webe.
Zväz víta právny záver súdu, podľa ktorého pozastavenie spôsobilosti prijímať verejné prostriedky "je priamym zásahom do subjektívnych práv žalobcu". Ďalej poukázal na nárok SFZ na príspevok uznanému športu vyplývajúci zo zákona aj zo zmluvy s ministerstvom.
"Rezort sľubuje, že zadržaných 9,3 milióna eur poskytne priamo klubom, trénerom, akadémiám a mládeži. Na stretnutí 12. novembra však minister zástupcom SFZ oznámil, že z týchto prostriedkov neuhradí pohľadávky dodávateľov za služby, ktoré už slovenskému futbalu poskytli," uviedlo sa vo vyjadrení ďalej.
Spomenutá suma prestavuje približne tretinu rozpočtu SFZ. "Zväz tento výpadok nedokáže nahradiť z vlastných zdrojov, čo povedie k ukončovaniu zmlúv s koučmi i dodávateľmi a ohrozeniu mládežníckych turnajov, amatérskych súťaží a dlhodobo budovaných projektov."
SFZ sa preto pýta, aký má zmysel poslať tímom viac peňazí, ak sa súčasne naruší systém, ktorý im zabezpečuje súťaže, a podmienky na športovú činnosť.
"Ministerstvo nemôže tvrdiť, že zachraňuje slovenský futbal, ak zároveň vytvára situáciu, v ktorej nebude z čoho zaplatiť ľudí, ktorí ho zabezpečujú. Krátkodobé zvýšenie podpory celkov tak môže byť vykúpené stratou trénerov, dodávateľov a rozpadom fungujúcich projektov," poukázal zväz a uviedol, že na nekoncepčnosť upozorňoval už pred prijatím novely zákona o športe.
"Novela neurčuje konkrétny mechanizmus prerozdelenia prostriedkov, negarantuje ich použitie na futbal a nerieši existujúce záväzky. Nerieši ani situáciu, ak SFZ v súdnom spore uspeje a osvedčenie ministerstva bude vyhodnotené ako nezákonné. Z akých zdrojov ministerstvo splní svoje povinnosti, ak peniaze medzitým prerozdelí? Kto ponesie zodpovednosť za spôsobené škody? A kto obnoví zaniknuté projekty či spoluprácu s koučmi, ktorí si medzitým nájdu iné uplatnenie?" položil SFZ ďalšie otázky, na ktoré žiada odpovede.
Nesúhlasí s tým, aby sa tzv. mobilová kauza stala univerzálnym ospravedlnením akéhokoľvek zásahu do fungovania zväzu. Podozrenia treba riadne preveriť a prípadnú zodpovednosť vyvodiť zákonným spôsobom.
Kontrola hospodárenia však nemôže ospravedlňovať opatrenia, ktorých dôsledky ponesú kormidelníci, dodávatelia a mládežnícky futbal. "Tí nemôžu byť rukojemníkmi sporu medzi ministerstvom a SFZ."
Na záver zväz dodal, že bude pokračovať v súdnom konaní a využije dostupné právne prostriedky na uplatnenie nároku na vyplatenie zadržaných 9,3 milióna eur aj na náhradu prípadnej škody spôsobenej nezákonným postupom.
"Ministerstvo a jeho vedenie musia zároveň niesť politickú zodpovednosť za dôsledky svojich rozhodnutí. Slovenský futbal nepotrebuje politické vyhlásenia o prerozdeľovaní peňazí, ale stabilné financovanie a fungujúci systém podpory mládeže a amatérskeho športu. Nemožno ho zachraňovať spôsobom, ktorý ohrozuje jeho samotné fungovanie," doplnil vo vyhlásení.
Zdroj: SITA.sk - SFZ bude naďalej bojovať o takmer 10 miliónov eur, ktoré mu ministerstvo zadržalo: Musia niesť politickú zodpovednosť za dôsledky svojich rozhodnutí © SITA Všetky práva vyhradené.
Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR odmietlo vyplatiť Slovenskému futbalovému zväzu (SFZ) 9,3 milióna eur aj vzhľadom na konflikty, ktoré majú medzi sebou šéfovia oboch inšitúcií - Rudolf Huliak a Ján Kováčik.
Zväz sa pokúsil toto rozhodnutie napadnúť na Správnom súde v Bratislave, no návrh na priznanie odkladného účinku sa zamietol.
"Ide však o rozhodnutie predbežnej povahy. O zákonnosti osvedčenia, ktorým ministerstvo pozastavilo spôsobilosť SFZ prijímať verejné prostriedky, súd dosiaľ nerozhodol. Konanie vo veci samej pokračuje," uviedol SFZ na svojom webe.
Tretina rozpočtu
Zväz víta právny záver súdu, podľa ktorého pozastavenie spôsobilosti prijímať verejné prostriedky "je priamym zásahom do subjektívnych práv žalobcu". Ďalej poukázal na nárok SFZ na príspevok uznanému športu vyplývajúci zo zákona aj zo zmluvy s ministerstvom.
"Rezort sľubuje, že zadržaných 9,3 milióna eur poskytne priamo klubom, trénerom, akadémiám a mládeži. Na stretnutí 12. novembra však minister zástupcom SFZ oznámil, že z týchto prostriedkov neuhradí pohľadávky dodávateľov za služby, ktoré už slovenskému futbalu poskytli," uviedlo sa vo vyjadrení ďalej.
Spomenutá suma prestavuje približne tretinu rozpočtu SFZ. "Zväz tento výpadok nedokáže nahradiť z vlastných zdrojov, čo povedie k ukončovaniu zmlúv s koučmi i dodávateľmi a ohrozeniu mládežníckych turnajov, amatérskych súťaží a dlhodobo budovaných projektov."
Medzery v novele
SFZ sa preto pýta, aký má zmysel poslať tímom viac peňazí, ak sa súčasne naruší systém, ktorý im zabezpečuje súťaže, a podmienky na športovú činnosť.
"Ministerstvo nemôže tvrdiť, že zachraňuje slovenský futbal, ak zároveň vytvára situáciu, v ktorej nebude z čoho zaplatiť ľudí, ktorí ho zabezpečujú. Krátkodobé zvýšenie podpory celkov tak môže byť vykúpené stratou trénerov, dodávateľov a rozpadom fungujúcich projektov," poukázal zväz a uviedol, že na nekoncepčnosť upozorňoval už pred prijatím novely zákona o športe.
"Novela neurčuje konkrétny mechanizmus prerozdelenia prostriedkov, negarantuje ich použitie na futbal a nerieši existujúce záväzky. Nerieši ani situáciu, ak SFZ v súdnom spore uspeje a osvedčenie ministerstva bude vyhodnotené ako nezákonné. Z akých zdrojov ministerstvo splní svoje povinnosti, ak peniaze medzitým prerozdelí? Kto ponesie zodpovednosť za spôsobené škody? A kto obnoví zaniknuté projekty či spoluprácu s koučmi, ktorí si medzitým nájdu iné uplatnenie?" položil SFZ ďalšie otázky, na ktoré žiada odpovede.
Nesúhlasí s tým, aby sa tzv. mobilová kauza stala univerzálnym ospravedlnením akéhokoľvek zásahu do fungovania zväzu. Podozrenia treba riadne preveriť a prípadnú zodpovednosť vyvodiť zákonným spôsobom.
Kontrola hospodárenia však nemôže ospravedlňovať opatrenia, ktorých dôsledky ponesú kormidelníci, dodávatelia a mládežnícky futbal. "Tí nemôžu byť rukojemníkmi sporu medzi ministerstvom a SFZ."
Na záver zväz dodal, že bude pokračovať v súdnom konaní a využije dostupné právne prostriedky na uplatnenie nároku na vyplatenie zadržaných 9,3 milióna eur aj na náhradu prípadnej škody spôsobenej nezákonným postupom.
"Ministerstvo a jeho vedenie musia zároveň niesť politickú zodpovednosť za dôsledky svojich rozhodnutí. Slovenský futbal nepotrebuje politické vyhlásenia o prerozdeľovaní peňazí, ale stabilné financovanie a fungujúci systém podpory mládeže a amatérskeho športu. Nemožno ho zachraňovať spôsobom, ktorý ohrozuje jeho samotné fungovanie," doplnil vo vyhlásení.
Zdroj: SITA.sk - SFZ bude naďalej bojovať o takmer 10 miliónov eur, ktoré mu ministerstvo zadržalo: Musia niesť politickú zodpovednosť za dôsledky svojich rozhodnutí © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
- Zelené logo nie je pre každého, europoslanci menia pravidlá hry s biopotravinami
- Izraelské útoky v Pásme Gazy zabili najmenej sedem ľudí. Okrem šéfa bezpečnosti Hamasu aj 17-ročného chlapca
- Vraždy, ktoré desia Viedeň. Vstúpte do temného Prátra roku 1896
- Britská MI5 varuje pred ruskými sabotážami, zbrojárskym firmám hrozia podpaľačské útoky
- Koalícia ohla pravidlá na hulváta a bojí sa, že prehrá voľby. Opozícia sa pre zákaz voľby poštou obráti na Ústavný súd SR – VIDEO