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Moskva vracia úder Parížu, zakázala vstup francúzskym poslancom aj novinárom

Ruská diplomacia reaguje na vyhostenie bývalej šéfky RT France, ktorú francúzske úrady obviňujú zo šírenia propagandy Kremľa.

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11.11.2026 (SITA.sk) - Ruská diplomacia reaguje na vyhostenie bývalej šéfky RT France, ktorú francúzske úrady obviňujú zo šírenia propagandy Kremľa.

Rusko v stredu zakázalo vstup na svoje územie dvom francúzskym poslancom a dvom novinárom. Ide o odvetné opatrenie za vyhostenie bývalej šéfky ruskej štátnej televízie RT France Xenije Fiodorovovej z Francúzska.


Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová oznámila, že zákaz sa vzťahuje na poslancov Sachu Houliého a Arthura Delaporta, ako aj novinárov Paula Goga a Ariane Cheminovú.

Moskva ich obvinila z údajného „prenasledovania“ Fiodorovovej, ktorú francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot označil za agentku ruského vplyvu.

Kremeľská propaganda a dezinformácie


Francúzske úrady rozhodli o vyhostení bývalej šéfky RT France v júli. Obvinili ju zo šírenia dezinformácií a propagandy Kremľa, ktoré podľa nich ohrozujú základné záujmy štátu. Fiodorovová tieto obvinenia odmieta a rozhodnutie označuje za cenzúru.

V septembri proti nej prijala sankcie aj Európska únia (EÚ), ktorá jej zmrazila majetok a zakázala vstup na svoje územie.

Nič ju nezastavilo


Podľa Rady EÚ Fiodorovová aj po zastavení vysielania RT France pokračovala v šírení proruských naratívov prostredníctvom francúzskych médií CNews, Europe 1 a Le Journal du Dimanche.

Dvaja francúzski poslanci, na ktorých sa vzťahuje najnovší ruský zákaz, v minulosti verejne žiadali jej vyhostenie. Novinárka Ariane Cheminová sa zase podieľala na investigatívnych článkoch denníka Le Monde o jej pôsobení vo Francúzsku.


Zdroj: SITA.sk - Moskva vracia úder Parížu, zakázala vstup francúzskym poslancom aj novinárom © SITA Všetky práva vyhradené.

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