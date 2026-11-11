Moskva vracia úder Parížu, zakázala vstup francúzskym poslancom aj novinárom
Ruská diplomacia reaguje na vyhostenie bývalej šéfky RT France, ktorú francúzske úrady obviňujú zo šírenia propagandy Kremľa.
11.11.2026 (SITA.sk) - Ruská diplomacia reaguje na vyhostenie bývalej šéfky RT France, ktorú francúzske úrady obviňujú zo šírenia propagandy Kremľa.
Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová oznámila, že zákaz sa vzťahuje na poslancov Sachu Houliého a Arthura Delaporta, ako aj novinárov Paula Goga a Ariane Cheminovú.
Moskva ich obvinila z údajného „prenasledovania“ Fiodorovovej, ktorú francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot označil za agentku ruského vplyvu.
Francúzske úrady rozhodli o vyhostení bývalej šéfky RT France v júli. Obvinili ju zo šírenia dezinformácií a propagandy Kremľa, ktoré podľa nich ohrozujú základné záujmy štátu. Fiodorovová tieto obvinenia odmieta a rozhodnutie označuje za cenzúru.
V septembri proti nej prijala sankcie aj Európska únia (EÚ), ktorá jej zmrazila majetok a zakázala vstup na svoje územie.
Podľa Rady EÚ Fiodorovová aj po zastavení vysielania RT France pokračovala v šírení proruských naratívov prostredníctvom francúzskych médií CNews, Europe 1 a Le Journal du Dimanche.
Dvaja francúzski poslanci, na ktorých sa vzťahuje najnovší ruský zákaz, v minulosti verejne žiadali jej vyhostenie. Novinárka Ariane Cheminová sa zase podieľala na investigatívnych článkoch denníka Le Monde o jej pôsobení vo Francúzsku.
Zdroj: SITA.sk - Moskva vracia úder Parížu, zakázala vstup francúzskym poslancom aj novinárom © SITA Všetky práva vyhradené.
Rusko v stredu zakázalo vstup na svoje územie dvom francúzskym poslancom a dvom novinárom. Ide o odvetné opatrenie za vyhostenie bývalej šéfky ruskej štátnej televízie RT France Xenije Fiodorovovej z Francúzska.
Moskva ich obvinila z údajného „prenasledovania“ Fiodorovovej, ktorú francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot označil za agentku ruského vplyvu.
Kremeľská propaganda a dezinformácie
Francúzske úrady rozhodli o vyhostení bývalej šéfky RT France v júli. Obvinili ju zo šírenia dezinformácií a propagandy Kremľa, ktoré podľa nich ohrozujú základné záujmy štátu. Fiodorovová tieto obvinenia odmieta a rozhodnutie označuje za cenzúru.
V septembri proti nej prijala sankcie aj Európska únia (EÚ), ktorá jej zmrazila majetok a zakázala vstup na svoje územie.
Nič ju nezastavilo
Podľa Rady EÚ Fiodorovová aj po zastavení vysielania RT France pokračovala v šírení proruských naratívov prostredníctvom francúzskych médií CNews, Europe 1 a Le Journal du Dimanche.
Dvaja francúzski poslanci, na ktorých sa vzťahuje najnovší ruský zákaz, v minulosti verejne žiadali jej vyhostenie. Novinárka Ariane Cheminová sa zase podieľala na investigatívnych článkoch denníka Le Monde o jej pôsobení vo Francúzsku.
Zdroj: SITA.sk - Moskva vracia úder Parížu, zakázala vstup francúzskym poslancom aj novinárom © SITA Všetky práva vyhradené.
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