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Náhla a neočakávaná strata. Prakticky celú kariéru zasvätil jednému klubu, zanechal po sebe manželku a dve deti

K tragédii došlo v čase, keď bol na výlete s priateľmi. Bývalý hráč ragby Ryan Ghietti zomrel vo veku 37 rokov. Zanechal po sebe manželku Stacey a dve deti. Počas ...

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11.11.2026 (SITA.sk) - K tragédii došlo v čase, keď bol na výlete s priateľmi.

Bývalý hráč ragby Ryan Ghietti zomrel vo veku 37 rokov. Zanechal po sebe manželku Stacey a dve deti. Počas pobytu v austrálskom štáte Victorie dostal náhlu zdravotnú príhodu a už sa mu nedokázalo pomôcť.

K tragédii došlo v čase, keď bol na výlete s priateľmi. Pozostalí označili jeho smrť za "náhlu a neočakávanú stratu". Na podporu jeho rodiny bola zriadená zbierka.

"Ryan bol milovaný manžel, otec, syn, brat a priateľ. Spájame sa, aby sme podporili Stacey, Grace a Jamesa v situácii, keď čelia budúcnosti, akú si nikdy nepredstavovali," uvádza sa na stránke GoFundMe.

"Ryan bol dôležitou súčasťou mnohých komunít, najmä v ragby, talianskeho národného tímu a klubu Northern Pride. Vďaka svojmu pôsobeniu v stavebníctve a v radoch hasičov nadviazal trvalé priateľstvá a vzťahy, pričom svojou osobnosťou pozitívne ovplyvnil životy mnohých ľudí," dodalo sa vo vyjadrení.

Ghietti začal kariéru v tíme Innisfail Leprechauns, neskôr sa stal kľúčovým hráčom klubu Northern Pride a reprezentoval Taliansko v 12 dueloch – okrem iného aj na majstrovstvách sveta v rokoch 2013 a 2017.

"S úctyhodným počtom 165 štartov v drese Northern Pride drží Ryan rekord ako hráč s najvyšším počtom odohraných stretnutí za klub. Je to pozoruhodný úspech, ktorý svedčí o jeho oddanosti, stabilných výkonoch a vernosti tímu," uviedol klub.

"Jeho absencia bude citeľná, najmä medzi známymi tvárami v klubovom bare – príznačne nazvanom Legends Bar – a v našej skupine bývalých hráčov známej ako Old Boys," dodal tím Northern Pride.


Zdroj: SITA.sk - Náhla a neočakávaná strata. Prakticky celú kariéru zasvätil jednému klubu, zanechal po sebe manželku a dve deti © SITA Všetky práva vyhradené.

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