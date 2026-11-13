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Hráči Faerských ostrovov chcú v Košiciach využiť, že Slováci túžia spečatiť postup do B-divízie Ligy národov čo najskôr – VIDEO

Obranca Jóannes Kalsö Danielsen si myslí, že proti Slovákom hovorí absencia niektorých kľúčových hráčov. Piatkový domáci duel slovenskej futbalovej reprezentácie v

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13.11.2026 (SITA.sk) - Obranca Jóannes Kalsö Danielsen si myslí, že proti Slovákom hovorí absencia niektorých kľúčových hráčov.

Piatkový domáci duel slovenskej futbalovej reprezentácie v Lige národov 2026/2027 proti výberu Faerských ostrovov môže priniesť slovenskému tímu istotu postupu do B-divízie v prípade zisku aspoň bodu. Hostia však do Košíc nepricestovali v porazeneckej nálade a po domácej remíze 1:1 majú veľké očakávania.

Obranca Jóannes Kalsö Danielsen vyzval svojich spoluhráčov na maximálnu prípravu a bojovnosť. Uviedol tiež, že slovenskí futbalisti sa budú snažiť využiť výhodu domáceho prostredia na vytúžený postup. A to bude pre tím hostí veľká výzva.

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"Sústredia sa na to, aby dominovali a potom mohli šetriť sily v ďalšom zápase. Myslím si, že by sme to mali využiť vo svoj prospech,“ uviedol podľa webu kvf.fo 29-ročný zadák z tímu KÍ Klaksvík, ktorý očakáva veľmi vyrovnaný zápas s vysokým nasadením na oboch stranách.

Zaujímavosťou je, že Kalsö Danielsen na klubovej úrovni už mal skúsenosti s tímom súčasného kouča reprezentácie SR Vladimíra Weissa. Hral totiž za Klaksík v roku 2020, keď tím z Faerských ostrovov v kvalifikácii Ligy majstrov vyradil ŠK Slovan Bratislava domácim kontumačným triumfom. Na lavičke "belasých" bol práve Weiss. Slovan vtedy doplatil na pozitívne testy na koronavírus.

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Skúsený obranca dodal, že Slováci nemajú v kádri niektorých kľúčových hráčov. Aj to by v košickom súboji mohla byť "voda na mlyn" hostí. Pre Faerské ostrovy je totiž veľkým lákadlom aj 2. priečka, ktorá by im zaručila účasť v baráži o postup do B-divízie Ligy národov.

„Je to veľké lákadlo. A ak sa to nepodarí, čakajú nás ďalšie dva zápasy. V piatok ideme vyhrať a uvidíme, kam až sa môžeme dostať,“ poznamenal Kalsö Danielsen. Verí, že Faerské ostrovy majú potrebnú kvalitu na dosiahnutie skvelých výsledkov.

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Zdroj: SITA.sk - Hráči Faerských ostrovov chcú v Košiciach využiť, že Slováci túžia spečatiť postup do B-divízie Ligy národov čo najskôr – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

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