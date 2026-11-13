Morijasu mal reprezentáciu Japonska odovzdať nástupcovi až po Ázijskom pohári, no pri tíme skončí už v novembri
Hadžime Morijasu odovzdá kormidlo pri národnom výbere doterajšiemu trénerovi družstva do 23 rokov. Tréner japonskej futbalovej reprezentácie Hadžime Morijasu ukončí svoje pôsobenie ...
13.11.2026 (SITA.sk) - Hadžime Morijasu odovzdá kormidlo pri národnom výbere doterajšiemu trénerovi družstva do 23 rokov.
Tréner japonskej futbalovej reprezentácie Hadžime Morijasu ukončí svoje pôsobenie pri národnom tíme "krajiny vychádzajúceho slnka" už počas nasledujúceho týždňa. Ešte predtým Japonci absolvujú prípravné stretnutia proti výberom Brazílie a Paraguaja.
Skúsený kouč pri reprezentácii Japonska pôsobí od augusta 2018 a jeho zverenci sa mali v januári predstaviť na Ázijskom pohári v Saudskej Arábii, no odklad turnaja na december 2027 z bezpečnostných dôvodov urýchlil jeho odchod z funkcie.
Päťdesiatosemročný Morijasu je najdlhšie pôsobiaci tréner japonskej reprezentácie, po spomenutom turnaji v nasledujúcom roku mal odovzdať vedenie tímu súčasnému koučovi výberu do 23 rokov. Go Oiwo napokon družstvo preberie skôr, aby ho pripravil na odložený Ázijský pohár.
Morijasu prevzal japonský tím po MS 2018. Pod jeho vedením dosiahol prekvapivé víťazstvá nad výbermi Nemecka či Španielska, na MS 2022 v Katare však vypadol v osemfinále s Chorvátskom. Na nedávnom svetovom šampionáte sa Japonci prebojovali do vyraďovacej časti, no v šestnásťfinále vypadli s Brazílčanmi po prehre 1:2 gólom v závere zápasu.
Morijasu mal viesť japonský tím aj 30. decembra v prípravnom zápase v Osake, ktorý mal slúžiť ako generálka pred Ázijským pohárom. Japonská futbalová asociácia (JFA) však tento zápas zrušila. Prezident JFA Cunejasu Mijamoto v oficiálnom vyhlásení uviedol: "Tento zápas sme pokladali za dôležitú príležitosť na posilnenie tímu a pripravovali sme sa naň dôkladne, ale vzhľadom na presun Ázijského pohára a rozvrh národného mužstva sme sa rozhodli ho zrušiť."
Zdroj: SITA.sk - Morijasu mal reprezentáciu Japonska odovzdať nástupcovi až po Ázijskom pohári, no pri tíme skončí už v novembri © SITA Všetky práva vyhradené.
Tréner japonskej futbalovej reprezentácie Hadžime Morijasu ukončí svoje pôsobenie pri národnom tíme "krajiny vychádzajúceho slnka" už počas nasledujúceho týždňa. Ešte predtým Japonci absolvujú prípravné stretnutia proti výberom Brazílie a Paraguaja.
Skúsený kouč pri reprezentácii Japonska pôsobí od augusta 2018 a jeho zverenci sa mali v januári predstaviť na Ázijskom pohári v Saudskej Arábii, no odklad turnaja na december 2027 z bezpečnostných dôvodov urýchlil jeho odchod z funkcie.
Päťdesiatosemročný Morijasu je najdlhšie pôsobiaci tréner japonskej reprezentácie, po spomenutom turnaji v nasledujúcom roku mal odovzdať vedenie tímu súčasnému koučovi výberu do 23 rokov. Go Oiwo napokon družstvo preberie skôr, aby ho pripravil na odložený Ázijský pohár.
Morijasu prevzal japonský tím po MS 2018. Pod jeho vedením dosiahol prekvapivé víťazstvá nad výbermi Nemecka či Španielska, na MS 2022 v Katare však vypadol v osemfinále s Chorvátskom. Na nedávnom svetovom šampionáte sa Japonci prebojovali do vyraďovacej časti, no v šestnásťfinále vypadli s Brazílčanmi po prehre 1:2 gólom v závere zápasu.
Morijasu mal viesť japonský tím aj 30. decembra v prípravnom zápase v Osake, ktorý mal slúžiť ako generálka pred Ázijským pohárom. Japonská futbalová asociácia (JFA) však tento zápas zrušila. Prezident JFA Cunejasu Mijamoto v oficiálnom vyhlásení uviedol: "Tento zápas sme pokladali za dôležitú príležitosť na posilnenie tímu a pripravovali sme sa naň dôkladne, ale vzhľadom na presun Ázijského pohára a rozvrh národného mužstva sme sa rozhodli ho zrušiť."
Zdroj: SITA.sk - Morijasu mal reprezentáciu Japonska odovzdať nástupcovi až po Ázijskom pohári, no pri tíme skončí už v novembri © SITA Všetky práva vyhradené.
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