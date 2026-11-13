Malé slovenské obce predbehli veľké mestá. Športoviská rezervujú cez mobil, za zmenou stoja mladí Slováci
Rezervovať si futbalové ihrisko či telocvičňu by dnes malo byť otázkou niekoľkých sekúnd. Realita je však na mnohých miestach Slovenska iná. Kým niekde stále fungujú papierové zošity, telefonáty a platby v ...
13.11.2026 (SITA.sk) - Rezervovať si futbalové ihrisko či telocvičňu by dnes malo byť otázkou niekoľkých sekúnd. Realita je však na mnohých miestach Slovenska iná. Kým niekde stále fungujú papierové zošity, telefonáty a platby v hotovosti, v malých obciach už športovci vybavia všetko cez mobil. Za jedným z riešení stojí slovenský projekt Sportio, ktorý ukazuje, že digitalizácia nemusí byť výsadou veľkých miest.
Predstavte si, že si chcete s priateľmi zahrať futbal. Máte zostavené mužstvo, dohodnutý termín, chýba už len ihrisko. Začnete telefonovať, no na jednom mieste majú obsadené, na druhom vám nikto nezdvíha a inde vás požiadajú, aby ste zavolali zajtra, pretože správca práve nemá pri sebe rezervačný zošit. Znie to ako situácia spred dvadsiatich rokov? Podobné skúsenosti majú športovci na Slovensku aj dnes. Paradoxne, zatiaľ čo v niektorých veľkých mestách môže byť rezervácia športoviska zdĺhavým procesom, menšie obce už ponúkajú riešenia, ktoré fungujú podobne jednoducho ako rezervácia hotela či nákup lístka do kina. Jednou z nich sú Brehy, obec s približne tisíckou obyvateľov. Miestni si tam počas leta mohli rezervovať tenisový kurt cez mobil, zaplatiť zaň a pomocou prideleného PIN kódu sa dostať na športovisko bez toho, aby musel prísť správca.
Za týmto systémom stojí slovenský technologický projekt Sportio, ktorý vznikol z obyčajnej frustrácie skupiny kamarátov.
Róbert Pavelka, zakladateľ a riaditeľ projektu Sportio, hovorí, že rozdiely medzi jednotlivými samosprávami vidí prakticky každý deň. Jeho tím komunikuje so starostami, primátormi aj riaditeľmi škôl a pozná problémy, s ktorými sa pri správe športovísk stretávajú. Nedávno sa o tom presvedčil aj osobne. Keď jednému zo športovcov škola na poslednú chvíľu zrušila rezerváciu, pokúšali sa mu nájsť náhradné futbalové ihrisko v Bratislave.
„Väčšina ihrísk nemá zverejnený kalendár, takže sme obvolávali. Po zhruba dvadsiatich telefonátoch sme počuli ‚obsadené‘, ‚nikto tam nebude‘ alebo ‚nemám pri sebe notes, zavolajte zajtra‘. Nakoniec pomohol tip od kamaráta. Že je toto v roku 2026 štandard, je pre mňa naozaj smutné,“ opisuje Pavelka.
Podľa neho pritom nemusí ísť o problém nedostatku peňazí. Oveľa väčšou prekážkou bývajú zaužívané postupy a komplikované rozhodovanie. V menšej obci sa starosta často dokáže dohodnúť priamo s riaditeľom školy či správcom športoviska. Vo veľkom meste musí podobná zmena prejsť viacerými oddeleniami, od školstva cez informatiku až po právnikov.
„V malej obci sa starosta dohodne s jedným riaditeľom a do dvoch týždňov to funguje. Vo veľkom meste alebo kraji musí riešenie posúdiť odbor školstva, IT, právne oddelenie aj desiatky riaditeľov. To je pochopiteľne pomalšie,“ vysvetľuje.
Za vznikom Sportio nestál veľký technologický investor ani objednávka štátu. Impulz prišiel od samotných športovcov. Róbert Pavelka je súčasťou futbalovej partie, ktorá má približne 80 členov. V lete hrávajú vonku, no každý september začínajú hľadať vhodnú halu na zimné mesiace. Pred piatimi rokmi sa však hľadanie zmenilo na niekoľkomesačný problém.
„Halu sme začali hľadať začiatkom septembra a prvý zápas sme odohrali až v decembri. Celé týždne sme obvolávali, písali e-maily a čakali na odpovede. Vtedy som si povedal, že to musí ísť aj inak,“ spomína Pavelka.
Z tejto skúsenosti postupne vznikol nápad na digitálny systém, ktorý by na jednom mieste spojil športovcov, športoviská a ich prevádzkovateľov.
Projekt Sportio založili v roku 2023 piati ľudia. Prvých osemnásť mesiacov venovali predovšetkým vývoju technológie. Nechceli totiž vytvoriť iba jednoduchý rezervačný kalendár, ale systém, ktorý zvládne celý proces od výberu termínu cez platbu a fakturáciu až po automatické otvorenie športoviska. Dnes má tím desať členov. Pavelka projekt vedie spolu s technologickým riaditeľom Filipom Balkom, ktorý má približne desaťročné skúsenosti s vývojom rozsiahlych systémov pre verejnú správu a firmy. Samotný Pavelka je právnik a doktorand na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Vo svojej dizertačnej práci sa venuje zavádzaniu inteligentných technológií vo verejnej správe. To, čo skúma akademicky, tak zároveň prenáša do praxe.
Na prvý pohľad sa môže zdať, že rezervovanie telocvične nie je nič komplikované. V skutočnosti však za jedným telefonátom môže nasledovať množstvo administratívnych úkonov. Športovec zavolá správcovi, ten zapíše termín do zošita, príde odomknúť priestory a po skončení hry ich opäť zamkne. Následne vyberie hotovosť, vystaví faktúru, odovzdá peniaze a pripraví mesačný výkaz. Údaje potom spracuje ekonómka, ktorá z nich vytvorí prehľad pre vedenie školy alebo samosprávu. Podľa Pavelku sa tak na jednej rezervácii môžu podieľať až traja ľudia.
Digitálny systém tento proces výrazne zjednodušuje. Športovec si vyberie voľný termín, zaplatí online a v prípade športoviska vybaveného automatickým vstupom dostane PIN kód. Faktúra, evidencia rezervácií aj prehľad príjmov sa vytvárajú automaticky. Výhodou je tiež platba vopred. Tá môže obmedziť situácie, keď si niekto rezervuje športovisko, no napokon nepríde a termín zostane nevyužitý. Podľa prieskumu spoločnosti Sportio sa s takýmito nevyužitými rezerváciami stretáva aspoň raz mesačne približne 40 percent športovísk. Prevádzkovatelia zároveň získavajú prehľad o rezerváciách a platbách, čo im môže pomôcť pri organizácii prevádzky aj ochrane majetku.
Jedným z miest, ktoré sa rozhodli využiť digitálne riešenie, je Stupava. Jej obyvatelia môžu prostredníctvom Sportio získať prehľad o miestnych športoviskách a pri vybraných zariadeniach si rovno rezervovať termín. Mesto vníma digitalizáciu nielen ako službu pre športovcov, ale aj ako nástroj na efektívnejšie plánovanie využitia verejných priestorov.
„Chceli sme, aby obyvatelia Stupavy na jednom mieste videli, kde a kedy si môžu zašportovať. Vďaka Sportiu majú v mobile prehľad o našich športoviskách, od ihriska pri základnej škole po nové viacúčelové ihrisko v Stupavskom parku, a pri vybraných si termín rovno zarezervujú online,“ uvádza Mgr. Erika Piesecká z referátu vzťahov s verejnosťou Mestského úradu Stupava. Dôležitým prínosom je podľa nej aj lepší prehľad o tom, ako obyvatelia jednotlivé športoviská využívajú.
„Mestu online rezervácie zároveň ukazujú, ako sa jednotlivé športoviská využívajú, a podľa toho môžeme lepšie plánovať ich údržbu a ďalší rozvoj. Je to jeden z krokov, ktorými chceme šport v meste postupne sprístupniť čo najviac ľuďom,“ dodáva Piesecká.
Takéto skúsenosti naznačujú, že modernizácia športovísk nemusí znamenať výstavbu nových hál či ihrísk. Niekedy stačí lepšie sprístupniť tie, ktoré už existujú.
Mnohé školské telocvične či verejné športoviská zostávajú po vyučovaní alebo počas víkendov nevyužité. Ich sprístupnenie verejnosti však často komplikuje potreba zabezpečiť správcu, rezervácie a platby. Podľa Pavelku tak samosprávy prichádzajú o možnosť lepšie využívať existujúci majetok. Ako príklad uvádza modelové mesto s 25 športoviskami, ktoré sú dnes zatvorené po 19. hodine a cez víkendy. Ak by ich mesto sprístupnilo počas pracovných dní do 22. hodiny a cez víkendy od 8. do 22. hodiny, pri 30-percentnej obsadenosti a cene 25 eur za hodinu by podľa výpočtu spoločnosti Sportio mohlo získať približne 419-tisíc eur dodatočných ročných tržieb. Ide o modelový odhad, nie o skutočne dosiahnutý výsledok konkrétnej samosprávy. Výsledný ekonomický prínos by závisel aj od prevádzkových nákladov, dopytu a technických možností jednotlivých športovísk.
Digitalizácia však môže priniesť ešte jednu dôležitú zmenu: transparentnejší prehľad o hospodárení. Samospráva môže priebežne sledovať obsadenosť, počet rezervácií a tržby jednotlivých športovísk. Namiesto zdĺhavého zhromažďovania údajov z viacerých škôl má informácie dostupné v jednom systéme.
Moderná správa športovísk sa nemusí skončiť pri rezerváciách a platbách. Údaje o ich využívaní môžu samosprávam pomôcť aj pri rozhodovaní, do ktorých športových aktivít investovať. Sportio podľa svojho zakladateľa poskytuje prevádzkovateľom aj anonymizované súhrnné údaje o tom, aké športy ľudia vykonávajú, v akých časoch športoviská využívajú a aké vekové skupiny sa zapájajú.
„Ak sa mesto rozhodne podporiť napríklad futbal dievčat od 15 do 18 rokov, dnes vie dopad merať nanajvýš počas kampane. S našimi dátami vidí stav pred kampaňou, počas nej aj roky potom,“ vysvetľuje Pavelka. Takéto informácie môžu byť užitočné pri plánovaní športových podujatí, rekonštrukcií alebo rozširovaní kapacít. Samospráva totiž nemusí rozhodovať iba na základe odhadov. Môže lepšie identifikovať, ktoré športoviská sú najvyťaženejšie, kedy vzniká najväčší dopyt a kde zostávajú voľné kapacity.
Presvedčiť samosprávy, aby zmenili zaužívané postupy, však podľa zakladateľov nebolo jednoduché. Tím Sportio absolvoval množstvo stretnutí, navštevoval zastupiteľstvá aj odborné konferencie. Pri prvých rokovaniach často narážal na nedôveru.
„Najťažšie bolo presvedčiť prvých. Chodili sme na zastupiteľstvá a konferencie, absolvovali stovky stretnutí a často sme počuli ‚ozvite sa, keď budete mať viac klientov‘. Postupne sa však našli prví starostovia a riaditelia, ktorí nám dali šancu, a dnes sa nám samosprávy ozývajú samy,“ hovorí Pavelka.
Dnes má Sportio registrovaných 119 organizácií vrátane obcí, miest a škôl. Nie všetky sú v súčasnosti aktívne, keďže niektoré športoviská fungujú sezónne a pri ďalších ešte prebieha dopĺňanie údajov. Aktívnych je podľa spoločnosti približne 150 športovísk.
Zaujímavé je, že téma digitálneho sprístupňovania verejných športovísk sa dostala aj do politických diskusií. Podľa Pavelku sa podobná predstava objavila aj vo verejnej komunikácii Jozefa Ráža mladšieho, ktorý hovoril o aplikácii na prenájom športovísk či vyhľadávanie spoluhráčov. Zakladateľ Sportio to vníma predovšetkým ako potvrdenie, že ide o problém, ktorý si zaslúži pozornosť.
„Pre nás to bolo povzbudenie. Ukazuje, že problém prázdnych športovísk vnímajú aj ľudia vo vrcholovej politike. Je to téma, ktorá sa týka každej obce bez ohľadu na politické názory,“ dodáva.
Ambície tvorcov Sportio sa nekončia pri slovenských samosprávach. Ich dlhodobou víziou je vytvoriť aplikáciu, prostredníctvom ktorej by si človek kdekoľvek na svete dokázal nájsť športovisko, rezervovať termín alebo sa pridať k hre ďalších športovcov. Najskôr však chcú pokračovať v rozširovaní systému na Slovensku, dokončiť prebiehajúce verejné obstarávania a sprístupniť ďalšie športoviská. V roku 2027 plánujú začať expanziu do krajín Vyšehradskej štvorky.
„Nezabúdame, že Sportio sme založili, aby sa na Slovensku dalo jednoduchšie športovať. Najväčšiu hodnotu prinesie, keď bude v každom meste,“ uzatvára Róbert Pavelka.
Zdroj: SITA.sk - Malé slovenské obce predbehli veľké mestá. Športoviská rezervujú cez mobil, za zmenou stoja mladí Slováci © SITA Všetky práva vyhradené.
Predstavte si, že si chcete s priateľmi zahrať futbal. Máte zostavené mužstvo, dohodnutý termín, chýba už len ihrisko. Začnete telefonovať, no na jednom mieste majú obsadené, na druhom vám nikto nezdvíha a inde vás požiadajú, aby ste zavolali zajtra, pretože správca práve nemá pri sebe rezervačný zošit. Znie to ako situácia spred dvadsiatich rokov? Podobné skúsenosti majú športovci na Slovensku aj dnes. Paradoxne, zatiaľ čo v niektorých veľkých mestách môže byť rezervácia športoviska zdĺhavým procesom, menšie obce už ponúkajú riešenia, ktoré fungujú podobne jednoducho ako rezervácia hotela či nákup lístka do kina. Jednou z nich sú Brehy, obec s približne tisíckou obyvateľov. Miestni si tam počas leta mohli rezervovať tenisový kurt cez mobil, zaplatiť zaň a pomocou prideleného PIN kódu sa dostať na športovisko bez toho, aby musel prísť správca.
Za týmto systémom stojí slovenský technologický projekt Sportio, ktorý vznikol z obyčajnej frustrácie skupiny kamarátov.
V Bratislave dvadsať telefonátov, v malej obci desať sekúnd
Róbert Pavelka, zakladateľ a riaditeľ projektu Sportio, hovorí, že rozdiely medzi jednotlivými samosprávami vidí prakticky každý deň. Jeho tím komunikuje so starostami, primátormi aj riaditeľmi škôl a pozná problémy, s ktorými sa pri správe športovísk stretávajú. Nedávno sa o tom presvedčil aj osobne. Keď jednému zo športovcov škola na poslednú chvíľu zrušila rezerváciu, pokúšali sa mu nájsť náhradné futbalové ihrisko v Bratislave.
„Väčšina ihrísk nemá zverejnený kalendár, takže sme obvolávali. Po zhruba dvadsiatich telefonátoch sme počuli ‚obsadené‘, ‚nikto tam nebude‘ alebo ‚nemám pri sebe notes, zavolajte zajtra‘. Nakoniec pomohol tip od kamaráta. Že je toto v roku 2026 štandard, je pre mňa naozaj smutné,“ opisuje Pavelka.
Podľa neho pritom nemusí ísť o problém nedostatku peňazí. Oveľa väčšou prekážkou bývajú zaužívané postupy a komplikované rozhodovanie. V menšej obci sa starosta často dokáže dohodnúť priamo s riaditeľom školy či správcom športoviska. Vo veľkom meste musí podobná zmena prejsť viacerými oddeleniami, od školstva cez informatiku až po právnikov.
„V malej obci sa starosta dohodne s jedným riaditeľom a do dvoch týždňov to funguje. Vo veľkom meste alebo kraji musí riešenie posúdiť odbor školstva, IT, právne oddelenie aj desiatky riaditeľov. To je pochopiteľne pomalšie,“ vysvetľuje.
Nápad vznikol pri hľadaní haly na futbal
Za vznikom Sportio nestál veľký technologický investor ani objednávka štátu. Impulz prišiel od samotných športovcov. Róbert Pavelka je súčasťou futbalovej partie, ktorá má približne 80 členov. V lete hrávajú vonku, no každý september začínajú hľadať vhodnú halu na zimné mesiace. Pred piatimi rokmi sa však hľadanie zmenilo na niekoľkomesačný problém.
„Halu sme začali hľadať začiatkom septembra a prvý zápas sme odohrali až v decembri. Celé týždne sme obvolávali, písali e-maily a čakali na odpovede. Vtedy som si povedal, že to musí ísť aj inak,“ spomína Pavelka.
Z tejto skúsenosti postupne vznikol nápad na digitálny systém, ktorý by na jednom mieste spojil športovcov, športoviská a ich prevádzkovateľov.
Projekt Sportio založili v roku 2023 piati ľudia. Prvých osemnásť mesiacov venovali predovšetkým vývoju technológie. Nechceli totiž vytvoriť iba jednoduchý rezervačný kalendár, ale systém, ktorý zvládne celý proces od výberu termínu cez platbu a fakturáciu až po automatické otvorenie športoviska. Dnes má tím desať členov. Pavelka projekt vedie spolu s technologickým riaditeľom Filipom Balkom, ktorý má približne desaťročné skúsenosti s vývojom rozsiahlych systémov pre verejnú správu a firmy. Samotný Pavelka je právnik a doktorand na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Vo svojej dizertačnej práci sa venuje zavádzaniu inteligentných technológií vo verejnej správe. To, čo skúma akademicky, tak zároveň prenáša do praxe.
Jeden športovec, jedna rezervácia a traja zamestnanci
Na prvý pohľad sa môže zdať, že rezervovanie telocvične nie je nič komplikované. V skutočnosti však za jedným telefonátom môže nasledovať množstvo administratívnych úkonov. Športovec zavolá správcovi, ten zapíše termín do zošita, príde odomknúť priestory a po skončení hry ich opäť zamkne. Následne vyberie hotovosť, vystaví faktúru, odovzdá peniaze a pripraví mesačný výkaz. Údaje potom spracuje ekonómka, ktorá z nich vytvorí prehľad pre vedenie školy alebo samosprávu. Podľa Pavelku sa tak na jednej rezervácii môžu podieľať až traja ľudia.
Digitálny systém tento proces výrazne zjednodušuje. Športovec si vyberie voľný termín, zaplatí online a v prípade športoviska vybaveného automatickým vstupom dostane PIN kód. Faktúra, evidencia rezervácií aj prehľad príjmov sa vytvárajú automaticky. Výhodou je tiež platba vopred. Tá môže obmedziť situácie, keď si niekto rezervuje športovisko, no napokon nepríde a termín zostane nevyužitý. Podľa prieskumu spoločnosti Sportio sa s takýmito nevyužitými rezerváciami stretáva aspoň raz mesačne približne 40 percent športovísk. Prevádzkovatelia zároveň získavajú prehľad o rezerváciách a platbách, čo im môže pomôcť pri organizácii prevádzky aj ochrane majetku.
Stupava ukazuje, ako môže digitalizácia fungovať v praxi
Jedným z miest, ktoré sa rozhodli využiť digitálne riešenie, je Stupava. Jej obyvatelia môžu prostredníctvom Sportio získať prehľad o miestnych športoviskách a pri vybraných zariadeniach si rovno rezervovať termín. Mesto vníma digitalizáciu nielen ako službu pre športovcov, ale aj ako nástroj na efektívnejšie plánovanie využitia verejných priestorov.
„Chceli sme, aby obyvatelia Stupavy na jednom mieste videli, kde a kedy si môžu zašportovať. Vďaka Sportiu majú v mobile prehľad o našich športoviskách, od ihriska pri základnej škole po nové viacúčelové ihrisko v Stupavskom parku, a pri vybraných si termín rovno zarezervujú online,“ uvádza Mgr. Erika Piesecká z referátu vzťahov s verejnosťou Mestského úradu Stupava. Dôležitým prínosom je podľa nej aj lepší prehľad o tom, ako obyvatelia jednotlivé športoviská využívajú.
„Mestu online rezervácie zároveň ukazujú, ako sa jednotlivé športoviská využívajú, a podľa toho môžeme lepšie plánovať ich údržbu a ďalší rozvoj. Je to jeden z krokov, ktorými chceme šport v meste postupne sprístupniť čo najviac ľuďom,“ dodáva Piesecká.
Takéto skúsenosti naznačujú, že modernizácia športovísk nemusí znamenať výstavbu nových hál či ihrísk. Niekedy stačí lepšie sprístupniť tie, ktoré už existujú.
Športoviská môžu mestám priniesť aj nové príjmy
Mnohé školské telocvične či verejné športoviská zostávajú po vyučovaní alebo počas víkendov nevyužité. Ich sprístupnenie verejnosti však často komplikuje potreba zabezpečiť správcu, rezervácie a platby. Podľa Pavelku tak samosprávy prichádzajú o možnosť lepšie využívať existujúci majetok. Ako príklad uvádza modelové mesto s 25 športoviskami, ktoré sú dnes zatvorené po 19. hodine a cez víkendy. Ak by ich mesto sprístupnilo počas pracovných dní do 22. hodiny a cez víkendy od 8. do 22. hodiny, pri 30-percentnej obsadenosti a cene 25 eur za hodinu by podľa výpočtu spoločnosti Sportio mohlo získať približne 419-tisíc eur dodatočných ročných tržieb. Ide o modelový odhad, nie o skutočne dosiahnutý výsledok konkrétnej samosprávy. Výsledný ekonomický prínos by závisel aj od prevádzkových nákladov, dopytu a technických možností jednotlivých športovísk.
Digitalizácia však môže priniesť ešte jednu dôležitú zmenu: transparentnejší prehľad o hospodárení. Samospráva môže priebežne sledovať obsadenosť, počet rezervácií a tržby jednotlivých športovísk. Namiesto zdĺhavého zhromažďovania údajov z viacerých škôl má informácie dostupné v jednom systéme.
Dáta môžu pomôcť rozhodovať aj o podpore športu
Moderná správa športovísk sa nemusí skončiť pri rezerváciách a platbách. Údaje o ich využívaní môžu samosprávam pomôcť aj pri rozhodovaní, do ktorých športových aktivít investovať. Sportio podľa svojho zakladateľa poskytuje prevádzkovateľom aj anonymizované súhrnné údaje o tom, aké športy ľudia vykonávajú, v akých časoch športoviská využívajú a aké vekové skupiny sa zapájajú.
„Ak sa mesto rozhodne podporiť napríklad futbal dievčat od 15 do 18 rokov, dnes vie dopad merať nanajvýš počas kampane. S našimi dátami vidí stav pred kampaňou, počas nej aj roky potom,“ vysvetľuje Pavelka. Takéto informácie môžu byť užitočné pri plánovaní športových podujatí, rekonštrukcií alebo rozširovaní kapacít. Samospráva totiž nemusí rozhodovať iba na základe odhadov. Môže lepšie identifikovať, ktoré športoviská sú najvyťaženejšie, kedy vzniká najväčší dopyt a kde zostávajú voľné kapacity.
Od prvých odmietnutí k stovkám športovísk
Presvedčiť samosprávy, aby zmenili zaužívané postupy, však podľa zakladateľov nebolo jednoduché. Tím Sportio absolvoval množstvo stretnutí, navštevoval zastupiteľstvá aj odborné konferencie. Pri prvých rokovaniach často narážal na nedôveru.
„Najťažšie bolo presvedčiť prvých. Chodili sme na zastupiteľstvá a konferencie, absolvovali stovky stretnutí a často sme počuli ‚ozvite sa, keď budete mať viac klientov‘. Postupne sa však našli prví starostovia a riaditelia, ktorí nám dali šancu, a dnes sa nám samosprávy ozývajú samy,“ hovorí Pavelka.
Dnes má Sportio registrovaných 119 organizácií vrátane obcí, miest a škôl. Nie všetky sú v súčasnosti aktívne, keďže niektoré športoviská fungujú sezónne a pri ďalších ešte prebieha dopĺňanie údajov. Aktívnych je podľa spoločnosti približne 150 športovísk.
Zaujímavé je, že téma digitálneho sprístupňovania verejných športovísk sa dostala aj do politických diskusií. Podľa Pavelku sa podobná predstava objavila aj vo verejnej komunikácii Jozefa Ráža mladšieho, ktorý hovoril o aplikácii na prenájom športovísk či vyhľadávanie spoluhráčov. Zakladateľ Sportio to vníma predovšetkým ako potvrdenie, že ide o problém, ktorý si zaslúži pozornosť.
„Pre nás to bolo povzbudenie. Ukazuje, že problém prázdnych športovísk vnímajú aj ľudia vo vrcholovej politike. Je to téma, ktorá sa týka každej obce bez ohľadu na politické názory,“ dodáva.
Slovenský projekt sa pripravuje aj na zahraničie
Ambície tvorcov Sportio sa nekončia pri slovenských samosprávach. Ich dlhodobou víziou je vytvoriť aplikáciu, prostredníctvom ktorej by si človek kdekoľvek na svete dokázal nájsť športovisko, rezervovať termín alebo sa pridať k hre ďalších športovcov. Najskôr však chcú pokračovať v rozširovaní systému na Slovensku, dokončiť prebiehajúce verejné obstarávania a sprístupniť ďalšie športoviská. V roku 2027 plánujú začať expanziu do krajín Vyšehradskej štvorky.
„Nezabúdame, že Sportio sme založili, aby sa na Slovensku dalo jednoduchšie športovať. Najväčšiu hodnotu prinesie, keď bude v každom meste,“ uzatvára Róbert Pavelka.
Zdroj: SITA.sk - Malé slovenské obce predbehli veľké mestá. Športoviská rezervujú cez mobil, za zmenou stoja mladí Slováci © SITA Všetky práva vyhradené.
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