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08. októbra 2026
Na Najvyššom správnom súde končí celé IT oddelenie. PS varuje pred vážnymi problémami – VIDEO
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister spravodlivosti SR Opozícia Ústavnoprávny výbor Národnej rady SR
Podľa progresívcov samotní zamestnanci IT oddelenia vysvetlili svoj hromadný odchod tým, že začali dostávať príkazy ústne, sprostredkovane cez ďalšie osoby alebo mimo zavedených evidenčných ...
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8.10.2026 (SITA.sk) - Podľa progresívcov samotní zamestnanci IT oddelenia vysvetlili svoj hromadný odchod tým, že začali dostávať príkazy ústne, sprostredkovane cez ďalšie osoby alebo mimo zavedených evidenčných mechanizmov.
Opozičné Progresívne Slovensko (PS) má vážne obavy o ďalšie smerovanie Najvyššieho správneho súdu SR pod vedením novej predsedníčky Moniky Valašikovej. Ako totiž upozornila poslankyňa Zuzana Števulová, celé IT oddelenie súdu tento týždeň podalo hromadnú výpoveď.
„V stredu 7. októbra sme sa dozvedeli, že na NSS SR končí celé IT oddelenie. Správu nám na rokovaní Ústavnoprávneho výboru (Národnej rady SR) potvrdila aj nová kancelárka, ktorá však už nevedela vysvetliť dôvod tohto hromadného odchodu. Nevieme teda, ako bude zabezpečené, aby odchod neohrozil fungovanie celého súdu, prideľovanie a bezpečnosť spisov, a celého súdneho manažmentu. Na NSS SR rozmýšľajú nad znížením počtu IT zamestnancov, nemajú za nich náhradu, ale pritom v nasledujúcich troch rokoch žiadajú na IT prevádzku takmer jeden a pol milióna eur,” uviedla Števulová.
Podľa progresívcov samotní zamestnanci IT oddelenia vysvetlili svoj hromadný odchod tým, že začali dostávať príkazy ústne, sprostredkovane cez ďalšie osoby alebo mimo zavedených evidenčných mechanizmov. „Takýto postup vážne ohrozuje integritu práce a zodpovednosť za vykonané zmeny. Nové vedenie tiež v čase konsolidácie plánuje údajne rôzne prestavby napriek tomu, že v budove sídla iba pár rokov,“ zdôraznila Števulová.
Zároveň vyzvala predsedníčku NSS SR, aby transparentne vysvetlila celú situáciu týkajúcu sa IT oddelenia a plánovaných prestavieb. „Aj minister spravodlivosti (Boris) Susko by mal konať a zabezpečiť kontrolu a dohľad nad NSS SR,“ dodala opozičná poslankyňa.
Zdroj: SITA.sk - Na Najvyššom správnom súde končí celé IT oddelenie. PS varuje pred vážnymi problémami – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Opozičné Progresívne Slovensko (PS) má vážne obavy o ďalšie smerovanie Najvyššieho správneho súdu SR pod vedením novej predsedníčky Moniky Valašikovej. Ako totiž upozornila poslankyňa Zuzana Števulová, celé IT oddelenie súdu tento týždeň podalo hromadnú výpoveď.
„V stredu 7. októbra sme sa dozvedeli, že na NSS SR končí celé IT oddelenie. Správu nám na rokovaní Ústavnoprávneho výboru (Národnej rady SR) potvrdila aj nová kancelárka, ktorá však už nevedela vysvetliť dôvod tohto hromadného odchodu. Nevieme teda, ako bude zabezpečené, aby odchod neohrozil fungovanie celého súdu, prideľovanie a bezpečnosť spisov, a celého súdneho manažmentu. Na NSS SR rozmýšľajú nad znížením počtu IT zamestnancov, nemajú za nich náhradu, ale pritom v nasledujúcich troch rokoch žiadajú na IT prevádzku takmer jeden a pol milióna eur,” uviedla Števulová.
Podľa progresívcov samotní zamestnanci IT oddelenia vysvetlili svoj hromadný odchod tým, že začali dostávať príkazy ústne, sprostredkovane cez ďalšie osoby alebo mimo zavedených evidenčných mechanizmov. „Takýto postup vážne ohrozuje integritu práce a zodpovednosť za vykonané zmeny. Nové vedenie tiež v čase konsolidácie plánuje údajne rôzne prestavby napriek tomu, že v budove sídla iba pár rokov,“ zdôraznila Števulová.
Zároveň vyzvala predsedníčku NSS SR, aby transparentne vysvetlila celú situáciu týkajúcu sa IT oddelenia a plánovaných prestavieb. „Aj minister spravodlivosti (Boris) Susko by mal konať a zabezpečiť kontrolu a dohľad nad NSS SR,“ dodala opozičná poslankyňa.
Zdroj: SITA.sk - Na Najvyššom správnom súde končí celé IT oddelenie. PS varuje pred vážnymi problémami – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister spravodlivosti SR Opozícia Ústavnoprávny výbor Národnej rady SR
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