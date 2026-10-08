Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 8.10.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Brigita
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

08. októbra 2026

Zachránili ho pred zbúraním, teraz vyhorel. Historický mlyn v Plešivci zachvátil požiar – VIDEO, FOTO


Tagy: historická budova Požiar

Budova vzbĺkla v noci, na hasení pracovali profesionálni aj dobrovoľní hasiči. V obci Plešivec (okres Rožňava) zhorela historická budova pri železničnej stanici. Informoval o tom portál



Zdieľať
poziar 676x427 8.10.2026 (SITA.sk) - Budova vzbĺkla v noci, na hasení pracovali profesionálni aj dobrovoľní hasiči.


V obci Plešivec (okres Rožňava) zhorela historická budova pri železničnej stanici. Informoval o tom portál noviny.sk televízie JOJ. Ako uviedol, budova vzbĺkla v noci, na hasení pracovali profesionálni aj dobrovoľní hasiči. Pri požiari sa nik nezranil.

Podľa informácií, ktoré priniesla TV JOJ, mal požiar založiť muž, ktorý v nej už istý čas prebýval. Podľa svedkov tvrdil, že mu bola zima a založil si oheň. Polícia ho zadržala. TV JOJ upozornila, že hoci budova nie je národnou kultúrnou pamiatkou, patrí k historickému dedičstvu priemyselnej éry regiónu.

Na požiar zareagovala na sociálnej sieti aj iniciatíva Čierne diery, ktorá sa venuje popularizácii a záchrane pamiatok. Pripomenuli, že zhorený mlyn v Plešivci nedávno zachránili ľudia prostredníctvom petície. Dodali, že takýchto pamiatok už na Slovensku nemáme veľa.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Možno si tú kauzu pamätáte. V gemerskej obci Plešivec chceli štátne železnice zbúrať pamiatku len preto, že pre ňu nemali využitie. Keď sme proti tomu rozšírili petíciu a podpísalo ju 8 700 ľudí, železnice búranie zrušili a obec sa zaviazala, že mlyn symbolicky odkúpi, aby mu našla nový účel,” uviedli.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Valcový umelý mlyn v Plešivci dal postaviť Nándor Szilvássy z Rožňavy. Postavený bol na prelome 19. a 20. storočia, od roku 1950 bol využívaný ako sklad obilnín pre Roľnícky nákupný podnik. Iniciatíva navštívila Plešivec prvýkrát v roku 2017, v tom čase už zariadenie vo vnútri nebolo, s výnimkou jedného stroja značky Petkus a korečkového dopravníka. O mlyne prvýkrát napísali v roku 2018 v knihe Čierne diery: Priemyselné pamiatky a zabudnuté miesta Slovenska.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


„Historické stavby z industriálnej éry to majú na Slovensku ťažké. Neraz nemajú ani len pamiatkovú ochranu. Štátne železnice vyhodnotili, že storočný mlyn je pre nich prebytočným majetkom, a ďalej sa oň nestarali. Podľa pamiatkarov pritom budova nebola v zlom stave. Stačilo ju ošetriť, aby do nej nezatekalo a nevnikali do nej ľudia, kým sa pre ňu nenájde nový účel. Vo svete je množstvo príkladov, ako to mohli urobiť. Žiaľ, už sa toho asi nedočkáme,” dodala iniciatíva.


Zdroj: SITA.sk - Zachránili ho pred zbúraním, teraz vyhorel. Historický mlyn v Plešivci zachvátil požiar – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: historická budova Požiar
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Vojna na Ukrajine sa dostala do slepej uličky. Rubio varuje, prečo to môže byť nebezpečné
<< predchádzajúci článok
Na Najvyššom správnom súde končí celé IT oddelenie. PS varuje pred vážnymi problémami – VIDEO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 