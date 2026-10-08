|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 8.10.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Brigita
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
08. októbra 2026
Zachránili ho pred zbúraním, teraz vyhorel. Historický mlyn v Plešivci zachvátil požiar – VIDEO, FOTO
Tagy: historická budova Požiar
Budova vzbĺkla v noci, na hasení pracovali profesionálni aj dobrovoľní hasiči. V obci Plešivec (okres Rožňava) zhorela historická budova pri železničnej stanici. Informoval o tom portál
Zdieľať
8.10.2026 (SITA.sk) - Budova vzbĺkla v noci, na hasení pracovali profesionálni aj dobrovoľní hasiči.
V obci Plešivec (okres Rožňava) zhorela historická budova pri železničnej stanici. Informoval o tom portál noviny.sk televízie JOJ. Ako uviedol, budova vzbĺkla v noci, na hasení pracovali profesionálni aj dobrovoľní hasiči. Pri požiari sa nik nezranil.
Podľa informácií, ktoré priniesla TV JOJ, mal požiar založiť muž, ktorý v nej už istý čas prebýval. Podľa svedkov tvrdil, že mu bola zima a založil si oheň. Polícia ho zadržala. TV JOJ upozornila, že hoci budova nie je národnou kultúrnou pamiatkou, patrí k historickému dedičstvu priemyselnej éry regiónu.
Na požiar zareagovala na sociálnej sieti aj iniciatíva Čierne diery, ktorá sa venuje popularizácii a záchrane pamiatok. Pripomenuli, že zhorený mlyn v Plešivci nedávno zachránili ľudia prostredníctvom petície. Dodali, že takýchto pamiatok už na Slovensku nemáme veľa.
„Možno si tú kauzu pamätáte. V gemerskej obci Plešivec chceli štátne železnice zbúrať pamiatku len preto, že pre ňu nemali využitie. Keď sme proti tomu rozšírili petíciu a podpísalo ju 8 700 ľudí, železnice búranie zrušili a obec sa zaviazala, že mlyn symbolicky odkúpi, aby mu našla nový účel,” uviedli.
Valcový umelý mlyn v Plešivci dal postaviť Nándor Szilvássy z Rožňavy. Postavený bol na prelome 19. a 20. storočia, od roku 1950 bol využívaný ako sklad obilnín pre Roľnícky nákupný podnik. Iniciatíva navštívila Plešivec prvýkrát v roku 2017, v tom čase už zariadenie vo vnútri nebolo, s výnimkou jedného stroja značky Petkus a korečkového dopravníka. O mlyne prvýkrát napísali v roku 2018 v knihe Čierne diery: Priemyselné pamiatky a zabudnuté miesta Slovenska.
„Historické stavby z industriálnej éry to majú na Slovensku ťažké. Neraz nemajú ani len pamiatkovú ochranu. Štátne železnice vyhodnotili, že storočný mlyn je pre nich prebytočným majetkom, a ďalej sa oň nestarali. Podľa pamiatkarov pritom budova nebola v zlom stave. Stačilo ju ošetriť, aby do nej nezatekalo a nevnikali do nej ľudia, kým sa pre ňu nenájde nový účel. Vo svete je množstvo príkladov, ako to mohli urobiť. Žiaľ, už sa toho asi nedočkáme,” dodala iniciatíva.
Zdroj: SITA.sk - Zachránili ho pred zbúraním, teraz vyhorel. Historický mlyn v Plešivci zachvátil požiar – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
V obci Plešivec (okres Rožňava) zhorela historická budova pri železničnej stanici. Informoval o tom portál noviny.sk televízie JOJ. Ako uviedol, budova vzbĺkla v noci, na hasení pracovali profesionálni aj dobrovoľní hasiči. Pri požiari sa nik nezranil.
Podľa informácií, ktoré priniesla TV JOJ, mal požiar založiť muž, ktorý v nej už istý čas prebýval. Podľa svedkov tvrdil, že mu bola zima a založil si oheň. Polícia ho zadržala. TV JOJ upozornila, že hoci budova nie je národnou kultúrnou pamiatkou, patrí k historickému dedičstvu priemyselnej éry regiónu.
Na požiar zareagovala na sociálnej sieti aj iniciatíva Čierne diery, ktorá sa venuje popularizácii a záchrane pamiatok. Pripomenuli, že zhorený mlyn v Plešivci nedávno zachránili ľudia prostredníctvom petície. Dodali, že takýchto pamiatok už na Slovensku nemáme veľa.
„Možno si tú kauzu pamätáte. V gemerskej obci Plešivec chceli štátne železnice zbúrať pamiatku len preto, že pre ňu nemali využitie. Keď sme proti tomu rozšírili petíciu a podpísalo ju 8 700 ľudí, železnice búranie zrušili a obec sa zaviazala, že mlyn symbolicky odkúpi, aby mu našla nový účel,” uviedli.
Valcový umelý mlyn v Plešivci dal postaviť Nándor Szilvássy z Rožňavy. Postavený bol na prelome 19. a 20. storočia, od roku 1950 bol využívaný ako sklad obilnín pre Roľnícky nákupný podnik. Iniciatíva navštívila Plešivec prvýkrát v roku 2017, v tom čase už zariadenie vo vnútri nebolo, s výnimkou jedného stroja značky Petkus a korečkového dopravníka. O mlyne prvýkrát napísali v roku 2018 v knihe Čierne diery: Priemyselné pamiatky a zabudnuté miesta Slovenska.
„Historické stavby z industriálnej éry to majú na Slovensku ťažké. Neraz nemajú ani len pamiatkovú ochranu. Štátne železnice vyhodnotili, že storočný mlyn je pre nich prebytočným majetkom, a ďalej sa oň nestarali. Podľa pamiatkarov pritom budova nebola v zlom stave. Stačilo ju ošetriť, aby do nej nezatekalo a nevnikali do nej ľudia, kým sa pre ňu nenájde nový účel. Vo svete je množstvo príkladov, ako to mohli urobiť. Žiaľ, už sa toho asi nedočkáme,” dodala iniciatíva.
Zdroj: SITA.sk - Zachránili ho pred zbúraním, teraz vyhorel. Historický mlyn v Plešivci zachvátil požiar – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: historická budova Požiar
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Vojna na Ukrajine sa dostala do slepej uličky. Rubio varuje, prečo to môže byť nebezpečné
Vojna na Ukrajine sa dostala do slepej uličky. Rubio varuje, prečo to môže byť nebezpečné
<< predchádzajúci článok
Na Najvyššom správnom súde končí celé IT oddelenie. PS varuje pred vážnymi problémami – VIDEO
Na Najvyššom správnom súde končí celé IT oddelenie. PS varuje pred vážnymi problémami – VIDEO