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08. októbra 2026
Na bratislavskom letisku zadržali Gruzínca s falošným pasom, chcel odletieť do Londýna
Gruzínsky občan predložil policajtom počas kontroly cestovný pas Lotyšska a vydával ho za svoj. Policajti z oddelenia hraničnej kontroly zadržali Gruzínca, ktorý ...
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8.10.2026 (SITA.sk) - Gruzínsky občan predložil policajtom počas kontroly cestovný pas Lotyšska a vydával ho za svoj.
Policajti z oddelenia hraničnej kontroly zadržali Gruzínca, ktorý chcel vycestovať s falošným pasom. Informovalo o tom Prezídium Policajného zboru. Ružinovskí policajti muža zadržali 7. októbra počas hraničnej kontroly, kedy sa pokúšal vycestovať z Bratislavy do Londýna s pozmeneným cestovným pasom. Gruzínsky občan predložil policajtom počas kontroly cestovný pas Lotyšska a vydával ho za svoj.
Policajti mali hneď podozrenie, že pas môže byť falošný, respektíve, že došlo k neoprávneným zásahom do bezpečnostných prvkov pasu. Doklad policajti dali podrobnejšie preskúmať v rámci kontroly druhej línie. Tam zistili, že v cestovnom pase boli naozaj vykonané zmeny.
Polícia Gruzínca obmedzila na slobode pre podozrenie zo spáchania prečinu falšovania a pozmeňovania verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky. Procesné úkony v trestnom konaní vykonáva mobilná jednotka hraničnej a cudzineckej polície.
Zdroj: SITA.sk - Na bratislavskom letisku zadržali Gruzínca s falošným pasom, chcel odletieť do Londýna © SITA Všetky práva vyhradené.
Policajti z oddelenia hraničnej kontroly zadržali Gruzínca, ktorý chcel vycestovať s falošným pasom. Informovalo o tom Prezídium Policajného zboru. Ružinovskí policajti muža zadržali 7. októbra počas hraničnej kontroly, kedy sa pokúšal vycestovať z Bratislavy do Londýna s pozmeneným cestovným pasom. Gruzínsky občan predložil policajtom počas kontroly cestovný pas Lotyšska a vydával ho za svoj.
Policajti mali hneď podozrenie, že pas môže byť falošný, respektíve, že došlo k neoprávneným zásahom do bezpečnostných prvkov pasu. Doklad policajti dali podrobnejšie preskúmať v rámci kontroly druhej línie. Tam zistili, že v cestovnom pase boli naozaj vykonané zmeny.
Polícia Gruzínca obmedzila na slobode pre podozrenie zo spáchania prečinu falšovania a pozmeňovania verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky. Procesné úkony v trestnom konaní vykonáva mobilná jednotka hraničnej a cudzineckej polície.
Zdroj: SITA.sk - Na bratislavskom letisku zadržali Gruzínca s falošným pasom, chcel odletieť do Londýna © SITA Všetky práva vyhradené.
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