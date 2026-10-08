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Na Trenčianskej univerzite udelili titul doctor honoris causa dvom významným vedcom


Tagy: Doctor honoris causa PR Titul Trenčianska univerzita Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Jozef Habánik udelil čestný titul doctor honoris causa. Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Jozef Habánik ...



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01 676x507 8.10.2026 (SITA.sk) - Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Jozef Habánik udelil čestný titul doctor honoris causa.


Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Jozef Habánik udelil čestný titul doctor honoris causa dvom významným zahraničným vedcom – profesorovi Enricovi Bernardovi z Università degli Studi di Padova, Taliansko a profesorovi Lotharovi Wondracz­ekovi z Friedrich-Schiller-Universität Jena, Nemecko.

Obaja vedci sú dlhoročne spätí s Trenčianskou univerzitou a s Centrom pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá (FunGlass), pri ktorého vzniku a rozvoji zohrali významnú úlohu. Obaja profesori sa dlhodobo podieľajú na rozvoji vedeckého smerovania centra FunGlass, medzinárodnej spolupráci a vzdelávaní mladých vedeckých pracovníkov.

"Udelením čestného titulu doctor honoris causa oceňujeme dve významné vedecké osobnosti, ktoré sú dlhé roky úzko späté s rozvojom našej univerzity. Profesori Enrico Bernardo a Lothar Wondraczek významne prispeli k budovaniu centra FunGlass, rozvoju medzinárodnej spolupráce aj výchove mladých vedcov. Veľmi si vážime ich odborný i osobný prínos, ktorý pomáha posilňovať postavenie Trenčianskej univerzity v európskom vedeckom priestore," uviedol rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik.

Enrico Bernardo – odborník na sklo, recykláciu a geopolymérne materiály


Prof. Dr. Enrico Bernardo pôsobí na Department of Industrial Engineering, Università degli Studi di Padova v Taliansku. Vo svojej vedeckej práci sa venuje najmä priemyselnému výskumu skla, jeho recyklácii a vývoju geopolymérnych materiálov. Tieto oblasti dlhodobo rozvíja aj v spolupráci s odborníkmi z Trenčianskej univerzity.

Jeho spolupráca s univerzitou má výrazný rozmer aj v oblasti vzdelávania. Profesor Bernardo sa podieľal na vytvorení doktorandského študijného programu pod dvojitým vedením Trenčianskej univerzity a Università degli Studi di Padova a aktívne sa zapája do výchovy doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov.

Lothar Wondraczek – odborník na štruktúru a funkčné vlastnosti skiel


Prof. Dr.-Ing. Lothar Wondraczek pôsobí na Otto Schott Institute of Materials Research a zároveň ako prodekan Faculty of Chemistry and Earth Science na Friedrich-Schiller-Universität Jena v Nemecku. Vo svojom výskume sa venuje štruktúre a mechanickým, optickým a funkčným vlastnostiam skiel a hybridných materiálov.

S Trenčianskou univerzitou je spätý od obdobia vzniku centra FunGlass a svojimi odbornými skúsenosťami a medzinárodnými kontaktmi sa podieľal na formovaní jeho vedeckého smerovania. Rovnako ako profesor Bernardo sa zapojil do vytvorenia doktorandského študijného programu pod dvojitým vedením TnUAD a Friedrich-Schiller-Universität Jena a do vzdelávania mladej generácie výskumníkov.

"Udelenie titulu je vyjadrením našej vďaky za dlhoročnú spoluprácu a osobný vklad do príbehu nášho centra FunGlass. Obaja profesori stáli pri jeho zrode a ich podpora, odborné skúsenosti a medzinárodné kontakty boli pre jeho rozvoj mimoriadne dôležité. Spolupráca s nimi umožnila našim vedcom otvoriť cestu k skúsenostiam na špičkových európskych pracoviskách" uviedol riaditeľ centra FunGlass profesor Dušan Galusek.

Udelenie čestných doktorátov tak symbolicky zdôrazňuje význam dlhodobých medzinárodných partnerstiev pre rozvoj vedeckého pracoviska, vzdelávanie mladých výskumníkov a prepájanie Trenčianskej univerzity s európskou výskumnou komunitou.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Na Trenčianskej univerzite udelili titul doctor honoris causa dvom významným vedcom © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Doctor honoris causa PR Titul Trenčianska univerzita Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
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