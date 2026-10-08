|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 8.10.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Brigita
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
Na Trenčianskej univerzite udelili titul doctor honoris causa dvom významným vedcom
Tagy: Doctor honoris causa PR Titul Trenčianska univerzita Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Jozef Habánik udelil čestný titul doctor honoris causa. Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Jozef Habánik ...
Zdieľať
8.10.2026 (SITA.sk) - Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Jozef Habánik udelil čestný titul doctor honoris causa.
Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Jozef Habánik udelil čestný titul doctor honoris causa dvom významným zahraničným vedcom – profesorovi Enricovi Bernardovi z Università degli Studi di Padova, Taliansko a profesorovi Lotharovi Wondraczekovi z Friedrich-Schiller-Universität Jena, Nemecko.
Obaja vedci sú dlhoročne spätí s Trenčianskou univerzitou a s Centrom pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá (FunGlass), pri ktorého vzniku a rozvoji zohrali významnú úlohu. Obaja profesori sa dlhodobo podieľajú na rozvoji vedeckého smerovania centra FunGlass, medzinárodnej spolupráci a vzdelávaní mladých vedeckých pracovníkov.
"Udelením čestného titulu doctor honoris causa oceňujeme dve významné vedecké osobnosti, ktoré sú dlhé roky úzko späté s rozvojom našej univerzity. Profesori Enrico Bernardo a Lothar Wondraczek významne prispeli k budovaniu centra FunGlass, rozvoju medzinárodnej spolupráce aj výchove mladých vedcov. Veľmi si vážime ich odborný i osobný prínos, ktorý pomáha posilňovať postavenie Trenčianskej univerzity v európskom vedeckom priestore," uviedol rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik.
Prof. Dr. Enrico Bernardo pôsobí na Department of Industrial Engineering, Università degli Studi di Padova v Taliansku. Vo svojej vedeckej práci sa venuje najmä priemyselnému výskumu skla, jeho recyklácii a vývoju geopolymérnych materiálov. Tieto oblasti dlhodobo rozvíja aj v spolupráci s odborníkmi z Trenčianskej univerzity.
Jeho spolupráca s univerzitou má výrazný rozmer aj v oblasti vzdelávania. Profesor Bernardo sa podieľal na vytvorení doktorandského študijného programu pod dvojitým vedením Trenčianskej univerzity a Università degli Studi di Padova a aktívne sa zapája do výchovy doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov.
Prof. Dr.-Ing. Lothar Wondraczek pôsobí na Otto Schott Institute of Materials Research a zároveň ako prodekan Faculty of Chemistry and Earth Science na Friedrich-Schiller-Universität Jena v Nemecku. Vo svojom výskume sa venuje štruktúre a mechanickým, optickým a funkčným vlastnostiam skiel a hybridných materiálov.
S Trenčianskou univerzitou je spätý od obdobia vzniku centra FunGlass a svojimi odbornými skúsenosťami a medzinárodnými kontaktmi sa podieľal na formovaní jeho vedeckého smerovania. Rovnako ako profesor Bernardo sa zapojil do vytvorenia doktorandského študijného programu pod dvojitým vedením TnUAD a Friedrich-Schiller-Universität Jena a do vzdelávania mladej generácie výskumníkov.
"Udelenie titulu je vyjadrením našej vďaky za dlhoročnú spoluprácu a osobný vklad do príbehu nášho centra FunGlass. Obaja profesori stáli pri jeho zrode a ich podpora, odborné skúsenosti a medzinárodné kontakty boli pre jeho rozvoj mimoriadne dôležité. Spolupráca s nimi umožnila našim vedcom otvoriť cestu k skúsenostiam na špičkových európskych pracoviskách" uviedol riaditeľ centra FunGlass profesor Dušan Galusek.
Udelenie čestných doktorátov tak symbolicky zdôrazňuje význam dlhodobých medzinárodných partnerstiev pre rozvoj vedeckého pracoviska, vzdelávanie mladých výskumníkov a prepájanie Trenčianskej univerzity s európskou výskumnou komunitou.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Na Trenčianskej univerzite udelili titul doctor honoris causa dvom významným vedcom © SITA Všetky práva vyhradené.
Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Jozef Habánik udelil čestný titul doctor honoris causa dvom významným zahraničným vedcom – profesorovi Enricovi Bernardovi z Università degli Studi di Padova, Taliansko a profesorovi Lotharovi Wondraczekovi z Friedrich-Schiller-Universität Jena, Nemecko.
Obaja vedci sú dlhoročne spätí s Trenčianskou univerzitou a s Centrom pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá (FunGlass), pri ktorého vzniku a rozvoji zohrali významnú úlohu. Obaja profesori sa dlhodobo podieľajú na rozvoji vedeckého smerovania centra FunGlass, medzinárodnej spolupráci a vzdelávaní mladých vedeckých pracovníkov.
"Udelením čestného titulu doctor honoris causa oceňujeme dve významné vedecké osobnosti, ktoré sú dlhé roky úzko späté s rozvojom našej univerzity. Profesori Enrico Bernardo a Lothar Wondraczek významne prispeli k budovaniu centra FunGlass, rozvoju medzinárodnej spolupráce aj výchove mladých vedcov. Veľmi si vážime ich odborný i osobný prínos, ktorý pomáha posilňovať postavenie Trenčianskej univerzity v európskom vedeckom priestore," uviedol rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik.
Enrico Bernardo – odborník na sklo, recykláciu a geopolymérne materiály
Prof. Dr. Enrico Bernardo pôsobí na Department of Industrial Engineering, Università degli Studi di Padova v Taliansku. Vo svojej vedeckej práci sa venuje najmä priemyselnému výskumu skla, jeho recyklácii a vývoju geopolymérnych materiálov. Tieto oblasti dlhodobo rozvíja aj v spolupráci s odborníkmi z Trenčianskej univerzity.
Jeho spolupráca s univerzitou má výrazný rozmer aj v oblasti vzdelávania. Profesor Bernardo sa podieľal na vytvorení doktorandského študijného programu pod dvojitým vedením Trenčianskej univerzity a Università degli Studi di Padova a aktívne sa zapája do výchovy doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov.
Lothar Wondraczek – odborník na štruktúru a funkčné vlastnosti skiel
Prof. Dr.-Ing. Lothar Wondraczek pôsobí na Otto Schott Institute of Materials Research a zároveň ako prodekan Faculty of Chemistry and Earth Science na Friedrich-Schiller-Universität Jena v Nemecku. Vo svojom výskume sa venuje štruktúre a mechanickým, optickým a funkčným vlastnostiam skiel a hybridných materiálov.
S Trenčianskou univerzitou je spätý od obdobia vzniku centra FunGlass a svojimi odbornými skúsenosťami a medzinárodnými kontaktmi sa podieľal na formovaní jeho vedeckého smerovania. Rovnako ako profesor Bernardo sa zapojil do vytvorenia doktorandského študijného programu pod dvojitým vedením TnUAD a Friedrich-Schiller-Universität Jena a do vzdelávania mladej generácie výskumníkov.
"Udelenie titulu je vyjadrením našej vďaky za dlhoročnú spoluprácu a osobný vklad do príbehu nášho centra FunGlass. Obaja profesori stáli pri jeho zrode a ich podpora, odborné skúsenosti a medzinárodné kontakty boli pre jeho rozvoj mimoriadne dôležité. Spolupráca s nimi umožnila našim vedcom otvoriť cestu k skúsenostiam na špičkových európskych pracoviskách" uviedol riaditeľ centra FunGlass profesor Dušan Galusek.
Udelenie čestných doktorátov tak symbolicky zdôrazňuje význam dlhodobých medzinárodných partnerstiev pre rozvoj vedeckého pracoviska, vzdelávanie mladých výskumníkov a prepájanie Trenčianskej univerzity s európskou výskumnou komunitou.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Na Trenčianskej univerzite udelili titul doctor honoris causa dvom významným vedcom © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Doctor honoris causa PR Titul Trenčianska univerzita Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Žilina mieri do volieb s rekordným úverom: Finančné zdravie mesta klesá siedmy rok po sebe
Žilina mieri do volieb s rekordným úverom: Finančné zdravie mesta klesá siedmy rok po sebe
<< predchádzajúci článok
Využívanie AI v kancelárskych profesiách rastie, zlepšuje sa aj vzťah zamestnancov k práci
Využívanie AI v kancelárskych profesiách rastie, zlepšuje sa aj vzťah zamestnancov k práci