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Žilina mieri do volieb s rekordným úverom: Finančné zdravie mesta klesá siedmy rok po sebe
Tagy: PR
Žilina skončila v celoslovenskom rebríčku finančného zdravia miest INEKO za rok 2025 na 135. mieste. Žilina skončila v celoslovenskom rebríčku finančného zdravia miest INEKO za rok 2025 na 135. mieste ...
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8.10.2026 (SITA.sk) - Žilina skončila v celoslovenskom rebríčku finančného zdravia miest INEKO za rok 2025 na 135. mieste.
Žilina skončila v celoslovenskom rebríčku finančného zdravia miest INEKO za rok 2025 na 135. mieste zo 141 hodnotených miest, čo je jej najhoršie umiestnenie od roku 2018. Mesto pritom na roky 2026 až 2028 prijalo najväčší úverový balík za posledné roky – 18 miliónov eur –, ktorého splátky výrazne narastú až po komunálnych voľbách 24. októbra.
Organizácia INEKO každý rok hodnotí hospodárenie všetkých slovenských miest. Podobne, ako keď banka posudzuje, či je niekto spoľahlivý a môže mu požičať peniaze. Sleduje, koľko mesto dlhuje, či má rezervu a či platí svoje účty načas. Výsledkom je skóre od 0 do 6, trochu ako známka v škole, pričom čím vyššie číslo, tým je na tom mesto finančne lepšie.
Keď sa v roku 2018 súčasné vedenie ujalo riadenia mesta, malo slušnú známku: 4,8 bodu. Odvtedy sa toto číslo každý rok zhoršovalo alebo aspoň nezlepšovalo. Za takmer osem rokov klesla známka na 4,2 bodu, čo je najhoršie hodnotenie za celé toto obdobie.
Nejde pritom o problém, ktorý by postihol všetky mestá rovnako. Priemerné slovenské mesto si za rovnaký čas pohoršilo len nepatrne. Naopak, Žilina si pohoršila trikrát rýchlejšie a mesto, ktoré kedysi bývalo nad priemerom, je dnes na chvoste rebríčka.
Tak ako si každá rozumná rodina robí rozpočet, teda vopred si naplánuje, koľko peňazí príde a koľko môže minúť, a priebežne sleduje, či náklady nepresahujú príjmy, rovnako by k peniazom mali pristupovať aj mestá.
Žilina to minulý rok nezvládla. Minula o 3,46 milióna eur viac, než jej prišlo, presne tak, ako keď si rodina na konci mesiaca uvedomí, že minula viac, než zarobila. Namiesto toho, aby si mesto utiahlo opasok, zobralo si pôžičku 7,27 milióna eur. Vďaka nej to na papieri následne vyzeralo úplne inak. Z mínusu 3,46 milióna sa zrazu stal plus 6,55 milióna eur. Vedenie mesta tento rok napriek tomu označilo za jeden z najlepších.
Schválený rozpočet mesta na roky 2026 – 2028 pritom počíta s ďalšou pôžičkou vo výške 18 miliónov eur. A keďže tento rok mesto na stavby a opravy minie 20,9 milióna eur, hneď budúci rok na investície ostane už len 0,44 milióna eur, teda približne 50-krát menej. V tom istom roku 2027 zároveň vzrastú splátky pôžičiek až o 47 percent oproti dnešku.
Inak povedané: stavia sa teraz, v roku volieb, keď to obyvatelia vidia a môžu to oceniť. Splácať sa však bude až po voľbách, keď sa pozornosť verejnosti presunie inam.
"Súčasné vedenie mesta prevzalo Žilinu s rezervou a odovzdáva ju s úverom. Žilinčania si zaslúžia vedieť, koľko mesto dlhuje a kto to bude splácať. Mesto musí hospodáriť tak, ako to robí zodpovedná rodina. Nie fungovať na dlh, ktorý po sebe necháme našim deťom," hovorí Rastislav Johanes, kandidát na primátora Žiliny. V meste by podľa Johanesa pomohlo najmä to, aby si stanovilo jasný strop na vlastný dlh a bralo úvery výhradne na investície, nikdy na bežnú prevádzku. Väčšiu transparentnosť zabezpečí verejná dlhová tabuľa, kde uvidí dlh, splátky aj úroky každý obyvateľ.
"Ako presne bude mesto tento úver splácať a či to napokon pocítia Žilinčania napríklad vyššími daňami či poplatkami, zostáva zatiaľ len mojou otázkou na vedenie mesta," dodáva Johanes.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Žilina mieri do volieb s rekordným úverom: Finančné zdravie mesta klesá siedmy rok po sebe © SITA Všetky práva vyhradené.
Žilina skončila v celoslovenskom rebríčku finančného zdravia miest INEKO za rok 2025 na 135. mieste zo 141 hodnotených miest, čo je jej najhoršie umiestnenie od roku 2018. Mesto pritom na roky 2026 až 2028 prijalo najväčší úverový balík za posledné roky – 18 miliónov eur –, ktorého splátky výrazne narastú až po komunálnych voľbách 24. októbra.
Organizácia INEKO každý rok hodnotí hospodárenie všetkých slovenských miest. Podobne, ako keď banka posudzuje, či je niekto spoľahlivý a môže mu požičať peniaze. Sleduje, koľko mesto dlhuje, či má rezervu a či platí svoje účty načas. Výsledkom je skóre od 0 do 6, trochu ako známka v škole, pričom čím vyššie číslo, tým je na tom mesto finančne lepšie.
Keď sa v roku 2018 súčasné vedenie ujalo riadenia mesta, malo slušnú známku: 4,8 bodu. Odvtedy sa toto číslo každý rok zhoršovalo alebo aspoň nezlepšovalo. Za takmer osem rokov klesla známka na 4,2 bodu, čo je najhoršie hodnotenie za celé toto obdobie.
Nejde pritom o problém, ktorý by postihol všetky mestá rovnako. Priemerné slovenské mesto si za rovnaký čas pohoršilo len nepatrne. Naopak, Žilina si pohoršila trikrát rýchlejšie a mesto, ktoré kedysi bývalo nad priemerom, je dnes na chvoste rebríčka.
"Najlepší rok", ktorý skončil v mínuse
Tak ako si každá rozumná rodina robí rozpočet, teda vopred si naplánuje, koľko peňazí príde a koľko môže minúť, a priebežne sleduje, či náklady nepresahujú príjmy, rovnako by k peniazom mali pristupovať aj mestá.
Žilina to minulý rok nezvládla. Minula o 3,46 milióna eur viac, než jej prišlo, presne tak, ako keď si rodina na konci mesiaca uvedomí, že minula viac, než zarobila. Namiesto toho, aby si mesto utiahlo opasok, zobralo si pôžičku 7,27 milióna eur. Vďaka nej to na papieri následne vyzeralo úplne inak. Z mínusu 3,46 milióna sa zrazu stal plus 6,55 milióna eur. Vedenie mesta tento rok napriek tomu označilo za jeden z najlepších.
Úver pred voľbami, splátky až po nich
Schválený rozpočet mesta na roky 2026 – 2028 pritom počíta s ďalšou pôžičkou vo výške 18 miliónov eur. A keďže tento rok mesto na stavby a opravy minie 20,9 milióna eur, hneď budúci rok na investície ostane už len 0,44 milióna eur, teda približne 50-krát menej. V tom istom roku 2027 zároveň vzrastú splátky pôžičiek až o 47 percent oproti dnešku.
Inak povedané: stavia sa teraz, v roku volieb, keď to obyvatelia vidia a môžu to oceniť. Splácať sa však bude až po voľbách, keď sa pozornosť verejnosti presunie inam.
"Súčasné vedenie mesta prevzalo Žilinu s rezervou a odovzdáva ju s úverom. Žilinčania si zaslúžia vedieť, koľko mesto dlhuje a kto to bude splácať. Mesto musí hospodáriť tak, ako to robí zodpovedná rodina. Nie fungovať na dlh, ktorý po sebe necháme našim deťom," hovorí Rastislav Johanes, kandidát na primátora Žiliny. V meste by podľa Johanesa pomohlo najmä to, aby si stanovilo jasný strop na vlastný dlh a bralo úvery výhradne na investície, nikdy na bežnú prevádzku. Väčšiu transparentnosť zabezpečí verejná dlhová tabuľa, kde uvidí dlh, splátky aj úroky každý obyvateľ.
"Ako presne bude mesto tento úver splácať a či to napokon pocítia Žilinčania napríklad vyššími daňami či poplatkami, zostáva zatiaľ len mojou otázkou na vedenie mesta," dodáva Johanes.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Žilina mieri do volieb s rekordným úverom: Finančné zdravie mesta klesá siedmy rok po sebe © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: PR
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