|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 7.10.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Eliška
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
Národné basketbalové centrum v Ružomberku podporuje štát. O jeho budúcnosti rozhodne zámena pozemku
Slovensko nemá basketbalovú akadémiu, akú majú susedné krajiny. Ružomberok, mesto dvojnásobného víťaza Euroligy žien, ju chce postaviť. Za projektom Národného basketbalového centra stoja ...
Zdieľať
7.10.2026 (SITA.sk) - Slovensko nemá basketbalovú akadémiu, akú majú susedné krajiny. Ružomberok, mesto dvojnásobného víťaza Euroligy žien, ju chce postaviť.
Za projektom Národného basketbalového centra stoja štyria mestskí poslanci: Tomáš Klopta, Miroslav Zuberec, Róbert Kolár a Róbert Dúbravec. Projektom sa zaoberala vláda, a podporu mu vyjadrilo ministerstvo športu aj olympijský výbor.
Súčasná hala Koniareň dosluhuje. Strecha zateká priamo na palubovku, osvetlenie zlyháva a ligové zápasy sa v nej hrajú len na výnimku. Hala navyše patrí ministerstvu obrany a mesto ju má v prenájme vždy iba na štyri mesiace, takže do nej nemôže investovať.
"V Koniarni dnes trénujú desiatky detí v podmienkach, ktoré nie sú dôstojné. Národné basketbalové centrum im dá miesto, kde môžu rásť", hovorí poslanec Miroslav Zuberec.
Plán počíta s halou pre 2 800 divákov s ubytovaním pre športovcov, tréningovou halou, plavárňou s regeneračným centrom a atletickým oválom. Všetko v okruhu 200 metrov. Mladé talenty tu budú trénovať, študovať aj bývať a pripravovať sa tu bude aj reprezentácia.
Ministerstvo cestovného ruchu a športu projekt označilo za "významný projekt športovej infraštruktúry s národným presahom". Olympijský výbor v ňom vidí "strategický prínos pre slovenský šport".
"Snažíme sa o zaradenie projektu NBC medzi infraštruktúru národného významu. Ak sa to podarí, nie je otázkou, či, ale kedy bude projekt financovaný," hovorí poslanec Tomáš Klopta.
Hala má vyrásť na Bystrickej ceste, v areáli, ktorý dnes patrí ministerstvu vnútra. Zámena majetku pomôže obom stranám. Štát získa budovy polície, okresného úradu a Björnsonov dom, do ktorých chce investovať viac ako 7 miliónov eur. Mesto získa pozemok pre centrum. Ministerstvo vnútra aj ministerstvo financií zámenu odobrili.
"Pozemok na Bystrickej ceste je jediný majetok štátu v meste, ktorý môžeme zámenou získať. Takáto príležitosť sa nezopakuje", hovorí poslanec Róbert Dúbravec.
Súčasní poslanci nechcú, aby sa z projektu zbytočne stala predvolebná téma. Preto podporili, aby o zámene rozhodlo nové zastupiteľstvo hneď po voľbách, s kompletnými informáciami a s chladnou hlavou. Cieľ ostáva rovnaký: uchádzať sa o približne 15 miliónov eur z eurofondov a postaviť centrum, na ktoré bude hrdé celé Slovensko.
"Basketbal a budúcnosť Ružomberka sú príliš dôležité na to, aby sa z nich pred voľbami stala politická zbraň," odkazujú poslanci.
"Národné basketbalové centrum presahuje jedno volebné obdobie aj hranice Ružomberka. Slovensko takéto centrum potrebuje", dodáva poslanec Róbert Kolár.
Ružomberok už dvakrát vyhral Euroligu. Teraz má šancu vychovať generáciu, ktorá to dokáže znova.
POLITICKÁ REKLAMA
Sponzor: Ing. Miroslav Zuberec, Ružomberok
Objednávateľ/platiteľ: Harton, s.r.o. Pod Vtáčnikom 5, 831 01 Bratislava, IČO: 52765610
Dodávateľ: SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. Mýtna 15, 811 07 Bratislava IČO: 35745274
Súvisí s voľbami do orgánov samosprávy obcí.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Národné basketbalové centrum v Ružomberku podporuje štát. O jeho budúcnosti rozhodne zámena pozemku © SITA Všetky práva vyhradené.
Za projektom Národného basketbalového centra stoja štyria mestskí poslanci: Tomáš Klopta, Miroslav Zuberec, Róbert Kolár a Róbert Dúbravec. Projektom sa zaoberala vláda, a podporu mu vyjadrilo ministerstvo športu aj olympijský výbor.
Hala, do ktorej zateká
Súčasná hala Koniareň dosluhuje. Strecha zateká priamo na palubovku, osvetlenie zlyháva a ligové zápasy sa v nej hrajú len na výnimku. Hala navyše patrí ministerstvu obrany a mesto ju má v prenájme vždy iba na štyri mesiace, takže do nej nemôže investovať.
"V Koniarni dnes trénujú desiatky detí v podmienkach, ktoré nie sú dôstojné. Národné basketbalové centrum im dá miesto, kde môžu rásť", hovorí poslanec Miroslav Zuberec.
Centrum pre celé Slovensko
Plán počíta s halou pre 2 800 divákov s ubytovaním pre športovcov, tréningovou halou, plavárňou s regeneračným centrom a atletickým oválom. Všetko v okruhu 200 metrov. Mladé talenty tu budú trénovať, študovať aj bývať a pripravovať sa tu bude aj reprezentácia.
Ministerstvo cestovného ruchu a športu projekt označilo za "významný projekt športovej infraštruktúry s národným presahom". Olympijský výbor v ňom vidí "strategický prínos pre slovenský šport".
"Snažíme sa o zaradenie projektu NBC medzi infraštruktúru národného významu. Ak sa to podarí, nie je otázkou, či, ale kedy bude projekt financovaný," hovorí poslanec Tomáš Klopta.
Kľúčom je pozemok
Hala má vyrásť na Bystrickej ceste, v areáli, ktorý dnes patrí ministerstvu vnútra. Zámena majetku pomôže obom stranám. Štát získa budovy polície, okresného úradu a Björnsonov dom, do ktorých chce investovať viac ako 7 miliónov eur. Mesto získa pozemok pre centrum. Ministerstvo vnútra aj ministerstvo financií zámenu odobrili.
"Pozemok na Bystrickej ceste je jediný majetok štátu v meste, ktorý môžeme zámenou získať. Takáto príležitosť sa nezopakuje", hovorí poslanec Róbert Dúbravec.
Rozhodnutie na desaťročia, nie na jednu kampaň
Súčasní poslanci nechcú, aby sa z projektu zbytočne stala predvolebná téma. Preto podporili, aby o zámene rozhodlo nové zastupiteľstvo hneď po voľbách, s kompletnými informáciami a s chladnou hlavou. Cieľ ostáva rovnaký: uchádzať sa o približne 15 miliónov eur z eurofondov a postaviť centrum, na ktoré bude hrdé celé Slovensko.
"Basketbal a budúcnosť Ružomberka sú príliš dôležité na to, aby sa z nich pred voľbami stala politická zbraň," odkazujú poslanci.
"Národné basketbalové centrum presahuje jedno volebné obdobie aj hranice Ružomberka. Slovensko takéto centrum potrebuje", dodáva poslanec Róbert Kolár.
Ružomberok už dvakrát vyhral Euroligu. Teraz má šancu vychovať generáciu, ktorá to dokáže znova.
POLITICKÁ REKLAMA
Sponzor: Ing. Miroslav Zuberec, Ružomberok
Objednávateľ/platiteľ: Harton, s.r.o. Pod Vtáčnikom 5, 831 01 Bratislava, IČO: 52765610
Dodávateľ: SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. Mýtna 15, 811 07 Bratislava IČO: 35745274
Súvisí s voľbami do orgánov samosprávy obcí.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Národné basketbalové centrum v Ružomberku podporuje štát. O jeho budúcnosti rozhodne zámena pozemku © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Ficov poradca Para podľa Gröhlinga klame, nahrávky z poľovníckej chaty Čifároch nie sú nezákonné
Ficov poradca Para podľa Gröhlinga klame, nahrávky z poľovníckej chaty Čifároch nie sú nezákonné
<< predchádzajúci článok
Po údajnom výskyte moru v Rusku zaviedli mongolské úrady zdravotný dohľad na hraniciach
Po údajnom výskyte moru v Rusku zaviedli mongolské úrady zdravotný dohľad na hraniciach