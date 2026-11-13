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Taraba získal všetky podpisy na založenie strany, jeho cieľom je však dosiahnuť viac

Tomáš Taraba začal so zberom podpisov presne pred mesiacom. Exminister životného prostredia a teraz poslanec NR SR Tomáš ...

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13.11.2026 (SITA.sk) - Tomáš Taraba začal so zberom podpisov presne pred mesiacom.

Exminister životného prostredia a teraz poslanec NR SR Tomáš Taraba vyzbieral potrebné podpisy na založenie jeho novej strany Taraba - Rozvoj Slovenska. Informoval o tom na piatkovej tlačovej besede v Nitre. Prítomní boli aj poslanci Peter Slyško a Roman Malatinec.

Taraba začal so zberom podpisov presne pred mesiacom a za ten čas sa mu podarilo získať viac ako 10-tisíc podpisov. Poslanec vopred avizoval, že neskončí len pri zbere povinného počtu podpisov na založenie strany. Jeho cieľ bol výrazne presiahnuť požiadavku na desaťtisíc podpisov, aby ich zber mohol využiť aj na vytváranie budúcich straníckych štruktúr naprieč Slovenskom. V zbere podpisov tak bude pokračovať ešte niekoľko dní.

Novú stranu pritom zakladá s cieľom podporovať hospodárstvo, rozvojové projekty pre regióny a dospieť k efektívnemu štíhlemu štátu. Ako Taraba priblížil, poslaním strany bude prinášať výsledky a vecnú kultivovanú debatu. Ubezpečil, že jeho strana bude spolupracovať s každým, kto o to prejaví záujem. Zároveň bude komunikovať o každom návrhu a politickej agende, a jasne vysvetľovať, prečo niečo podporuje alebo nepodporuje.

Za Tarabom a jeho novým projekt už stoja desiatky starostov a primátorov. Poslanec zdôraznil, že je čas vymeniť politikov, ktorí sú tu dvadsať rokov a dookola riešia len prízemné stranícke hádky, pretože nemajú pre Slovensko žiadnu víziu. K Tarabovi sa tak už v zárodkoch jeho novej strany pridali komunálni politici z Liptova, Oravy, a tiež východného a západného Slovenska. Vzniká tak podľa neho silný tím ľudí z regiónov, ktorí sa chcú aktívne podieľať na rozvoji Slovenska. V piatok predstavil prvých z nich a v dohľadnom čase chce predstaviť aj ďalších starostov a primátorov či osobnosti z regiónov, ktorí stoja pri jeho projekte.


Zdroj: SITA.sk - Taraba získal všetky podpisy na založenie strany, jeho cieľom je však dosiahnuť viac © SITA Všetky práva vyhradené.

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