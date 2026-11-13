Pegulová zdolala Noskovú a obrala o postup krajanku Gauffovú. V Indian Wells je voľná už len jedna semifinálová miestenka
Kvarteto semifinalistiek skompletizuje víťazka piatkového súboja medzi Bieloruskou Arinou Sobolenkovou a Ukrajinkou Jelinou Svitolinovou. Americká tenistka Jessica ...
13.11.2026 (SITA.sk) - Kvarteto semifinalistiek skompletizuje víťazka piatkového súboja medzi Bieloruskou Arinou Sobolenkovou a Ukrajinkou Jelinou Svitolinovou.
Americká tenistka Jessica Pegulová si zabezpečila semifinálovú miestenku na koncoročnom výberovom turnaji WTA Finals v americkom Indian Wells. V záverečnom súboji A-skupiny zdolala Češku Lindu Noskovú 7:6 (2), 4:6, 7:5, čím však z hry o cennú trofej vyradila krajanku Cori Gauffovú.
Piata hráčka svetového rebríčka WTA potrebovala víťazstvo, aby sa dostala zo skupiny medzi kvarteto najlepších hráčok podujatia. Svetovej štvorke Gauffovej nepomohol ani triumf nad Ukrajinkou Martou Kosťukovou 6:4, 7:5.
"Linda je výborná hráčka. Každý náš zápas bol doslova rovnaký, čo sa skóre týka... Vedela som, že budem mať svoje šance. V druhom sete som ich vycítila, ale ona, ako grandslamová šampiónka, dokázala zmeniť priebeh zápasu. A ja som musela byť pripravená na to isté v treťom sete," uviedla Pegulová.
Nosková predtým dosiahla dve víťazstva a už mala istotu postupu do semifinále. Vo štvrtok v treťom sete viedla 5:4 a mala aj mečbal. Pegulová sa však "nezložila", českú súperku potom brejkla a sama využila na triumf hneď prvú príležitosť.
Pegulová skončila v skupine druhá za Noskovou a v sobotu ju čaká už istá víťazka B-skupiny Ruska Mirra Andrejevová. Zaujímavosťou je, že pred týždňom počas tréningu nedopatrením unikli slová Pegulovej na adresu ruskej tínedžerky. Označila ju za "divu" a hovorila tiež o tom, že šampiónka Roland Garros "potrebuje byť pokorná" a jej trénerka Conchita Martínezová ju v tomto správaní povzbudzuje. Andrejevová medzičasom informovala, že sa jej Pegulová ospravedlnila a považuje túto záležitosť za vyriešenú.
Štvrtou semifinalistkou turnaja sa stane víťazka piatkového súboja medzi Bieloruskou Arinou Sobolenkovou a Ukrajinkou Jelinou Svitolinovou.
Zdroj: SITA.sk - Pegulová zdolala Noskovú a obrala o postup krajanku Gauffovú. V Indian Wells je voľná už len jedna semifinálová miestenka © SITA Všetky práva vyhradené.
Americká tenistka Jessica Pegulová si zabezpečila semifinálovú miestenku na koncoročnom výberovom turnaji WTA Finals v americkom Indian Wells. V záverečnom súboji A-skupiny zdolala Češku Lindu Noskovú 7:6 (2), 4:6, 7:5, čím však z hry o cennú trofej vyradila krajanku Cori Gauffovú.
Piata hráčka svetového rebríčka WTA potrebovala víťazstvo, aby sa dostala zo skupiny medzi kvarteto najlepších hráčok podujatia. Svetovej štvorke Gauffovej nepomohol ani triumf nad Ukrajinkou Martou Kosťukovou 6:4, 7:5.
"Linda je výborná hráčka. Každý náš zápas bol doslova rovnaký, čo sa skóre týka... Vedela som, že budem mať svoje šance. V druhom sete som ich vycítila, ale ona, ako grandslamová šampiónka, dokázala zmeniť priebeh zápasu. A ja som musela byť pripravená na to isté v treťom sete," uviedla Pegulová.
Nosková predtým dosiahla dve víťazstva a už mala istotu postupu do semifinále. Vo štvrtok v treťom sete viedla 5:4 a mala aj mečbal. Pegulová sa však "nezložila", českú súperku potom brejkla a sama využila na triumf hneď prvú príležitosť.
Pegulová skončila v skupine druhá za Noskovou a v sobotu ju čaká už istá víťazka B-skupiny Ruska Mirra Andrejevová. Zaujímavosťou je, že pred týždňom počas tréningu nedopatrením unikli slová Pegulovej na adresu ruskej tínedžerky. Označila ju za "divu" a hovorila tiež o tom, že šampiónka Roland Garros "potrebuje byť pokorná" a jej trénerka Conchita Martínezová ju v tomto správaní povzbudzuje. Andrejevová medzičasom informovala, že sa jej Pegulová ospravedlnila a považuje túto záležitosť za vyriešenú.
Štvrtou semifinalistkou turnaja sa stane víťazka piatkového súboja medzi Bieloruskou Arinou Sobolenkovou a Ukrajinkou Jelinou Svitolinovou.
Zdroj: SITA.sk - Pegulová zdolala Noskovú a obrala o postup krajanku Gauffovú. V Indian Wells je voľná už len jedna semifinálová miestenka © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
- Rekordér Kane zariadil triumf Angličanov nad Chorvátmi a postup do štvrťfinále Ligy národov
- Vlhová prichádza do strediska, kde už šesťkrát zvíťazila. V Levi by mohla skončiť v top päťke, Shiffrinová sa nezúčastní – FOTO
- Putin údajne žiada odchod Fínska z NATO výmenou za ústupky Ruska, Kremeľ to popiera
- V Moskve vybuchlo auto bývalého poradcu proruského ukrajinského premiéra Azarova
- Únia nevidiacich pomáha nevidiacim zvládať každodenný život, vlani poskytla 26-tisíc hodín odbornej pomoci