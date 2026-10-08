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08. októbra 2026
Nemecká vláda výrazne zvýšila prognózu tohtoročného rastu HDP, ekonomike pomáha vojna na Blízkom východe
Tagy: ekonomická prognóza HDP Nemecka Hospodársky rast Nemecká ekonomika nemecké hospodárstvo nemecké Ministerstvo hospodárstva Umelá inteligencia Vojna na Blízkom východe
Podľa ministerky hospodárstva rast podporil najmä silný zahraničný obchod, predovšetkým v mesiacoch po vypuknutí bojov medzi USA a Iránom. Odhad rastu HDP sa zvýšil z 0,5 percenta v apríli na aktuálne 1,3 ...
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8.10.2026 (SITA.sk) - Podľa ministerky hospodárstva rast podporil najmä silný zahraničný obchod, predovšetkým v mesiacoch po vypuknutí bojov medzi USA a Iránom. Odhad rastu HDP sa zvýšil z 0,5 percenta v apríli na aktuálne 1,3 percenta.
Nemecká vláda vo štvrtok výrazne zvýšila odhad hospodárskeho rastu na tento rok. Najväčšia európska ekonomika podľa nej odolala energetickému šoku spôsobenému vojnou s Iránom a zároveň profituje z globálneho rozmachu umelej inteligencie.
Ministerstvo hospodárstva zvýšilo prognózu rastu HDP na 1,3 percenta z aprílového odhadu 0,5 percenta. „Nemecká ekonomika sa ukázala byť odolnejšia, než sme na jar predpokladali,“ povedala ministerka hospodárstva Katherina Reicheová pri predstavovaní nových prognóz.
„Napriek geopolitickým neistotám, napriek globálnemu cenovému šoku v energetike, napriek uzavretiu Hormuzského prielivu a napriek clám sa ekonomika dokázala vydať na cestu oživenia,“ uviedla.
Nemecké hospodárstvo v posledných rokoch oslabovali slabší zahraničný dopyt, vysoké ceny energií, americké clá a rastúca konkurencia z Číny. Posledné ekonomické ukazovatele však naznačujú postupné zotavovanie.
Reicheová uviedla, že rast v tomto roku podporil najmä silný zahraničný obchod, predovšetkým v mesiacoch po vypuknutí vojny medzi USA a Iránom. Zahraniční odberatelia si podľa nej vytvárali zásoby nemeckých výrobkov, ako sú oceľ, hnojivá či hliník. Nemecké spoločnosti zároveň profitujú z rastúcich investícií do umelej inteligencie a výstavby nových dátových centier.
Ministerstvo zvýšilo aj odhad rastu ekonomiky na rok 2027 na 1,1 percenta z predchádzajúcich 0,9 percenta. K rastu by mali prispieť aj zvýšené verejné výdavky na obranu a infraštruktúru.
Vláda však upozornila, že spotreba domácností zostane utlmená v dôsledku vyšších cien energií, ktoré zvyšujú životné náklady. Inflácia v Nemecku dosiahla v septembri 3,3 percenta, čo je najvyššia úroveň za takmer tri roky.
Zdroj: SITA.sk - Nemecká vláda výrazne zvýšila prognózu tohtoročného rastu HDP, ekonomike pomáha vojna na Blízkom východe © SITA Všetky práva vyhradené.
Nemecká vláda vo štvrtok výrazne zvýšila odhad hospodárskeho rastu na tento rok. Najväčšia európska ekonomika podľa nej odolala energetickému šoku spôsobenému vojnou s Iránom a zároveň profituje z globálneho rozmachu umelej inteligencie.
Ministerstvo hospodárstva zvýšilo prognózu rastu HDP na 1,3 percenta z aprílového odhadu 0,5 percenta. „Nemecká ekonomika sa ukázala byť odolnejšia, než sme na jar predpokladali,“ povedala ministerka hospodárstva Katherina Reicheová pri predstavovaní nových prognóz.
Oživenie napriek prekážkam
„Napriek geopolitickým neistotám, napriek globálnemu cenovému šoku v energetike, napriek uzavretiu Hormuzského prielivu a napriek clám sa ekonomika dokázala vydať na cestu oživenia,“ uviedla.
Nemecké hospodárstvo v posledných rokoch oslabovali slabší zahraničný dopyt, vysoké ceny energií, americké clá a rastúca konkurencia z Číny. Posledné ekonomické ukazovatele však naznačujú postupné zotavovanie.
Reicheová uviedla, že rast v tomto roku podporil najmä silný zahraničný obchod, predovšetkým v mesiacoch po vypuknutí vojny medzi USA a Iránom. Zahraniční odberatelia si podľa nej vytvárali zásoby nemeckých výrobkov, ako sú oceľ, hnojivá či hliník. Nemecké spoločnosti zároveň profitujú z rastúcich investícií do umelej inteligencie a výstavby nových dátových centier.
Lepšie aj budúci rok
Ministerstvo zvýšilo aj odhad rastu ekonomiky na rok 2027 na 1,1 percenta z predchádzajúcich 0,9 percenta. K rastu by mali prispieť aj zvýšené verejné výdavky na obranu a infraštruktúru.
Vláda však upozornila, že spotreba domácností zostane utlmená v dôsledku vyšších cien energií, ktoré zvyšujú životné náklady. Inflácia v Nemecku dosiahla v septembri 3,3 percenta, čo je najvyššia úroveň za takmer tri roky.
Zdroj: SITA.sk - Nemecká vláda výrazne zvýšila prognózu tohtoročného rastu HDP, ekonomike pomáha vojna na Blízkom východe © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: ekonomická prognóza HDP Nemecka Hospodársky rast Nemecká ekonomika nemecké hospodárstvo nemecké Ministerstvo hospodárstva Umelá inteligencia Vojna na Blízkom východe
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