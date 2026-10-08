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08. októbra 2026
Policajti dostanú stovky eur navyše. Šutaj Eštok predstavil veľké zvýšenie príjmov – VIDEO
Tagy: Minister vnútra SR
Policajtom sa zvýši príjem. Každému príslušníkovi Policajného zboru sa od 1. januára 2027 zvýši rizikový príplatok o 150 eur mesačne a od 1. júla ...
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8.10.2026 (SITA.sk) - Policajtom sa zvýši príjem.
Každému príslušníkovi Policajného zboru sa od 1. januára 2027 zvýši rizikový príplatok o 150 eur mesačne a od 1. júla 2027 k tomu pribudne valorizácia o 8,4 percenta, ktorá mu prinesie v priemere ďalších približne 200 eur mesačne. Informoval o tom vo štvrtok minister vnútra Matúš Šutaj Eštok s tým, že služobný príjem policajta tak bude od júla 2027 v priemere vyšší približne o 350 eur mesačne. Na zvýšenie príjmov policajtov vyčlení rezort vnútra v budúcom roku takmer 90 miliónov eur vrátane poistného.
„Rizikový príplatok 150 eur dostane každý policajt. Suma z valorizácie závisí od jeho platu, preto pri celkovom zvýšení hovoríme o priemere 200 eur,“ zdôraznil minister vnútra. Doplnil, že štátny rozpočet síce nie je zatiaľ definitívne schválený, rezort vnútra však pri valorizácii pamätal aj na platy hasičov, horských záchranárov i svojich občianskych zamestnancov.
Suma vyčlenená na tieto opatrenia v roku 2027 podľa Šutaja Eštoka predstavuje takmer 88,3 milióna eur vrátane poistného. Minister označil zvýšenie príjmov za splnenie svojho verejného záväzku voči policajtom a za ďalší krok k stabilizácii Policajného zboru. Lepšie finančné ohodnotenie podľa neho zostáva prioritou aj napriek konsolidácii verejných financií. „Vnímali a analyzovali sme diskusie, ktoré sa o vašich platoch viedli. Rozumieme vašim očakávaniam aj otázkam, kedy sa lepšie ohodnotenie prejaví na výplatnej páske,“ uviedol Šutaj Eštok. Dodal, že policajti potrebujú popri primeranom príjme aj dôstojné pracoviská, spoľahlivú techniku a kvalitnú výstroj.
Zvýšenie príjmov systémovo nadväzuje podľa ministerstva vnútra na opatrenia z minulých rokov s cieľom zlepšiť situáciu v odmeňovaní polície. Od začiatku roka 2024 do konca augusta 2026 vyplatilo konkrétne ministerstvo policajtom na odmenách spolu 91,5 milióna eur. Z tejto sumy pripadlo 51,9 milióna eur na rok 2024, ďalších 34,5 milióna eur na rok 2025 a 5,1 milióna eur na prvých osem mesiacov roka 2026. Súčasťou opatrení je podľa rezortu náborový príspevok vo výške 5 000 eur pre nových policajtov a stabilizačný príspevok v rovnakej výške pre skúsených policajtov s viac ako 20 rokmi služby.
V roku 2025 smerovalo na tieto dva príspevky viac ako 6,5 milióna eur. Za prvých osem mesiacov roka 2026 rezort vyplatil len na náborových príspevkoch ďalších 2,1 milióna eur. Ministerstvo rozšírilo aj možnosti poskytovania osobného príplatku vrátane jeho priznania novoprijatým policajtom a zvýšilo rizikový príplatok vyšetrovateľom na krajských a okresných riaditeľstvách. Policajti zároveň môžu cestovať vlakom do služby za podľa ministerstva vnútra symbolický ročný poplatok.
Minister vnútra dnes poukázal aj na vývoj personálneho stavu Policajného zboru a vyzdvihol pritom náborovú kampaň Staň sa policajtom. Na začiatku roka 2025 v zbore slúžilo 18 761 policajtov, na konci roka ich bolo 19 523. Počet príslušníkov tak vzrástol o 762 a počet neobsadených miest klesol z 3 840 na 3 078. Počas roka 2025 bolo do služby prijatých celkovo 1 221 policajtov.
Aktuálne v Policajnom zbore slúži 19 953 príslušníkov. K 1. septembru 2026 bolo od začiatku roka prijatých 761 nových policajtov, pričom rezort eviduje 4 633 žiadostí o prijatie. Cieľom finančných opatrení, podpory bývania a modernizácie podmienok služby je podľa ministra prilákať nových uchádzačov a motivovať skúsených policajtov, aby v zbore zostali. „Nestačí totiž prijať nového policajta, ak nemá podmienky na to, aby v službe zostal,“ zdôraznil Šutaj Eštok. Policajtom zároveň poďakoval za ich prácu, nasadenie a zodpovednosť pri ochrane ľudí.
Významnou súčasťou stabilizačných opatrení v polícii je podľa rezortu vnútra podpora bývania. Na príspevky na bývanie pre policajtov smerovalo v roku 2025 viac ako 64 miliónov eur a za prvých osem mesiacov roka 2026 viac ako 44,4 milióna eur. Ministerstvo spravuje pre zamestnancov rezortu vrátane policajtov celkovo 365 služobných bytov, 73 služobných apartmánov a 15 ubytovacích zariadení s kapacitou 1 166 lôžok. V systéme štátom podporovaného nájomného bývania zabezpečilo 73 bytov v Bratislave a Žiline, z ktorých už bolo odovzdaných 29. Ďalšie možnosti bývania rozvíja v spolupráci s mestami a formou prenájmu ubytovacích kapacít.
Rezort vnútra zároveň pripomína aj agendu obnovy policajných staníc, pričom poukazuje na prípad Obvodného oddelenia polície Bratislava-východ na Gagarinovej ulici. To sa pred Vianocami v roku 2024 presťahovalo do nových priestorov zo zanedbanej po hygienickej (azbest, plesne, kolabujúce potrubia) i technickej stránke (životunebezpečná elektroinštalácia) lokality na Sputnikovej ulici.
Policajti tohto útvaru dnes podľa ministerstva fungujú v moderných prenajatých priestoroch špeciálne upravených pre ich činnosť. „Zatiaľ sme ukončili rekonštrukcie, modernizácie a stavebné úpravy 36 objektov Policajného zboru v hodnote viac ako 30 miliónov eur. Na ďalších 31 objektoch prebiehajú investičné projekty za viac ako 18 miliónov eur. Obnova zahŕňa služobné priestory, garáže, strelnice, zázemie pre kynológov aj inžinierske siete,“zrekapituloval Šutaj Eštok.
Od roku 2023 zároveň podľa rezortu vnútra dostali policajti vyše milióna kusov novej výstroje za viac ako 44 miliónov eur. Ide napríklad o bundy, nohavice, zásahovú obuv či špecializovanú výstroj. V roku 2026 bola schválená aj nová koncepcia vystrojenia zameraná na jednotnú výstroj policajtov. Ministerstvo zabezpečilo tiež 712 nových taserov, 250 nočných pozorovacích prístrojov a termovízií, ochranné masky a vybavenie pre pyrotechnikov a potápačov. Táto technika podľa rezortu pomáha pri náročných zásahoch a zvyšuje bezpečnosť policajtov.
V rokoch 2023 až 2026 tiež rezort obmenil 1 893 vozidiel pre políciu, hasičov a ďalšie zložky ministerstva. Súbežne pokračuje obnova informačnej a komunikačnej techniky. Notebooky, stolové počítače a ďalšiu informačnú a komunikačnú techniku ministerstvo dosiaľ nakúpilo za 31,2 milióna eur. Vybavenie postupne dostávajú policajti, hasiči aj ďalší zamestnanci rezortu.
Zdroj: SITA.sk - Policajti dostanú stovky eur navyše. Šutaj Eštok predstavil veľké zvýšenie príjmov – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Každému príslušníkovi Policajného zboru sa od 1. januára 2027 zvýši rizikový príplatok o 150 eur mesačne a od 1. júla 2027 k tomu pribudne valorizácia o 8,4 percenta, ktorá mu prinesie v priemere ďalších približne 200 eur mesačne. Informoval o tom vo štvrtok minister vnútra Matúš Šutaj Eštok s tým, že služobný príjem policajta tak bude od júla 2027 v priemere vyšší približne o 350 eur mesačne. Na zvýšenie príjmov policajtov vyčlení rezort vnútra v budúcom roku takmer 90 miliónov eur vrátane poistného.
„Rizikový príplatok 150 eur dostane každý policajt. Suma z valorizácie závisí od jeho platu, preto pri celkovom zvýšení hovoríme o priemere 200 eur,“ zdôraznil minister vnútra. Doplnil, že štátny rozpočet síce nie je zatiaľ definitívne schválený, rezort vnútra však pri valorizácii pamätal aj na platy hasičov, horských záchranárov i svojich občianskych zamestnancov.
Opatrenia nadväzujú na predchádzajúce roky
Suma vyčlenená na tieto opatrenia v roku 2027 podľa Šutaja Eštoka predstavuje takmer 88,3 milióna eur vrátane poistného. Minister označil zvýšenie príjmov za splnenie svojho verejného záväzku voči policajtom a za ďalší krok k stabilizácii Policajného zboru. Lepšie finančné ohodnotenie podľa neho zostáva prioritou aj napriek konsolidácii verejných financií. „Vnímali a analyzovali sme diskusie, ktoré sa o vašich platoch viedli. Rozumieme vašim očakávaniam aj otázkam, kedy sa lepšie ohodnotenie prejaví na výplatnej páske,“ uviedol Šutaj Eštok. Dodal, že policajti potrebujú popri primeranom príjme aj dôstojné pracoviská, spoľahlivú techniku a kvalitnú výstroj.
Zvýšenie príjmov systémovo nadväzuje podľa ministerstva vnútra na opatrenia z minulých rokov s cieľom zlepšiť situáciu v odmeňovaní polície. Od začiatku roka 2024 do konca augusta 2026 vyplatilo konkrétne ministerstvo policajtom na odmenách spolu 91,5 milióna eur. Z tejto sumy pripadlo 51,9 milióna eur na rok 2024, ďalších 34,5 milióna eur na rok 2025 a 5,1 milióna eur na prvých osem mesiacov roka 2026. Súčasťou opatrení je podľa rezortu náborový príspevok vo výške 5 000 eur pre nových policajtov a stabilizačný príspevok v rovnakej výške pre skúsených policajtov s viac ako 20 rokmi služby.
V roku 2025 smerovalo na tieto dva príspevky viac ako 6,5 milióna eur. Za prvých osem mesiacov roka 2026 rezort vyplatil len na náborových príspevkoch ďalších 2,1 milióna eur. Ministerstvo rozšírilo aj možnosti poskytovania osobného príplatku vrátane jeho priznania novoprijatým policajtom a zvýšilo rizikový príplatok vyšetrovateľom na krajských a okresných riaditeľstvách. Policajti zároveň môžu cestovať vlakom do služby za podľa ministerstva vnútra symbolický ročný poplatok.
Počet policajtov rastie
Minister vnútra dnes poukázal aj na vývoj personálneho stavu Policajného zboru a vyzdvihol pritom náborovú kampaň Staň sa policajtom. Na začiatku roka 2025 v zbore slúžilo 18 761 policajtov, na konci roka ich bolo 19 523. Počet príslušníkov tak vzrástol o 762 a počet neobsadených miest klesol z 3 840 na 3 078. Počas roka 2025 bolo do služby prijatých celkovo 1 221 policajtov.
Aktuálne v Policajnom zbore slúži 19 953 príslušníkov. K 1. septembru 2026 bolo od začiatku roka prijatých 761 nových policajtov, pričom rezort eviduje 4 633 žiadostí o prijatie. Cieľom finančných opatrení, podpory bývania a modernizácie podmienok služby je podľa ministra prilákať nových uchádzačov a motivovať skúsených policajtov, aby v zbore zostali. „Nestačí totiž prijať nového policajta, ak nemá podmienky na to, aby v službe zostal,“ zdôraznil Šutaj Eštok. Policajtom zároveň poďakoval za ich prácu, nasadenie a zodpovednosť pri ochrane ľudí.
Rezort podporuje bývanie policajtov
Významnou súčasťou stabilizačných opatrení v polícii je podľa rezortu vnútra podpora bývania. Na príspevky na bývanie pre policajtov smerovalo v roku 2025 viac ako 64 miliónov eur a za prvých osem mesiacov roka 2026 viac ako 44,4 milióna eur. Ministerstvo spravuje pre zamestnancov rezortu vrátane policajtov celkovo 365 služobných bytov, 73 služobných apartmánov a 15 ubytovacích zariadení s kapacitou 1 166 lôžok. V systéme štátom podporovaného nájomného bývania zabezpečilo 73 bytov v Bratislave a Žiline, z ktorých už bolo odovzdaných 29. Ďalšie možnosti bývania rozvíja v spolupráci s mestami a formou prenájmu ubytovacích kapacít.
Rezort vnútra zároveň pripomína aj agendu obnovy policajných staníc, pričom poukazuje na prípad Obvodného oddelenia polície Bratislava-východ na Gagarinovej ulici. To sa pred Vianocami v roku 2024 presťahovalo do nových priestorov zo zanedbanej po hygienickej (azbest, plesne, kolabujúce potrubia) i technickej stránke (životunebezpečná elektroinštalácia) lokality na Sputnikovej ulici.
Policajti tohto útvaru dnes podľa ministerstva fungujú v moderných prenajatých priestoroch špeciálne upravených pre ich činnosť. „Zatiaľ sme ukončili rekonštrukcie, modernizácie a stavebné úpravy 36 objektov Policajného zboru v hodnote viac ako 30 miliónov eur. Na ďalších 31 objektoch prebiehajú investičné projekty za viac ako 18 miliónov eur. Obnova zahŕňa služobné priestory, garáže, strelnice, zázemie pre kynológov aj inžinierske siete,“zrekapituloval Šutaj Eštok.
Policajti dostali novú výstroj a techniku
Od roku 2023 zároveň podľa rezortu vnútra dostali policajti vyše milióna kusov novej výstroje za viac ako 44 miliónov eur. Ide napríklad o bundy, nohavice, zásahovú obuv či špecializovanú výstroj. V roku 2026 bola schválená aj nová koncepcia vystrojenia zameraná na jednotnú výstroj policajtov. Ministerstvo zabezpečilo tiež 712 nových taserov, 250 nočných pozorovacích prístrojov a termovízií, ochranné masky a vybavenie pre pyrotechnikov a potápačov. Táto technika podľa rezortu pomáha pri náročných zásahoch a zvyšuje bezpečnosť policajtov.
V rokoch 2023 až 2026 tiež rezort obmenil 1 893 vozidiel pre políciu, hasičov a ďalšie zložky ministerstva. Súbežne pokračuje obnova informačnej a komunikačnej techniky. Notebooky, stolové počítače a ďalšiu informačnú a komunikačnú techniku ministerstvo dosiaľ nakúpilo za 31,2 milióna eur. Vybavenie postupne dostávajú policajti, hasiči aj ďalší zamestnanci rezortu.
Zdroj: SITA.sk - Policajti dostanú stovky eur navyše. Šutaj Eštok predstavil veľké zvýšenie príjmov – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Minister vnútra SR
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