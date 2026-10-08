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 24hod.sk    Šport

08. októbra 2026

Niečo sa chystá. Čo prezradil šéf Európskej atletiky o Banskej Bystrici?



Slovenský atletický zväz a Banská Bystrica majú veľké plány do budúcnosti. Banská Bystrica bola pred dvoma rokmi dejiskom vydareného európskeho šampionátu v atletike do 18 ...



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dsc_1258gubricky karamarinov 1536x1009 1 676x444 8.10.2026 (SITA.sk) - Slovenský atletický zväz a Banská Bystrica majú veľké plány do budúcnosti.


Banská Bystrica bola pred dvoma rokmi dejiskom vydareného európskeho šampionátu v atletike do 18 rokov a teraz mieri o stupienok vyššie.


Slovenský atletický zväz by v meste pod Urpínom rád zorganizoval majstrovstvá Európy do 20 rokov a to už v roku 2029. Túto snahu podporil aj šéf Európskej atletiky Dobromir Karamarinov.



Pochvala pre Slovensko


"Slovenská atletika pod vedením Petra Korčoka prešla obrovský kus cesty. Uskutočnili sa u vás ME v krose (2017), Európsky pohár vo vrhoch (2019) a tiež veľmi úspešný dorastenecký kontinentálny šampionát. Teraz sa SAZ s Banskou Bystricou chystá urobiť ďalší krok a v roku 2029 sa uchádzať o ME do 20 alebo 23 rokov. O dejisku rozhodne rada EA. Samozrejme, predchádzať bude tomu hodnotiaci proces. Postup výberu je náročný, ale Banská Bystrica má veľké šance byť opäť hostiteľom," uviedol Karamarinov v rozhovore na webe atletika.sk.



Skúsený bulharský funkcionár z mesta Sliven bol osobne na ME do 18 rokov v Banskej Bystrici. Videl na vlastné oči podmienky, ktoré toto mesto ponúka pre vrcholné atletické podujatie.



Ubytovanie nie je problém


"Pri kategórii do 20 rokov vzdialenosti od letiska či medzi športoviskom a ubytovaním nie sú taký veľký problém. Nehovoríme o seniorských ME, stále ide o mládežnícke, rozvojové podujatie. A verte mi, pre mladých športovcov nie je až také dôležité, kde budú ubytovaní. Podľa mňa je v Banskej Bystrici všetko potrebné na usporiadanie ME do 20 rokov.



Nebolo veľa sťažností


Samozrejme, všetko sa dá zlepšiť a aj to musíte urobiť, ale máte na to. Tento rok sme organizovali ME do 18 rokov v Rieti a mali sme veľké obavy o ubytovanie. Našli sme riešenie s atletickou zónou, kde sme všetkých zhromaždili pod jednou strechou a napokon boli športovci spokojní. Očakávali sme viac sťažností, ale toto nebol ten prípad," skonštatoval 68-ročný Karamarinov, ktorý bol pred pár dňami hosťom Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach.


"Povzbudzujem predstaviteľov slovenskej atletiky, aby do toho išli a možno budeme svedkami ďalších skvelých majstrovstiev v Banskej Bystrici 2029," dodal šéf Európskej atletiky.





Zdroj: SITA.sk - Niečo sa chystá. Čo prezradil šéf Európskej atletiky o Banskej Bystrici? © SITA Všetky práva vyhradené.

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