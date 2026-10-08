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 24hod.sk    Šport

08. októbra 2026

Olympijské hry 2036 na Slovensku? Maďari s nami rátajú, Čechom sa to nepáči


Tagy: európski partneri OH 2036

Aj na základe rozboru správy, ktorú maďarská strana uverejnila, Česi usúdili, že šanca získať OH 2036 pre Maďarsko je veľmi malá pre množstvo komplikácií. Letné olympijské hry v roku 2036 ...



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gettyimages 2183651243 676x470 8.10.2026 (SITA.sk) - Aj na základe rozboru správy, ktorú maďarská strana uverejnila, Česi usúdili, že šanca získať OH 2036 pre Maďarsko je veľmi malá pre množstvo komplikácií.


Letné olympijské hry v roku 2036 zatiaľ nepoznajú svojho usporiadateľa a stane sa tak až o tri roky. Napriek tomu viacero krajín na čele s Maďarskom vyslovili nahlas svoju kandidatúru.

Okrem slovenského južného suseda majú záujem aj India, Juhoafrická republika, Katar, Turecko, Nemecko a Južná Kórea. Zvyšné krajiny zatiaľ oficiálnu prihlášku neposlali.

"Olympijské hry v Budapešti predstavujú obrovskú príležitosť. Hry možno prispôsobiť potrebám mesta, a nie naopak," vyhlásil primátor Budapešti Gergely Karácsony.

Tri dejiská na Slovensku


Maďarsko vypracovalo 170-stranový dokument a portál telex.hu mal možnosť ho vidieť. Podujatie by krajina nehostila sama, ale v prípade súťaží v surfovaní by spolupracovalo s Portugalskom, konkrétne s mestom Ericeira.

Partnerom by bolo aj Slovensko, pričom by sa využili štadióny Slovana Bratislava a Dunajskej Stredy, ako aj športovisko v Šamoríne. Tento športový komplex je schopný hostiť jazdecké preteky na vysokej úrovni a nedávno hostil aj majstrovstvá Európy v plávaní v mládežníckych kategóriách.

Rakúsko disponuje golfovým ihriskom vhodným na usporiadanie súťaží a Viedeň by mohla hostiť aj tenisové turnaje. "Zvažujeme dejiská a prípadné zapojenie zahraničných partnerov, no zatiaľ nepadlo žiadne rozhodnutie," uviedol Maďarský olympijský výbor (MOB).

Zvažujú alternatívy


Maďarsku síce nechýba žiadny futbalový štadión, ale zato velodróm na cyklistické preteky áno, takisto arény vhodnej veľkosti pre pozemný hokej aj pre basketbal.

Problémom by bola aj kapacita budapeštianskeho letiska. Tohtoročné finále Ligy majstrov ho vystavilo veľkej záťaži a olympijské hry by znamenali 30 dní nepretržitého vyťaženia, preto sa uvažuje o využití Viedne a Bratislavy ako alternatív.

Najslabším článkom je však situácia v hotelierstve, ktorá sa za posledné desaťročie takmer nezmenila, píše uvedený web.

Česká webstránka sport.cz svoj článok nazvala: "Šialený nápad Maďarov. Časť olympiády chcú usporiadať na Slovensku".

Aj na základe rozboru správy, ktorú maďarská strana uverejnila, Česi usúdili, že šanca získať OH 2036 pre Maďarsko je veľmi malá pre množstvo komplikácií.


Zdroj: SITA.sk - Olympijské hry 2036 na Slovensku? Maďari s nami rátajú, Čechom sa to nepáči © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: európski partneri OH 2036
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