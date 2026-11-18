Francúzska polícia počas protestov zatkla alebo zadržala približne 15-tisíc ľudí
Francúzsky minister spravodlivosti Gérald Darmanin uviedol, že po zadržaní účastníkov protestov proti vysokým životným nákladom vzniesli obvinenia v 3 053 prípadoch. Francúzska polícia v ...
18.11.2026 (SITA.sk) - Francúzsky minister spravodlivosti Gérald Darmanin uviedol, že po zadržaní účastníkov protestov proti vysokým životným nákladom vzniesli obvinenia v 3 053 prípadoch.
Francúzska polícia v uplynulých týždňoch počas protestov proti vysokým životným nákladom a protestov stredoškolákov zatkla alebo zadržala približne 15-tisíc ľudí. Oznámil to v utorok v parlamente francúzsky minister spravodlivosti Gérald Darmanin.
Darmanin uviedol, že polícia od 17. októbra počas protestov proti inflácii a za vyššie mzdy zadržala 7 184 ľudí, pričom niektoré z protestov prerástli do rozsiahlych nepokojov. Ďalších osemtisíc ľudí zadržala počas protestov stredoškolákov proti podmienkam v školách.
Minister uviedol, že po zadržaní účastníkov protestov proti vysokým životným nákladom vzniesli obvinenia v 3 053 prípadoch. Súdy už v 466 prípadoch uložili tresty odňatia slobody, pričom 195 osôb poslali priamo do väzenia a ostatným uložili podmienečné tresty. Zo zadržaných bolo 4 523 dospelých a 2 661 maloletých, pričom päť maloletých zostáva vo väzbe.
Minister uviedol, že približne dve tretiny všetkých zatknutí a zadržaní pripadajú na protesty zo 17. októbra, keď vo viacerých mestách vypukli vážne nepokoje. Darmanin dodal, že z približne osemtisíc ľudí, ktorých polícia od septembra zadržala počas samostatných protestov stredoškolákov, zostali vo väzbe len tri osoby. Všetky tri sú dospelé a čelia obvineniam z napadnutia policajtov alebo učiteľov.
Zdroj: SITA.sk - Francúzska polícia počas protestov zatkla alebo zadržala približne 15-tisíc ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.
Francúzska polícia v uplynulých týždňoch počas protestov proti vysokým životným nákladom a protestov stredoškolákov zatkla alebo zadržala približne 15-tisíc ľudí. Oznámil to v utorok v parlamente francúzsky minister spravodlivosti Gérald Darmanin.
Darmanin uviedol, že polícia od 17. októbra počas protestov proti inflácii a za vyššie mzdy zadržala 7 184 ľudí, pričom niektoré z protestov prerástli do rozsiahlych nepokojov. Ďalších osemtisíc ľudí zadržala počas protestov stredoškolákov proti podmienkam v školách.
Minister uviedol, že po zadržaní účastníkov protestov proti vysokým životným nákladom vzniesli obvinenia v 3 053 prípadoch. Súdy už v 466 prípadoch uložili tresty odňatia slobody, pričom 195 osôb poslali priamo do väzenia a ostatným uložili podmienečné tresty. Zo zadržaných bolo 4 523 dospelých a 2 661 maloletých, pričom päť maloletých zostáva vo väzbe.
Minister uviedol, že približne dve tretiny všetkých zatknutí a zadržaní pripadajú na protesty zo 17. októbra, keď vo viacerých mestách vypukli vážne nepokoje. Darmanin dodal, že z približne osemtisíc ľudí, ktorých polícia od septembra zadržala počas samostatných protestov stredoškolákov, zostali vo väzbe len tri osoby. Všetky tri sú dospelé a čelia obvineniam z napadnutia policajtov alebo učiteľov.
Zdroj: SITA.sk - Francúzska polícia počas protestov zatkla alebo zadržala približne 15-tisíc ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.
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