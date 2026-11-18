Rozlúčka s víťaznou príchuťou. Pochettino doviedol USA do semifinále Ligy národov a presúva sa k Manchestru United – VIDEO
Očakáva sa, že Argentínčan zamieri priamo do tréningového centra klubu v Carringtone. Pôsobenie Mauricia Pochettina na poste trénera Spojených štátov ...
18.11.2026 (SITA.sk) - Očakáva sa, že Argentínčan zamieri priamo do tréningového centra klubu v Carringtone.
Pôsobenie Mauricia Pochettina na poste trénera Spojených štátov amerických sa skončilo pohodlným víťazstvom 2:0 nad Haiti. Rozlúčka to bola štýlová – postaral sa o ňu Christian Pulisic efektnými "nožničkami" – a tréner teraz mieri za svojou novou výzvou v Manchestri United.
Mladík Julian Hall pridal svoj piaty gól v šiestom zápase a spečatil tak celkový triumf 8:0 v dvojzápase štvrťfinále Ligy národov CONCACAF, ktorého odveta sa hrala v Cincinnati.
Pochettino, ktorý mal odletieť do Anglicka len niekoľko hodín po záverečnom hvizde, sa po dueli na ihrisku srdečne objímal s hráčmi i členmi realizačného tímu, pričom nechýbali ani žarty a úsmevy.
"Chceli sme sa rozlúčiť dôstojne. Samozrejme, je to ťažké, pretože je v tom veľa emócií. Týchto chlapcov mám naozaj rád – hráčov aj celý realizačný tím," povedal Pochettino.
Priznal, že tesne pred svojou poslednou tlačovou konferenciou v USA ronil slzy: "Spojenie s fanúšikmi sa ma na záver naozaj srdečne dotklo. Som nesmierne vďačný. Vždy budem veľmi vďačný za to, ako sa k nám v tejto krajine všetci správajú."
Pochettino, ktorý v lete doviedol tím USA do osemfinále domácich majstrovstiev sveta, nasadil na svoju rozlúčku silnú zostavu. Jeho kľúčoví hráči boli odhodlaní rozlúčiť sa s koučom víťazstvom, do duelu preto vstúpili s vysokou intenzitou.
Aktívny Weston McKennie v úvode zahodil dve dobré príležitosti, no v 25. minúte pripravil úvodný gól pre Pulisica. Ten získal loptu na polovici ihriska, potiahol ju po ľavom krídle a následne prihral do stredu.
McKennie poslal loptu späť z pravej strany a Pulisic, ktorý práve bežal smerom od bránky, a predviedol improvizované zakončenie "nožničkami" cez ľavé rameno – lopta sa odrazila od vzdialenejšej žrde do siete.
V 43. minúte zvýšil vedenie Hall. Asistenciu si opäť pripísal McKennie, ktorý prehodil loptu ponad obrannú líniu Haiti. Tento 18-ročný hráč skóroval vo všetkých štyroch súbojoch, v ktorých nastúpil za USA v základnej zostave.
Pochettina čakajú v najbližšom období náročnejšie výzvy. Jeho tím Manchester United sa v Premier League trápi na 18. mieste a v nedeľu 22. novembra ho čaká súboj s odvekým rivalom - FC Liverpool.
Očakáva sa, že Argentínčan zamieri priamo do tréningového centra klubu v Carringtone. "Vieme, že súčasná situácia nie je taká, akú by si klub ako Manchester United zaslúžil," uviedol.
Keď ho moderátor podpichol poznámkou o nedávnej dominancii Manchestru City, Pochettino so žartom odvetil: "Ani náhodou. Uvidíte. Dajte mi čas a zmení sa to."
Zdroj: SITA.sk - Rozlúčka s víťaznou príchuťou. Pochettino doviedol USA do semifinále Ligy národov a presúva sa k Manchestru United – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Pôsobenie Mauricia Pochettina na poste trénera Spojených štátov amerických sa skončilo pohodlným víťazstvom 2:0 nad Haiti. Rozlúčka to bola štýlová – postaral sa o ňu Christian Pulisic efektnými "nožničkami" – a tréner teraz mieri za svojou novou výzvou v Manchestri United.
Mladík Julian Hall pridal svoj piaty gól v šiestom zápase a spečatil tak celkový triumf 8:0 v dvojzápase štvrťfinále Ligy národov CONCACAF, ktorého odveta sa hrala v Cincinnati.
Pochettino, ktorý mal odletieť do Anglicka len niekoľko hodín po záverečnom hvizde, sa po dueli na ihrisku srdečne objímal s hráčmi i členmi realizačného tímu, pričom nechýbali ani žarty a úsmevy.
Je nesmierne vďačný
"Chceli sme sa rozlúčiť dôstojne. Samozrejme, je to ťažké, pretože je v tom veľa emócií. Týchto chlapcov mám naozaj rád – hráčov aj celý realizačný tím," povedal Pochettino.
Priznal, že tesne pred svojou poslednou tlačovou konferenciou v USA ronil slzy: "Spojenie s fanúšikmi sa ma na záver naozaj srdečne dotklo. Som nesmierne vďačný. Vždy budem veľmi vďačný za to, ako sa k nám v tejto krajine všetci správajú."
Pochettino, ktorý v lete doviedol tím USA do osemfinále domácich majstrovstiev sveta, nasadil na svoju rozlúčku silnú zostavu. Jeho kľúčoví hráči boli odhodlaní rozlúčiť sa s koučom víťazstvom, do duelu preto vstúpili s vysokou intenzitou.
Krásne nožničky
Aktívny Weston McKennie v úvode zahodil dve dobré príležitosti, no v 25. minúte pripravil úvodný gól pre Pulisica. Ten získal loptu na polovici ihriska, potiahol ju po ľavom krídle a následne prihral do stredu.
McKennie poslal loptu späť z pravej strany a Pulisic, ktorý práve bežal smerom od bránky, a predviedol improvizované zakončenie "nožničkami" cez ľavé rameno – lopta sa odrazila od vzdialenejšej žrde do siete.
V 43. minúte zvýšil vedenie Hall. Asistenciu si opäť pripísal McKennie, ktorý prehodil loptu ponad obrannú líniu Haiti. Tento 18-ročný hráč skóroval vo všetkých štyroch súbojoch, v ktorých nastúpil za USA v základnej zostave.
Chce len čas
Pochettina čakajú v najbližšom období náročnejšie výzvy. Jeho tím Manchester United sa v Premier League trápi na 18. mieste a v nedeľu 22. novembra ho čaká súboj s odvekým rivalom - FC Liverpool.
Očakáva sa, že Argentínčan zamieri priamo do tréningového centra klubu v Carringtone. "Vieme, že súčasná situácia nie je taká, akú by si klub ako Manchester United zaslúžil," uviedol.
Keď ho moderátor podpichol poznámkou o nedávnej dominancii Manchestru City, Pochettino so žartom odvetil: "Ani náhodou. Uvidíte. Dajte mi čas a zmení sa to."
Zdroj: SITA.sk - Rozlúčka s víťaznou príchuťou. Pochettino doviedol USA do semifinále Ligy národov a presúva sa k Manchestru United – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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