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Október sa v Lidli nesie v znamení podpory seniorov


Tagy: PR Seniori

Október je tradične mesiacom úcty k starším. Je to čas, kedy by sme si mali viac ako inokedy spomenúť na našich rodičov, starých rodičov a na generácie, ktoré tu boli pred nami. Lidl si ...



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img_1635 676x507 8.10.2026 (SITA.sk) - Október je tradične mesiacom úcty k starším.


Je to čas, kedy by sme si mali viac ako inokedy spomenúť na našich rodičov, starých rodičov a na generácie, ktoré tu boli pred nami. Lidl si uvedomuje, že práve seniori patria k najzraniteľnejším skupinám v spoločnosti a zaslúžia si našu pozornosť, rešpekt a podporu. Po úspešných predchádzajúcich aktivitách tak diskont prichádza s novou kampaňou, do ktorej sa môže zapojiť každý zákazník, a to priamo počas bežného nákupu.

Koľko lásky sa oplatí


Mnohí dobre poznajú vianočnú iniciatívu "Koľko Lásky sa zmestí do krabice od topánok?®". Práve s občianskym združením Koľko Lásky, ktoré za ňou stojí, spojila sily Nadácia Lidl v najnovšom projekte s názvom Koľko lásky sa oplatí. Princíp pomoci je veľmi jednoduchý. Počas celého októbra venuje Nadácia Lidl za každý nákup nad 20 eur v predajniach Lidl 1 cent OZ Koľko Lásky.

Z vyzbieraných finančných prostriedkov toto občianske združenie daruje špeciálne terapeutické bábiky pre seniorov v zariadeniach po celom Slovensku. Prečo práve bábiky? Odpoveď v sebe nesie silné posolstvo: s pribúdajúcim vysokým vekom prichádza často strach a nepokoj. Špeciálne terapeutické bábiky seniorom vracajú pocit bezpečia, pripomínajú im krásne chvíle rodičovstva a pomáhajú im upokojiť sa.

"Jeseň života so sebou prináša mnohé výzvy, často aj samotu a strach. Terapeutické bábiky pre seniorov v zariadeniach znamenajú veľkú úľavu a vracajú im príjemné spomienky. Máme radosť, že spoločne s OZ Koľko Lásky a našimi zákazníkmi môžeme týmto projektom ukázať, že na seniorov na Slovensku nezabúdame a že nám na nich záleží," povedal Tomáš Bezák, vedúci úseku Corporate Affairs a správca Nadácie Lidl.

"Spoluprácu so spoločnosťou Lidl si veľmi vážime, pretože nám pomáha šíriť povedomie o tom, aká dôležitá je aktivizácia seniorov a podpora ich dôstojného života. Veríme, že ak máme k dispozícii nástroje, ktoré dokážu prispieť k zvýšeniu kvality života seniorov, mali by sme urobiť všetko pre to, aby sa dostali k tým, ktorí ich potrebujú. Seniori si zaslúžia láskavú starostlivosť, pozornosť a dôstojný život v každom veku," povedala Jana Galatová, spoluzakladateľka Koľko Lásky o.z.

Pomáhať sa oplatí celoročne


Podpora starších zo strany diskontu však nie je len októbrovou záležitosťou. Už v predchádzajúcich mesiacoch odštartovala Nadácia Lidl iniciatívu "Prinášať detskú radosť seniorom sa oplatí!", ktorá bola zameraná na skvalitnenie a obohatenie života klientov v zariadeniach pre seniorov.

Projekt prebiehal v dvoch fázach. V prvej sa mohlo takmer 70 prihlásených zariadení z celého Slovenska uchádzať o štyri kvalitné exteriérové vyvýšené záhony na pestovanie kvetov, ovocia či zeleniny. Cieľom Lidla bolo podporiť seniorov v aktívnom trávení voľného času, posilniť ich pocit užitočnosti, priniesť im radosť z dobre vykonanej práce a zároveň skrášliť okolie zariadenia, ktoré je ich domovom.

O samotných víťazoch následne rozhodovali priamo zákazníci. Prihlásené zariadenia boli rozdelené do kategórií podľa krajov a počas celého júna mohli nakupujúci za svoj nákup v hodnote aspoň 20 eur získať v aplikácii Lidl Plus hlas, ktorý následne darovali vybranému zariadeniu. Zákazníci spoločne odovzdali 146 545 hlasov a v každom z ôsmich krajov tak vzišiel jeden víťaz.

Vďaka podpore verejnosti vyvýšené záhony získali:

  • Domov dôchodcov, Pažítková 2, Bratislava – Ružinov (4 004 hlasov)

  • Zariadenie pre seniorov v Trnave, T. Vansovej 5 (4 467 hlasov)

  • Zariadenie pre seniorov, Janského 680/7, Nitra (4 410 hlasov)

  • Sociálne služby mesta Trenčín, Lavičková 10 (3 386 hlasov)

  • Komuce, Krivánska 16-26, Banská Bystrica (3 029 hlasov)

  • Centrum sociálnych služieb Anima, Jefremovská 634, Liptovský Mikuláš (3 788 hlasov)

  • Zariadenie pre seniorov Harmónia, Cemjata 4, Prešov (2 850 hlasov)

  • VIA LUX – DSS a ZPS, Andraščíkova 2, Košice (9 504 hlasov)



Aj bežný nákup má zmysel


Október, mesiac úcty k starším, ponúka ideálnu príležitosť ukázať, že na seniorov na Slovensku nezabúdame. Možnosť pridať sa k tejto ušľachtilej myšlienke má teraz každý zákazník. Bežný nákup potravín tak môže prispieť k pocitu bezpečia a radosti pre niekoho, kto to v jeseni svojho života najviac potrebuje.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Október sa v Lidli nesie v znamení podpory seniorov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: PR Seniori
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