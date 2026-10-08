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Schneider Electric predstavuje novú jednotku Motivair WCDU pre flexibilnejšie chladenie dátových centier
Tagy: Dátové centrá PR
Schneider Electric predstavuje Motivair WCDU, novú jednotku na distribúciu chladiacej kvapaliny s chladiacim výkonom až 3,5 MW. Je určená pre nové aj modernizované dátové centrá, kde pomáha chladiť ...
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8.10.2026 (SITA.sk) - Schneider Electric predstavuje Motivair WCDU, novú jednotku na distribúciu chladiacej kvapaliny s chladiacim výkonom až 3,5 MW.
Je určená pre nové aj modernizované dátové centrá, kde pomáha chladiť tradičné IT systémy aj vysokovýkonnú infraštruktúru pre umelú inteligenciu. Jednotku možno integrovať s rôznymi systémami vzduchového chladenia vrátane ventilátorových stien. Prevádzkovatelia môžu kombinovať kvapalinové a vzduchové chladenie podľa meniacich sa potrieb dátového centra.
S rozvojom umelej inteligencie rastie množstvo tepla, ktoré musia dátové centrá odvádzať. Ich prevádzkovatelia pritom často potrebujú riešiť kapacitu chladenia bez toho, aby vopred presne poznali budúce nároky. WCDU im umožňuje pripraviť chladiacu infraštruktúru na budúce zmeny bez rozsiahlej prestavby dátovej haly či budovania kapacity, ktorú zatiaľ nevyužijú.
Jednotku možno umiestniť aj do technického priestoru mimo samotnej dátovej haly. To zjednodušuje údržbu a zároveň ponecháva v hale viac priestoru pre IT infraštruktúru. Pripojenia sú umiestnené v hornej časti jednotky, čo uľahčuje jej inštaláciu.
WCDU spája čerpadlá, výmenníky tepla a ďalšie kľúčové komponenty do jednej jednotky. Môže fungovať samostatne alebo spolupracovať s ventilátorovou stenou zabezpečujúcou prúdenie vzduchu v dátovej hale. Umožňuje tak postupnú modernizáciu aj existujúcich hál, ktoré využívajú ventilátorové steny.
Jedna jednotka dosahuje chladiaci výkon až 3,5 MW pri prietoku 1,5 litra za minútu na kW, prípadne 2,5 MW pri prietoku 2 litre za minútu na kW. V koordinovanom systéme môže pracovať až 20 jednotiek, čo umožňuje podporovať rozsiahle dátové haly s výkonom 30 až 40 MW. Konštrukcia zároveň nevyžaduje voľný priestor po bokoch jednotky, čo uľahčuje inštaláciu v priestorovo obmedzených podmienkach.
WCDU môže pracovať pri vyšších teplotách vody v chladiacom systéme, čo prispieva k zníženiu spotreby energie na chladenie a k zvýšeniu energetickej efektívnosti dátového centra. Jednotka je vybavená čerpadlami, ktoré možno vymeniť bez odstavenia systému, regulačnými ventilmi, filtrami a dotykovým displejom. Pri inštaláciách s výkonom do 2,5 MW je dostupná aj konfigurácia s redundanciou N+1 pre čerpadlá a ventily. Táto pomáha zachovať dostupnosť chladenia počas údržby alebo pri neočakávanom výpadku komponentu.
WCDU rozširuje portfólio kvapalinového chladenia Motivair od Schneider Electric. Jednotky na distribúciu chladiacej kvapaliny tak teraz pokrývajú výkony od 105 kW do 3,5 MW.
Dodávky jednotiek WCDU sa vo vybraných regiónoch začnú v októbri 2026. Ďalšie informácie nájdete na webových stránkach Schneider Electric.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Schneider Electric predstavuje novú jednotku Motivair WCDU pre flexibilnejšie chladenie dátových centier © SITA Všetky práva vyhradené.
Je určená pre nové aj modernizované dátové centrá, kde pomáha chladiť tradičné IT systémy aj vysokovýkonnú infraštruktúru pre umelú inteligenciu. Jednotku možno integrovať s rôznymi systémami vzduchového chladenia vrátane ventilátorových stien. Prevádzkovatelia môžu kombinovať kvapalinové a vzduchové chladenie podľa meniacich sa potrieb dátového centra.
S rozvojom umelej inteligencie rastie množstvo tepla, ktoré musia dátové centrá odvádzať. Ich prevádzkovatelia pritom často potrebujú riešiť kapacitu chladenia bez toho, aby vopred presne poznali budúce nároky. WCDU im umožňuje pripraviť chladiacu infraštruktúru na budúce zmeny bez rozsiahlej prestavby dátovej haly či budovania kapacity, ktorú zatiaľ nevyužijú.
Jednotku možno umiestniť aj do technického priestoru mimo samotnej dátovej haly. To zjednodušuje údržbu a zároveň ponecháva v hale viac priestoru pre IT infraštruktúru. Pripojenia sú umiestnené v hornej časti jednotky, čo uľahčuje jej inštaláciu.
Chladenie, ktoré možno rozširovať podľa potreby
WCDU spája čerpadlá, výmenníky tepla a ďalšie kľúčové komponenty do jednej jednotky. Môže fungovať samostatne alebo spolupracovať s ventilátorovou stenou zabezpečujúcou prúdenie vzduchu v dátovej hale. Umožňuje tak postupnú modernizáciu aj existujúcich hál, ktoré využívajú ventilátorové steny.
Jedna jednotka dosahuje chladiaci výkon až 3,5 MW pri prietoku 1,5 litra za minútu na kW, prípadne 2,5 MW pri prietoku 2 litre za minútu na kW. V koordinovanom systéme môže pracovať až 20 jednotiek, čo umožňuje podporovať rozsiahle dátové haly s výkonom 30 až 40 MW. Konštrukcia zároveň nevyžaduje voľný priestor po bokoch jednotky, čo uľahčuje inštaláciu v priestorovo obmedzených podmienkach.
WCDU môže pracovať pri vyšších teplotách vody v chladiacom systéme, čo prispieva k zníženiu spotreby energie na chladenie a k zvýšeniu energetickej efektívnosti dátového centra. Jednotka je vybavená čerpadlami, ktoré možno vymeniť bez odstavenia systému, regulačnými ventilmi, filtrami a dotykovým displejom. Pri inštaláciách s výkonom do 2,5 MW je dostupná aj konfigurácia s redundanciou N+1 pre čerpadlá a ventily. Táto pomáha zachovať dostupnosť chladenia počas údržby alebo pri neočakávanom výpadku komponentu.
WCDU rozširuje portfólio kvapalinového chladenia Motivair od Schneider Electric. Jednotky na distribúciu chladiacej kvapaliny tak teraz pokrývajú výkony od 105 kW do 3,5 MW.
Dodávky jednotiek WCDU sa vo vybraných regiónoch začnú v októbri 2026. Ďalšie informácie nájdete na webových stránkach Schneider Electric.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Schneider Electric predstavuje novú jednotku Motivair WCDU pre flexibilnejšie chladenie dátových centier © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Dátové centrá PR
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