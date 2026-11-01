Opäť zviditeľnila ženské šípky a získala za to pol milióna libier. Sherrocková v exhibícii zdolala Littlera – VIDEO
Jej účasť bola predmetom diskusií, no Sherrocková sa kvalifikovala ako "amatérka", keďže nevlastní tzv. tour card od PDC. Anglická šípkarka Fallon Sherrocková získala druhú najvyššiu finančnú ...
1.11.2026 (SITA.sk) - Jej účasť bola predmetom diskusií, no Sherrocková sa kvalifikovala ako "amatérka", keďže nevlastní tzv. tour card od PDC.
Anglická šípkarka Fallon Sherrocková získala druhú najvyššiu finančnú výhru v histórii šípok – odniesla si 501-tisíc libier (približne 598 995 eur) po tom, čo zdolala dvojnásobného majstra sveta Lukea Littlera.
Táto 32-ročná hráčka sa stala víťazkou podujatia "Beat Luke Littler" (Zdolaj Lukea Littlera), ktoré zastrešila platforma Netflix. Celé to spočívalo v tom, že na triumf stačilo zvíťaziť v jednom jedinom legu v zápase.
Sherrocková bola 15. z celkovo 20 účastníkov, ktorí vyzvali tínedžerskú senzáciu Littlera. Ten predtým vyhral 14 legov za sebou v súťaži, v ktorej si amatérski hráči s ním merali sily.
Počas víťaznej hry hodila Sherrocková maximum 180 bodov a hru uzavrela v momente, keď bol Littler stále na hodnote 124 bodov. Podarilo sa jej to na 15 šípok.
Pre Angličanku ide o ďalší významný míľnik - pred siedmimi rokmi sa stala prvou ženou, ktorá triumfovala na mužských majstrovstvách sveta a prebojovala sa až do tretieho kola.
Jej účasť v šou bola vzhľadom na jej športovú minulosť predmetom diskusií, no Sherrocková sa kvalifikovala ako "amatérka", keďže nevlastní tzv. tour card od organizácie Professional Darts Corporation (PDC).
"Som v siedmom nebi. Nemôžem uveriť, že som práve vyhrala jeden leg a získala pol milióna. Je to rozhodne jeden z vrcholných momentov kariéry," uviedla po dueli.
"Bola to príležitosť zviditeľniť ženské hviezdy tohto športu a mám pocit, že som túto šancu opäť úspešne využila. Práve som zdolala najlepšieho hráča na svete – a to sa mi nestáva často," dodala Sherrocková.
Zdroj: SITA.sk - Opäť zviditeľnila ženské šípky a získala za to pol milióna libier. Sherrocková v exhibícii zdolala Littlera – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Anglická šípkarka Fallon Sherrocková získala druhú najvyššiu finančnú výhru v histórii šípok – odniesla si 501-tisíc libier (približne 598 995 eur) po tom, čo zdolala dvojnásobného majstra sveta Lukea Littlera.
Táto 32-ročná hráčka sa stala víťazkou podujatia "Beat Luke Littler" (Zdolaj Lukea Littlera), ktoré zastrešila platforma Netflix. Celé to spočívalo v tom, že na triumf stačilo zvíťaziť v jednom jedinom legu v zápase.
Sherrocková bola 15. z celkovo 20 účastníkov, ktorí vyzvali tínedžerskú senzáciu Littlera. Ten predtým vyhral 14 legov za sebou v súťaži, v ktorej si amatérski hráči s ním merali sily.
Zvíťazila aj na mužských MS
Počas víťaznej hry hodila Sherrocková maximum 180 bodov a hru uzavrela v momente, keď bol Littler stále na hodnote 124 bodov. Podarilo sa jej to na 15 šípok.
Pre Angličanku ide o ďalší významný míľnik - pred siedmimi rokmi sa stala prvou ženou, ktorá triumfovala na mužských majstrovstvách sveta a prebojovala sa až do tretieho kola.
Jej účasť v šou bola vzhľadom na jej športovú minulosť predmetom diskusií, no Sherrocková sa kvalifikovala ako "amatérka", keďže nevlastní tzv. tour card od organizácie Professional Darts Corporation (PDC).
"Som v siedmom nebi. Nemôžem uveriť, že som práve vyhrala jeden leg a získala pol milióna. Je to rozhodne jeden z vrcholných momentov kariéry," uviedla po dueli.
"Bola to príležitosť zviditeľniť ženské hviezdy tohto športu a mám pocit, že som túto šancu opäť úspešne využila. Práve som zdolala najlepšieho hráča na svete – a to sa mi nestáva často," dodala Sherrocková.
Zdroj: SITA.sk - Opäť zviditeľnila ženské šípky a získala za to pol milióna libier. Sherrocková v exhibícii zdolala Littlera – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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