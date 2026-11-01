Washington hrozí Iránu ďalšími údermi, zostávajúce ciele vraj zničí za desať minút
Americký prezident pohrozil útokom na podzemný jadrový komplex. Rokovania s Teheránom pokračujú, Washington však nevylučuje ďalšiu vojenskú operáciu. Americký prezident
1.11.2026 (SITA.sk) - Americký prezident pohrozil útokom na podzemný jadrový komplex. Rokovania s Teheránom pokračujú, Washington však nevylučuje ďalšiu vojenskú operáciu.
„Zničili sme ich jadrový program. Ešte sa musíme postarať o jedno či dve zariadenia, ale dokážeme to za desať minút,“ povedal Trump novinárom vo svojom floridskom sídle.
Podľa amerického prezidenta nie je Washington pod časovým tlakom, keďže iránske námorníctvo, letectvo aj protivzdušná obrana už utrpeli rozsiahle škody.
Trump zároveň uviedol, že rokovania o ukončení vojny, ktorú Spojené štáty a Izrael rozpútali koncom februára, pokračujú.
„Rokovania prebiehajú dobre, ale viete, oni nie sú veľmi spoľahliví,“ vyhlásil na adresu Iránu.
Podzemný komplex Krompáčová hora leží neďaleko jadrového zariadenia Natanz. Iránske úrady popierajú, že by sa v ňom vykonávali jadrové aktivity.
Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v sobotu zdôraznil, že Trump zatiaľ nerozhodol o obnovení útokov a Washington zostáva otvorený diplomatickému riešeniu.
Najvyšší iránsky vodca Modžtaba Chameneí však v ten istý deň varoval Spojené štáty a Izrael pred ďalšími údermi a nariadil armáde pripraviť okamžitú odvetu.
Zdroj: SITA.sk - Washington hrozí Iránu ďalšími údermi, zostávajúce ciele vraj zničí za desať minút © SITA Všetky práva vyhradené.
Americký prezident Donald Trump v sobotu opäť pohrozil Iránu vojenskými údermi. Vyhlásil, že Spojené štáty už zničili väčšinu iránskych vojenských kapacít, zostáva však zasiahnuť jedno alebo dve zariadenia vrátane podzemného komplexu známeho ako Krompáčová hora, podozrivého z využívania na jadrové účely.
Trump nie je pod tlakom
Podľa amerického prezidenta nie je Washington pod časovým tlakom, keďže iránske námorníctvo, letectvo aj protivzdušná obrana už utrpeli rozsiahle škody.
Trump zároveň uviedol, že rokovania o ukončení vojny, ktorú Spojené štáty a Izrael rozpútali koncom februára, pokračujú.
„Rokovania prebiehajú dobre, ale viete, oni nie sú veľmi spoľahliví,“ vyhlásil na adresu Iránu.
Zatiaľ sa útočiť nebude
Podzemný komplex Krompáčová hora leží neďaleko jadrového zariadenia Natanz. Iránske úrady popierajú, že by sa v ňom vykonávali jadrové aktivity.
Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v sobotu zdôraznil, že Trump zatiaľ nerozhodol o obnovení útokov a Washington zostáva otvorený diplomatickému riešeniu.
Najvyšší iránsky vodca Modžtaba Chameneí však v ten istý deň varoval Spojené štáty a Izrael pred ďalšími údermi a nariadil armáde pripraviť okamžitú odvetu.
Zdroj: SITA.sk - Washington hrozí Iránu ďalšími údermi, zostávajúce ciele vraj zničí za desať minút © SITA Všetky práva vyhradené.
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