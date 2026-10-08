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08. októbra 2026

Pätnásťročný zabil nožom školníka na základnej škole v Poľsku


Tagy: Poľská polícia útok na škole Útok nožom Základná škola

Chlapca spacifikovali učiteľ a riaditeľ školy, ktorí pri tom utrpeli bodné zranenia. Pätnásťročný chlapec vo štvrtok na základnej škole v Poľsku smrteľne dobodal ...



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noz 1 676x451 8.10.2026 (SITA.sk) - Chlapca spacifikovali učiteľ a riaditeľ školy, ktorí pri tom utrpeli bodné zranenia.


Pätnásťročný chlapec vo štvrtok na základnej škole v Poľsku smrteľne dobodal školníka a ďalších dvoch dospelých zranil. K útoku došlo len deň po podobnom incidente na strednej škole, pri ktorom utrpelo zranenia deväť ľudí.

Polícia útočníka zadržala po útoku na Základnej škole Jána Pavla II. v obci Leszczydół-Nowiny, približne 70 kilometrov severovýchodne od Varšavy.

Školník bol prvou osobou, ktorú bývalý žiak napadol,“ povedala policajná hovorkyňa. Dodala, že následne sa učiteľovi a riaditeľovi školy podarilo chlapca spacifikovať napriek tomu, že ich pri tom zranil nožom. Tridsaťsedemročný školník zraneniam podľahol, uviedla polícia na sociálnej sieti X.

Poľská polícia vo štvrtok zadržala aj 17-ročného mladíka v inom meste potom, ako oznámil, že chce vo svojej škole urobiť „niečo veľkolepé“. Pri domovej prehliadke našli policajti v jeho byte tašku s dvoma nožmi.

Štvrtkový útok nasledoval deň po incidente na strednej škole v meste Ostrołęka, približne 120 kilometrov severne od Varšavy. Polícia tam zadržala 19-ročného podozrivého, ktorý nožom zranil deväť ľudí.


Zdroj: SITA.sk - Pätnásťročný zabil nožom školníka na základnej škole v Poľsku © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Poľská polícia útok na škole Útok nožom Základná škola
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